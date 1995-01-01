Tamsan Bağlantı Elemanları; 55 ülkeye ihracat

Tamsan Bağlantı Elemanları A.Ş., hidrolik, hava, gaz, vakum ve her türlü akışkanlarla ilgili, başta quick coupling olmak üzere her çeşit hızlı bağlantı elemanlarının üretimini yapıyor.





Tamsan Bağlantı Elemanları A.Ş. Genel Müdürü Erhan San, “TST” markasıyla otomatik rakor ürettiklerini belirtiyor. San, 1989 yılında 3 ortakla kurulan firmanın 1995’ten sonra otomatik rakor üretimine odaklandığını, pnömatik hava rakorları, sonrasında su, kalıp, hidrolik bağlantılar konusunda farklı farklı rakorlar ve çeşitli bağlantı elemanları üretmeye başladıklarını söylüyor. Otomotiv, demir-çelik, makine üreticileri, kalıp, beyaz eşya, kimya, gıda, ilaç sektörlerine yönelik üretim yaptıklarını ifade eden Erhan San, GEPOSB’da 11 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretilen bağlantı elemanlarının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde 55 ülkeye ihraç edildiğini aktarıyor.

Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden firma, yurtdışındaki organizasyonlarını da her geçen gün geliştiriyor. Erhan San, İngiltere, Amerika ve Kanada’da temsilciliklerinin yanısıra 2012 yılının Haziran ayında; İsviçre merkezli, üretim ve satışını yaptığı konularda lider olan Oetiker firmasının quick coupling (kaplin) bölümünü, komple üretim hatları, makineleri, know-how, patentleri, mamul, yarı mamul stokları ve dünya üzerindeki tüm müşteri bilgileriyle beraber satın aldıklarını ve Türkiye’ye transferini gerçekleştirdiklerini anlatıyor.



Erhan San, Oetiker quick coupling ürünlerinin tüm üretim ve satış aktivitelerinin TST markası ile Tamsan A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini kaydediyor: “1942’de İsviçre’de kurulmuş, hem rakor hem kelepçe üreten Oetiker firması kelepçe sektöründe dünya lideri, rakorda öncü bir firma. Bu firmayı satın alarak hava bağlantı elemanları grubunda gücümüzü arttırmış olduk. 2013 yılının Temmuz ayında ise İsviçre temsilciliğimizi açtık.”

Bugün dünya standartlarında 8 bin çeşit farklı rakor ürettiklerini dile getiren Erhan San şu bilgiyi veriyor: “Ürün portföyümüzü ve makine parkurumuzu son teknolojiye göre sürekli yeniliyoruz. Türkiye’de otomatik rakor üreten ilk firmayız. Uluslararası standartlarda ve kalitede ürünlerimize müşterilerimiz, daha ekonomik fiyata ve daha hızlı ulaşabiliyor. Böylece ithalatın önüne geçiyoruz, cari açığın azalmasına katkı sağlıyoruz. Geçen yıl yüzde 15 büyüdük, bu yıl yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz. 190 kişi istihdam ediyoruz.”



Türkiye pazarında müşterilerine satış sonrası teknik destek ve servis hizmeti verdiklerini de aktaran San, proje bazlı çözümler üzerine yoğunlaşmaya başladıklarına değiniyor: “Farklı bağlantı elemanlarıyla müşterinin ihtiyacına yönelik sistemler sunuyoruz. Ürün ve çözüme göre 1 veya 2 yıl garanti süresi veriyoruz. Kullanım yeri ve şartlara göre teknik destek ve servis hizmeti sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Hız, kalite, fiyat avantajı, zamanında teslim, satış sonrası teknik destek ve servis hizmetlerimiz nedeniyle tercih ediliyoruz. Kaliteye önem veriyoruz. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile faaaliyetlerimizi yürütüyoruz. ISO 16949:2009 Otomotiv Yönetim Sistemi Belgesi alma çalışmalarımızı yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.”