Tuval Elektrostatik Boya ve Metal Sanayi

Çözüm odaklı butik hizmet





1996 yılında Bayrampaşa Sanayi Bölgesi’nde 600 metrekarelik bir alanda kurulan Tuval Elektrostatik Boya ve Metal Sanayi, yıllar itibarıyla müşteri beklentilerine sunduğu özel çözümlerle büyümesini sürdürdü. Bugün İkitelli OSB’de 3 bin metrekare alanda faaliyetlerine devam eden Tuval, ağırlıklı proje bazlı hizmetler, kumsal firmalara özel çözümler sunuyor. Tuval, her türlü metal, alüminyum mamul ve yarı mamul, DKP sac, NPI demirler, galvaniz mamulleri üzerine elektrostatik toz boya uygulaması yapıyor. Bugüne kadar sektöründe öncü olan birçok projesiyle örnek alınan Tuval’i rakiplerinden ayıran önemli hususlar bulunuyor.

Tuval Elektrostatik Boya ve Metal Sanayi Satış ve Pazarlama Müdürü Tuğba Akfındık, sektörde entegre bir tesis olarak faaliyet yürüttüklerini, ön yüzey işlemi olarak malzemenin tanımına göre kimyasal işlemler, malzeme yüzeyindeki pas ve cürufu arındırmak amaçlı kumlama işlemi çalışmaları yaptıklarını anlatıyor.



Toz boyanın avantajı büyük

Tuval’ın hizmet alanını; otomatik ve yarı otomatik asansör kapı, kabin ve aksamları, otomatik kapı ve kepek sistemleri, çeşitli ebatlarda aydınlatma ve bayrak direkleri, makine ve aksamları, oturma grupları metal aksamları, metal pano, metal stand ve aksamları, dış ve iç cephe giydirmeleri, tabela, totem ve reklam ürünleri, ferforje, çelik kapı, jumbo ve korkuluklar, profil, U demirleri, sac levha, köşebent, inşaat-iskele kalıp sistemleri, otomatik yedek parça, yapı elemanları oluşturuyor. Akfındık, sektörel bazda; reklam sektörü, asansör üreticileri, her türlü metal stand kepenk üreticileri ve cephe giydirme firmalarının ana müşteri kitlesini oluşturduğunu paylaşıyor. Akfındık, Tuval olarak temel amaçlarını ise şöyle anlatıyor: “Türkiye’de halen daha elektro statik toz boya sektörü, Avrupa standartları baz alındığında, hak ettiği yerde değil. Oysa birçok alanda kullanımı mümkün olan ve ürüne koruma özelliği sunan toz boyanın avantajları büyük. Her türlü alüminyum, metal ve galvanizli ürünlerde toz boya kullanılarak ürüne dekoratif özellik kazandırılıp, koruma sağlanabiliyor.”

Toz boyanın sektördeki rakibini ise yaş boya oluşturuyor. Oysa toz boya, korozyon ve paslanmaya karşı koruma sağlarken, hızlı kuruma özelliği ile maliyetleri düşürüyor. Ayrıca yaş boyanın solvet içerikli olması nedeniyle insan sağlığı açısından da toz boya daha avantajlı. Zira toz boyada doğal kaynaklar kullanıldığı için yenilenebilir özellik taşıyor.



Tuval özel projelerle büyüyor

Tuval Boya Sanayi’nin sektördeki artılarından birini yönetim yapısı ve niteliği oluşturuyor. Özel projelere ağırlık veren, müşterinin çözüm ortağı olma misyonuyla butik hizmet veren Tuval’ın yönetim kurulu mühendislerden oluşuyor. Ar-Ge ve Ür-Ge ağırlıklı özel projeler geliştirdiklerini söyleyen Tuval Elektrostatik Boya ve Metal Sanayi Yetkilisi Sena Akfındık, proje bazlı çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar özel projelerde yer alarak kapasitelerini yüzde 100’e çıkarmak istediklerini paylaşıyor. Akfındık, “Bünyemizde iki kimya mühendisi, bir kimyager ve teknik ekibimizle müşterilerimiz için aranan çözüm ortağı olmak istiyoruz. Ayrıca Tual Kimya Mühendislik firmamızla da sektörde akademik bilgileri barındıran, Ar-Ge çalışmalarıyla müşterinin zorlu ve özel projelerini üstleniyoruz” diye konuşuyor. Tuval, sınırsız metrajda hizmet veriyor. Tuval’ın kurucusu olan Ümit Akfındık tarafından geliştirilen 16 metre uzunluğundaki fırın, Türkiye’de ve Avrupa’da örnek olarak gösteriliyor. Sena Akfındık, “Fırınlarımız monoblok gövde yapısıyla ısının homojen olarak malzeme yüzeyine yayılmasını sağlıyor. Bu yapısıyla Türkiye’de yine bir ilkiz. Tuval, fiyat yerine kalite rekabetiyle sektörünün aranan kuruluşudur” diyor.



Sorun merdiven altı

Sena Akfındık, sektörde 3 binin üzerinde fason boyacı bulunduğunu söylüyor. Tuval olarak teknik şartnameye uygun şekilde hizmet veren ilk 4 tesisten biri olduklarını dile getiren Akfındık, özellikle ağır ve açılım metal sanayi, hacimli reklam direkleri ve panolarında uzman olduklarını anlatıyor. Sektörde en büyük sıkıntıyı sözkonusu fason boyacılar ile yaşadıklarının altını çizen Akfındık, “Merdiven altı üretim yapanların kalitesiz hizmet yapısı ve fiyat rekabeti sektörü olumsuz etkiliyor. Umarım en kısa sürede bu alanda bir çalışma yapılarak haksız rekabet giderilmiş olur” diye konuşuyor.