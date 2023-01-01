Teknomar (OSTİM OSB)

Yanık ve yaraları iyileştiren cihaz geliştirdi







TÜBİTAK desteğiyle yanık ve yaraları yüzde 30 daha çabuk iyileştiren cihaz geliştirildi. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan ‘Topivac’ı geliştiren Teknomar, ürününü dünya pazarına açmaya hazırlanıyor. Teknomar Genel Müdürü Hasan Tahsin Özbek, ‘Topivac’ adında dünyada bir ilk olan yara bakım cihazını ürettiklerini söylüyor. Şirket olarak daha önce de yanık tedavisi üzerine çalıştıklarını aktaran Özbek, “Bu projemizde daha önceden elde ettiğimiz bilgi birikimleri ve TÜBİTAK’ın desteği sayesinde 3. ve 4. derecede yanık yaralarını hedef aldık. Projedeki amacımız tedaviyi tek cihazda toplamak ve tedavi sürecini kısaltmaktı. Bunun için Topical vacum yöntemi kullanmamızı sağlayacak hibrid bir cihaz geliştirmeyi planladık” diyor. Kronik yaralar, yanık yaraları, diyabetik yaralarda rahatlıkla kullanılabilecek Topivac’ın yanık dokusunun ve yaranın hızlı ve uygun koşullarda, enfeksiyon riskinden uzak iyileşmesini sağlayan ileri teknoloji bir tedavi sistemi olduğunu anlatan Özbek, ağrıyı azaltmada ve iyileştirmenin hızlanmasında yara kapama pedlerinin önemli bir etken olduğunu, özel dizayn edilmiş yara kapama pedleri sayesinde negatif basınç altında oksijenin dokuya zarar vermeden yaraya ulaşarak yaranın iyileşme sürecini başlattığını belirtiyor. Özbek, “Ergonomik yapısı ve ayakları sayesinde servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde rahatlıkla kullanılabilecek cihazın kolay kullanımlı ana ve ara menüsüyle yara veya yanık çeşidine göre tedavi reçete belirlenebiliyor. Patentini aldığımız Topivac, önümüzdeki aydan itibaren satışa çıkacak. Bugüne kadar yanık ve yara tedavisi için alınan ürünler genelde yurtdışından geliyordu. Toplu bir cihaz yok, ayrı ayrı cihazlar olduğu için çok yüksek ücretlerle alınabiliyor. Bizim geliştirdiğimiz cihaz hem yara tedavisinde kullanılacak bütün parçaları içinde barındırıyor hem de yerli imkanlarla geliştirildiği için daha ekonomik. Bizim şimdi ki hedefimiz Topivac’ın ihracatına başlayarak Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler arasına yeni bir ürün katmak ve dünya pazarına çıkmak.”