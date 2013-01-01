Ulusal Faktoring

İkitelli Şubesi’yle büyümeye odaklı





Ulusal Faktoring İkitelli Şubesi, Şubat 2012 tarihinden bu yana 8 kişilik kadrosu ile faaliyetlerine devam ederken bölgede yer alan işletmelerin finans ihtiyacına özel çözümler sunuyor. Ulusal Faktoring Şube Müdürü Süveyla Arı, 2012 yılını başarı ile geçirdiklerini 2013 yılında da aynı performansı sergilemeyi hedeflediklerini söylüyor. Arı, “Şubemiz 2013/6 ay itibari ile 385 aktif müşteriye hizmet vermekte olup 2013 yıl sonunu ise 500 aktif müşteri sayısı ile kapatmayı hedeflemektedir” diyor.

Ulusal Faktoring kuruluşundan bu yana orta ve küçük ölçekli firmalara destek veriyor. Firmanın İkitelli Şubesi de aynı amaç doğrultusunda bulunduğu bölgenin küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek, hızlı-kaliteli hizmet ile müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyor. İkitelli’nin yapısı doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletme sayısının oldukça fazla olduğunu aktaran Arı, şöyle konuşuyor: “Bölgemizde çok sayıda hitap edeceğimiz müşteri potansiyeli bulunuyor. Ulusal Faktoring olarak bölgemizde ziyaret edilmemiş firma bırakmayıp aktifleştirme oranını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Ekibimiz ile birlikte şeffaf ve güleryüzlü hizmetimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”