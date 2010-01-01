Teknopanel’den 10 milyon dolarlık yeni yatırım atağı

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş., Mersin’de 2005’te kuruldu. Mersin Tarsus OSB’de 15 bin metrekaresi kapalı toplam 33 bin 600 metrekare alanda üretim yapan Teknopanel, sandviç panel, trapez levha, EPS (Teknopor) üretimi, satışı ve ihracatını gerçekleştiriyor.





Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye üretimlerinin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini söylüyor. Kahveci, “Afrika pazarına yöneldik, bu pazarı daha da geliştirmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mısır’ı özellikle üs olarak seçtik, 2013 yılı başı itibarıyla bu ülkede distribütörlük vereceğiz, bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.

Orhan Kahveci, sektördeki en gelişmiş teknolojiye sahip EPS, tek kat trapez hatları ve sandviç panel hatlarına sahip olduklarını belirterek yeni yatırımlarından sözediyor: “2. EPS hattı ve enjeksiyon sistemleri yatırımımız devam ediyor. 2013’te bu hatlarımız üretime başlayacak, böylece EPS üretimimiz 2 katına çıkacak. Sakarya 2. OSB’de 35 bin metrekarelik bir arazi satın aldık. İnşaatımız devam ediyor. 10 milyon doları bulacak yatırımımızın inşaatını 2013 yılı başında tamamlamış olacağız. Bölgede 10 bin metrekarelik kapalı alanda Mart ayında EPS, Ağustos ayındaysa sandviç panel üretimine başlayacağız. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle üretim kapasitemizi yüzde 50 arttıracağız. 160 kişi istihdam ediyoruz, yeni tesisimizin devreye girmesiyle birlikte 90 kişi daha istihdam edeceğiz ve toplamda 250 kişiye ulaşacağız.” Kahveci, yeni yatırımın devreye girmesiyle birlikte 2013 yılı başı itibarıyla EPS’de iç dekoratif malzeme üretimine de başlayacaklarını anlatıyor.

İç pazarda 22 bayileri ve muhtelif ülkelerde 12 bayileri bulunduğunu aktaran Kahveci, 2013 yılında özellikle Kuzey Afrika’da en az 3 yeni bayilik vermeyi planladıklarını ifade ediyor.

Orhan Kahveci, müşterilerinin Teknopanel’i ürün kalitesi, zamanında ve söz verilen süre içerisinde üretimi teslim etmeleri, satış sonrası hizmetleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları nedeniyle tercih ettiğini dile getiriyor.

Orta Doğu pazarına çok yakın bir noktada bulunan Mersin’e, lojistik avantajı nedeniyle yatırım yaptıklarını söyleyen Kahveci, şunları anlatıyor: “Tescilli bir marka olarak alanlarında en gelişmiş teknolojiyi hedefleyen ve gerçekleştiren Teknopanel, Ar-Ge organizasyonuna ve uygulamalarına büyük önem vermektedir. Müşteri odaklı pazarlama stratejisini hedefleyen Teknopanel için ürün performansı ve beyan edilen spesifikasyonlara tam uygunluk esastır. Teknopanel, Türkiye’de tüm üreticiler arasında ilk olarak taşyünü çatı ve cephe panellerine TS EN 14509 standardına göre TSE Belgesi almıştır. Ayrıca poliüretan dolgulu çatı ve cephe panellerinde TS EN 14509 Belgesi’ne sahiptir. Aynı zamanda Türkiye’de ilk sandviç panelde CE İşareti uygulamasına Ocak 2010 tarihi itibarıyla başlamıştır. Yerli ve uluslararası kalite belgelendirme çalışmalarımız devam etmektedir.”