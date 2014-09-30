Ulusal Faktoring, Dudullu’da büyümeye odaklandı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen faktoring kuruluşlarından Ulusal Faktoring, 13 Haziran 2013 yılından bu yana İstanbul Dudullu’da müşterilerine ulaşıyor.

Yaklaşık 2.5 yıldır bölgeden müşterilerine ulaşan Ulusal Faktoring’in Dudullu Şubesi’nde; 3 pazarlamacı, 1 müşteri yetkilisi ve 1 operasyon yetkilisi olmak üzere toplam 6 kişilik ekip hizmet veriyor.

Ulusal Faktoring Dudullu Şube Müdürü Erol Kolbaş, 2013 yılında hareketlenmeye başlayan şubelerinin 2014 yılı başında 270 müşterisi ve 50.4 milyon TL plasmanı mevcut iken 30-09-2014 tarihi itibarıyla müşteri sayısının 297’ye plasmanlarının ise 56 milyon TL’ye ulaştığını aktarıyor. Kolbaş, çok yoğun bir rekabetin bulunduğu bölgede banka ve faktoring şirketi sayısında sürekli olarak artış kaydedildiğini aktarıyor.

Bölgeye ilişkin bilgi paylaşan Kolbaş, şunları söylüyor: “Dudullu Şubesi’nin bulunduğu Ümraniye İstanbul’un önemli bir sanayi bölgesidir. Başta mobilya, oto yedek parça üretimi, tekstil sektöründe çalışan firma olmak üzere çok sayıda işyeri vardır. Bunlardan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Türkiye’nin ilk 1000 büyük firmasından Gamak, Unmaş ve Coco Cola’nın üretim tesislerinin olduğu 145 firma ve 16.000 çalışan bulunmaktadır. Takip eden İMES Sanayi Sitesi’nde ise 910 işyeri 7.500 çalışan, irili ufaklı KOBİ ve alt segmentte yeralan 11 sanayi sitesinde ise 3.500 firma ve 16.000 çalışan vardır.”