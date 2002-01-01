Temiz, sağlıklı bir gelecek, Lokman Geri Kazanımla gelecek

Lokman Geri Kazanım, faaliyet yürüttüğü atık türleri alanında entegre atık yönetimi hizmeti veriyor.

Entegre atık yönetimi; atığın oluşmasından bertaraf edilmesi veya geri kazanılmasına kadar olan tüm süreçleri içeriyor. Dünyanın yaşanabilir bir yapıda kalması ise ancak günümüzün yaşam tarzının, tüketim alışkanlığını değiştirmekten geçiyor. İnsanlığın ortak amacı doğanın dengesini gözetmek, daha temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek olmalı. Aksi halde gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam, yaşanacak bir dünya bırakmak mümkün olmayacak.



Lokman Geri Kazanım, ÖTL’de Türkiye’nin lideri

Lokman Geri Kazanım, 2002 yılından bu yana doğayı kirleten, kaynakları tehdit eden Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) alanında özel hizmet veriyor. Bunun için 2010 yılında Sakarya Akyazı’da 10 milyon Avro yatırım ile Ömrünü Tamamlamış Geri Dönüşüm Tesisini kuran firma, kullandığı ileri teknoloji ile Avrupa’daki en büyük kapasiteyle hizmet veren bir yapıda faaliyet yürütüyor. Kullanılmış lastiklerin mekanik kırma ile kauçuk granüle dönüştürüldüğü teknolojiyi tercih eden firma, yılda 30 bin ton ÖTL işleyerek 20 bin ton kauçuk granül üretim kapasitesine sahip. 30 bin ton atık lastik, Türkiye’nin bugünkü yıllık miktarının 6’da 1’ini ifade ediyor.



ÖTL’ye en çevreci çözüm

ÖTL’ler çevre kirliliği yaratan, toprağın kontaminasyonuna neden olan atık grubu arasında yer alıyor. Doğaya atıldığında kemirgen ve haşerelerin üremesi için mükemmel bir ortam yaratıyor. Ayrıca yanıcı özelliğe sahip olan ÖTL’ler, söndürülmesi zor yangın riski grubunda bulunuyor. Çevre bilinci olmayan kimselerce içerdiği çeliği çıkartmak için yakılması kanun ve yönetmekliklerle yasaklanmış olsa da hala uygulanan ÖTL’lere, en çevreci çözümü Lokman Geri Kazanım sunuyor. Firmanın ürettiği çeşitli ebatlarda lokflex marka kauçuk granüller, pek çok sektör için ara mal niteliğinde. Çocuk oyun alanları, spor alanları, koşu parkurları gibi yerlerde darbe emici özellikleriyle karo ve kaplama olarak kullanılıyor.



Atıktan Tüketilen Yakıt (ATY)

Enerji üreten doğal kaynakların her geçen gün azaldığı ve pahalılaştığı dünyada bugün “yenilenebilir enerji” ve “alternatif enerji” kavramları sık sık dile getiriliyor. Endüstriyel atıklar, sahip oldukları kalori değeri ile alternatif yakıt olarak tüm dünyada kullanılıyor. Lokman Geri Kazanım, bu atıkları, atığı oluşturan ve bertaraf etmekle sorumlu olan üretim tesislerinden alıp atık işleme tesislerine taşıyor. Firma, çimento fabrikalarında atık tedarikçisi ve ATY tesisi işletmecisi olarak çalışıyor. Lokman Geri Kazanım, bu tür tesis işletmeciliğinde kazandığı deneyim ve know-how ile çimento fabrikalarının iş ortağı olmayı hedefliyor.

Hurda kağıt toplama ve geri kazanımı alanı ise Lokman Hekim Sağlık Vakfı’yla başlayıp sürdürülen iş alanı olarak devam ediyor. Lokman Geri Kazanım, Şekerpınar, Gebze’de kurulu Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma tesisinde kağıt ve ambalaj atıklarını cinslerine göre ayrıştırıyor, presleyip balyalayarak bunları kullanan tesislere ulaştırıyor. Firma, geri dönüştürülemeyecek atıkları lisanslı araçlarıyla, atığın oluştuğu noktadan alıyor ve resmi kurumların lisanslandırdığı bertaraf tesislerine taşıyor.