Türkiye’nin en büyük kreşi Dudullu OSB’de Kampüs Kreş

Dudullu OSB bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük kreşi; Kampüs Kreş, 9.000 metrekare alanda 325 çocuk kapasitesine sahip bir okul. 0-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet veren Dudullu OSB Kampüs Kreş’in farklılık yaratan özelliklerinden bazıları:





- Akıllı bina teknolojisi

- 5.000 metrekaresi kapalı kullanım alanı

- 4.000 metrekare açık alan

- Kış bahçesi

- Yüzme havuzu

- Hayvanat bahçesi

- 19 derslik

- Branş atölyeleri

- Konferans salonu

- Kokteyl ve doğum günü etkinlik salonları

- Spor salonu

- Çocuklara özel yemekhanesi

- 0-2 yaşa özel etkinlik ve uyku mekanları

- Emzirme odası



Soran, araştıran çocuk

Kurucu Müdür Füsun Önay, Kampüs Kreş müfredatının her çocuğun farklı öğrenme stilleri olduğu yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını, çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını söylüyor. Programlarının araştırma temelli olduğunu belirten Önay, çocukların doğru cevaplarını ödüllendirmek yerine, onlara doğru sorular sormanın, araştırma ve gözlem yapmanın değerini öğretmeyi hedeflediklerini aktarıyor: “Öğretmenler, daha mücadeleci ve düşünce üretici, araştırmacı, açık uçlu sorular sorarak çocuklarda merak etmenin tadını çıkarmayı tercih ediyor. Çocukların gelişimleri farklı ortamlarda, özellikle oyun yoluyla gözlemleniyor. Sosyal becerilerin gelişimiyle birlikte, işbirliği, sorumluluk alma ve bir toplumda yaşamak için gerekli olan arkadaşlık becerileri kazanma gibi değer ve becerileri destekleniyor. Öğretmenlerimiz sınıf ortamında farklılıklar oluşturmayı seviyor. Çocuklar için sürpriz olacak ve tartışma başlatacak ‘objeler’ seçiyorlar: Mutfak köşesine konan bir pizza kutusu, blok köşesine konan kağıt kalemler veya çocukların sınıfa ilk girdiklerinde burunlarını harekete geçirecek aromatik kokular gibi.”

Füsun Önay, eğitim programlarında Reggio Emilia, Gems, Math Their Way, Orff çalışmaları ve Milli Eğitim Müfredatı’nın farklı stratejilerinin kullanıldığını anlatıyor.



Sanat ve spor ön planda

Füsun Önay, Kampüs Kreş’in çocukların sanat ve sporla erken yaşta tanışmalarına en az anne babalar kadar önem verdiğini vurguluyor: “Branş öğretmenlerimiz alanında uzman kişilerden oluşuyor. Dersler işlenirken öğretmenlerimizin uzmanlığı kadar dersi sevdirmeleri, çocuğun yaş grubuna uygun şekilde, oyunlarla eğlenceli dersler işleyebilmesi konusuna hassasiyet gösteriliyor. İngilizce, görsel sanatlar, yaratıcı drama, bilgisayar, müzik ve dans eğitim müfredatımızda bulunan branş derslerimiz. Yaz okulu kapsamında yüzme dersleri, satranç, seramik ve jimnastik dersleri de müfredata alınıyor.”



Büyük kapasitenin verimli kullanılması

Önay, diğer kreşlere göre işlerinin oldukça zor olduğunu ancak sistemli ve örgütlü olmaları sayesinde karmaşadan uzak durabildiklerini dile getiriyor. Okulun büyüklüğünün avantajını kullanmaya meyilli bir ekipleri bulunduğundan sözeden Önay kapasite verimliliğini şöyle özetliyor: “Çocuklarımızı her ders için o dersin gerektirdiği tüm ekipmanlara sahip farklı dersliklerde eğitebiliyor, özgürce koşup oynayabilecekleri bir okulda günlerini geçirmelerine imkan verebiliyoruz. Çocuk kapasitesinin çok olması çocukların kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissetmelerine engel değil. Aksine okulumuzda her çocuk için o çocuğun ilgi alanına özel alanlar oluşturabildiğimiz ve öğrenci sayımız artarken öğretmen sayımız da hızla arttığı için butik okulların bir çocuğa ayırdığı zaman ve ilginin daha fazlası bizim okulumuzda ayrılabiliyor.”



Günlük raporlamalar

Okuldaki sistemli haberleşme ağı sayesinde tüm öğretmenlerin ve idari kadronun sürekli iletişim halinde, birbirlerinden beslenebilir durumda olduğunu anlatan Önay, öğretmenlerin idari kadroyla paylaştığı gün sonu raporları, hemşirenin öğrencilerin sağlık durumlarına dair paylaştığı revir raporları, gününün büyük kısmını sınıflarda öğrencilerle geçiren psikoloğun her gün detaylarıyla paylaştığı gözlem raporları sayesinde iletişimlerinin kesintisiz sürdüğünü kaydediyor.

Füsun Önay, Kampüs Kreş’in özgüven ve sorumluluk sahibi, soran, sorgulayan mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini anlatıyor: “0-6 yaş grubu çocukların öğrenmeye en açık oldukları yaş grubudur. Öğrenmenin mutlaka yaparak, yaşayarak, deneyerek, merak unsuru korunarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklarımızın en temel ihtiyacının sevildiklerini, güvende olduklarını bilmeleri, buna yürekten inanmaları gerektiğini düşünür, kreşimizin kapısından neşeyle giren çocuklar görmek isteriz.”



Hedef, veliyi de eğitime çekmek

Füsun Önay, Kampüs Kreş’in kısa vadeli hedeflerini şöyle özetliyor: “Kampüs Kreş henüz çok yeni bir kurum fakat beklenilenin ötesinde bir hızla büyüdü ve gelişti. Öğrenci kontenjanımız dolmak üzere. Velilerimiz fiziksel donanımızın üstünlüğünden ve eğitim anlayışımızdan memnuniyetle sözediyorlar. Başarılarımızın her geçen gün katlanarak artması bizi de çok mutlu ediyor. Velilerimizden aldığımız bu teşvik ve motivasyonlar bizi onlar ve çocukları için başka ne faydalar sunabiliriz diye düşünmeye sevkediyor. Yıl içinde ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini iyileştirmek, onlara çocuklarıyla iyi vakit geçirmenin yollarını anlatacak veya çeşitli soru ve sorunlarına cevap olabilecek seminerler düzenleyeceğiz. Amacımız veliyi de eğitim sürecinin içine katarak öğrenci-öğretmen ve veli sacayağını tamamlayarak çocuk için ideal gelişim sürecini yaratabilmek. Çocuklarımız ve aileleri için iyi bir yaşam sunmaya hizmet eden tüm adımları zaman içinde atacağız.”

Okulun fiziksel üstünlüğünden daha fazla yararlanabilmek, çocuklar için yarattıkları ortamdan daha fazla faydalanmalarını sağlamak için haftasonu spor okullarını devreye aldıklarını bildiren Önay, “Böylelikle jimnastik derslerimizden daha fazla faydalanabilecekler” diyor.