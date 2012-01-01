Tepe Home, Tellioğlu Group işbirliği Tepe Home, Mardin’de

Türkiye’nin lider mobilya ve aksesuar mağazası Tepe Home, Tellioğlu Group işbirliğiyle Mardin mağazasını açtı. Tepe Home’un 2012 yılında 1 milyon TL yatırımla açılan 4. mağazası, ev, ofis dekorasyonu ve tasarım meraklılarını ağırlıyor.





Türkiye’nin lider mobilya ve aksesuar mağazası Tepe Home, Tellioğlu Group işbirliğiyle Mardin mağazasının kapılarını açtı. Bayilik sistemi ile işletilecek Mardin Mağazası, Tepe Home’un 2012 yılında açılan 4. mağazası olma özelliğini taşıyor. TepeHome’un Türkiye’deki 26. satış noktası olan ve 1 milyon TL yatırımla açılan Mardin mağazası, ev, ofis dekorasyonu ve tasarım meraklılarını ağırlıyor. Mağazada yerli ve ithal mobilya seçenekleri, aksesuarlar, tekstil, züccaciye ve hediyelik eşya olmak üzere geniş bir ürün gamı yer alıyor. Türkiye’nin lider dekorasyon markaları arasında adından söz ettiren ve yatırımlarına devam eden Tepe Home, 1.024 metrekare alandaki Mardin mağazasıyla, ziyaretçilerine sabah 10.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Türkiye’nin 22 ilinde 27 noktada hizmet veren Tepe Home’un, Mardin’in yanısıra İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Alanya, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Samsun’da; yurtdışında ise KKTC Lefkoşe ve Azerbeycan Bakü’de mağazaları bulunuyor. 2013 yılı sonunda yurtiçi ve yurtdışı mağaza sayısını 40’a tamamlamayı hedefliyen Tepe Home’un büyüme stratejisindeki en önemli noktalardan biri; franchise. Bulunmadığı tüm noktalara önümüzdeki yıllar içerisinde ulaşmayı hedefleyen Tepe Home, öncelikle markasını en iyi temsil edecek şahıs ve firmalarla görüşüyor. Tepe Home’un 2013 yılındaki hedeflerinin başında ise müşteri memnuniyeti geliyor. Bu nedenle müşteri hizmetleri alanında en iyi iş modelini başarıyla uygulayabilmek, rakiplerine göre satış ve satış sonrası süreci “en iyi yöneten şirket” olmayı amaçlıyor.



‘Projeli İşler’de de Tepe Home imzası

Tepe Home için; 2013 yılı; “satış odaklı” bir yıl olmakla birlikte müşteri ilişkileri sürecini “en iyi yöneten” şirket olma stratejisi üzerine kurulu bir yıl. Ürün kalitesinden taviz vermeden satış öncesi ve sonrası tüm hizmetlerde sektör geneline göre çok daha aktif bir yıl geçirmeyi öngören Tepe Home’un bir diğer stratejisi ise “Projeli İşler” alanında büyümek. Projeli işlerin önemli bir parçası olan kapı üretimi ile ilgili yatırım sürecini tamamlayan Tepe Home, Ankara, İstanbul ve İzmir’de Bölge Temsilcilikleri kurmuş. Bu çalışmalar piyasadan hemen olumlu tepki görmüş ve tüm yurt çapında otel, residance, konut, iş merkezi gibi yapıların hareketli ve sabit mobilya işlerini almaya başlamış. Tepe Home, Mardin’de de ‘Projeli İşler’ alanında, Tellioğlu Group güvencesi ve işbirliğiyle hizmet vererek büyümeyi hedefliyor.



Tepe Home’un yeni ürün gamı

Kalite konusunda asla taviz vermeyen ve E1 normlarına uyan (Endüstriyel ürünlerin standartlaştırılması, niteliklerinin yükseltilmesini amaçlayan Alman Endüstri Normu), kanserojen etkisi olmayan cila vb. hammaddeler kullanarak, sağlığın ön planda olduğu yapıda bir koleksiyon oluşturan Tepe Home’da lakeler, doğal efekti yaratan melamin kaplı yonga levha ürünler, doğal ahşap ürünler; farklı fiyat aralıklarında, farklı zevklere hitap edecek şekilde ürün gamında yer alıyor. Döşemeli ürünlerde kumaş seçimleri, trendler doğrultusunda ve kumaş firmalarının en son oluşturduğu koleksiyonlardan oluşuyor. Modern tarzdaki ürünler Tepe Home’un kendi üretimi; klasik ve country yemek, yatak ve genç odaları takımları ise genelde ithal olarak yer alıyor ve Tepe Home güvencesi altında sunuluyor. İthal ve yerli ürünler için garanti süreleri değişmekle birlikte ortalama 2 yıl garanti süresi bulunuyor. Bunun dışında ürünün kullanım ömrü boyunca 10 yıl yedek parça sağlanıyor. Takım olarak sergilenen ürünlerde, her parça tekil olarak da alınabiliyor; müşteriler, istediği takdirde diğer parçaları, zaman içerisinde de satın alabiliyor olmalarının rahatlığıyla alışverişlerini yapabiliyor.



Tepe Home hakkında;

Türkiye’de mobilya ve ev aksesuarı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ilk ve en büyük mağazalar zinciri Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Ticaret A.Ş., 1997 yılında Bilkent Holding’e bağlı olarak kurulmuş. 27 mağaza ve 110 bin metrekareyi aşan mağaza alanıyla faaliyet gösteren Tepe Home, sektörünün öncü ve lider şirketi konumunda. Türkiye’de aynı mekan içinde ve büyük alanlarda her türlü ev, ofis mobilyasıyla ev aksesuarının birlikte müşterilere sunulması uygulaması Tepe Home tarafından başlatılmış. Tepe Home mağazalarında ana ürün grupları olarak mobilya ve ev aksesuarı yer alıyor. Bir evin veya işyerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip Tepe Home; oturma grupları, yemek odaları, yatak odaları, çocuk odaları, bebek odaları, mutfak masaları, TV üniteleri, banyo dolapları, bahçe mobilyaları, ofis mobilyaları ve mutfak gibi ana grupları, ev için gerekli mutfak, banyo ve tekstil ürünleri, dekoratif ürünlerle aksesuarları birarada, aynı çatı altında tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Satışını gerçekleştirdiği mobilyaların yüzde 80’ini kendi fabrikalarında üreten Tepe Home, ürün çeşitliliği ve geniş fiyat aralıklarıyla üst-orta ve alt gelir grubu mensubu tüm tüketicilere hitap edebiliyor.



Tellioğlu Group hakkında;

Mardin’de Tepe Home ile işbirliği yaparak mağaza açan Tellioğlu Group, enerji, elektrik, inşaat, petrol ve süt sektörlerinde hizmet veriyor. Tellioğlu Group şirketleri arasında Datel Elektrik, Mardiva İnşaat, Enerba Enerji, Tellpet, Botanik Süt yer alıyor.