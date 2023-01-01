Tümsan I. Sanayi Sitesi

Sitenin sıkıntısı yer darlığı





Karma nitelikte faaliyet yürüten Tümsan I. Sanayi Sitesi’nin kuruluş hikayesi 1985 yıllına dayanıyor. 178 üyeli Tümsan’da en küçüğü 200 ile en büyüğü 800 metrekare alanlardan oluşan 178 işyeri bulunuyor. Tümsan I. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiçek, 2000 yılı başından itibaren site yönetimine geçen Tümsan I’de yüzde 96 doluluk oranına ulaştıklarını ve yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini paylaşıyor. Ticaret alanlarının fazlalığından kaynaklı olarak en önemli sıkıntılarının trafik yoğunluğu olduğunu paylaşan Çiçek, onun dışında bölgenin herhangi bir altyapı sıkıntısı bulunmadığını paylaşıyor. Kısmen büyümek isteyen işletmelerin yer darlığı yaşadığını hatırlatan Çiçek, şu bilgileri veriyor: “İkitelli’nin bazı kooperatiflerinde bulunan yatırımcılarımız büyümede sıkıntı yaşıyor. Yerlerinin küçük olmasından yakınan yatırımcımızın bir kısmı Silivri’de yatırım yaptı.”

Çiçek, bölgelerinde teyzid-i bedel sorunu yaşadıklarını ve devam eden 3 mahkemeleri bulunduğunu hatırlatarak çıkarılan kanun ile sorunun çözüleceğine inandıklarını paylaşıyor. Küçük ölçekli işletmelerin ağırlıklı olması nedeniyle davada dile getirilen rakamların kendileri için çok büyük olduğunun altını çizen Çiçek, Arsa Ofisi’nden kaynaklı sıkıntıyı bu şekilde yaşamak istemediklerini paylaşıyor. Bölgeye metronun gelmesinin de önemli olduğunu söyleyen Çiçek, aktarma sorunun çözülmesiyle bölgenin çekim merkezi olma özelliğinin artacağını sözlerini ekliyor.