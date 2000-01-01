Tam Faktoring (OSTİM OSB)

Anadolu’da şubeleşmeye Ankara’dan başladı





BDDK’dan aldığı faaliyet izniyle Haziran 2012’de işlemlerine başlayan Tam Faktoring, 10 aylık bir sürede 2000’e yakın müşterisi ile 100 milyon TL’yi aşan bir işlem hacmine ulaştı. Bu süre içerisinde Beylikdüzü, İkitelli, Topçular, Dudullu, Pendik ve Gebze şubelerinin açılması ile şube sayısını 6’ya çıkaran şirket 7. şubesini de bu ay Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde açarak Anadolu’daki şubeleşme hamlesini başlattı. Şirket, Türkiye genelindeki şube sayısını 2013 yılı sonunda 21’e çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Tam Faktoring, Bursa ve Adana şubelerini de Nisan 2013’te hizmete açmak için çalışmaları tüm hızıyla devam ettiriyor. Faturalı alacaklarını kolayca nakde çevirmek isteyen KOBİ’lere yakın lokasyonlarda yer alan, modern şubelere ve teknolojik altyapıya sahip Tam Faktoring, faktoring hizmetinin uzmanı çalışanlarıyla müşterilerine yeni bir faktoring deneyimi sunuyor. Yüzde 100 Vector Yatırım Holding iştiraki olan Tam Faktoring, 82 milyon TL ile sektörün en büyük ödenmiş sermayelerinden birine sahip. Geçtiğimiz aylarda ise EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Vector Yatırım Holding’e yüzde 9.5 oranında ortak oldu.