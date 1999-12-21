Ulusal Faktoring Müşteriye özel çözümler

Ulusal Faktoring A.Ş., KOBİ’lere yönelik finansman sağlıyor, şirketlerin faturalı ve vadeli alacaklarını nakde çeviriyor. Her sektörden müşteriye ulaşmayı hedefleyen Ulusal Faktoring A.Ş., 8 şubesi ile 2200’den fazla müşterisine hizmet ediyor.





Ulusal Faktoring A.Ş. 21 Aralık 1999’da kuruldu. 2011 yılı Aralık ayında, uluslararası platformda önemli bir yere sahip Pinebridge Investment ile güçlerini birleştiren Ulusal Faktoring A.Ş., sermayesini 18.616.000 TL’ye, özkaynağını 2 katına çıkararak 50 milyon TL’ye yükseltti. 2013 yılında JCR-Eurosia Rating, Ulusal Faktoring’i yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu A+ olarak yukarıya doğru revize etti. Görünümünü ise “stabil” olarak belirledi. Ekim 2012’de 60 milyon, Nisan 2013’de 50 milyon TL’lik tahvil ve finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi.



Ulusal Faktoring A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Feyza Güleryüz, Ulusal Faktoring’in ağırlıklı olarak inşaat, gıda, tekstil, makine, çimento, ulaştırma ve demir çelik sektörlerinde yer aldığını anlatıyor. 100 personelle sektörde faaliyet gösteren şirket; Ankara, Gebze, İkitelli, Ümraniye, İzmir, Topçular, Beylikdüzü ve Antalya şubeleriyle KOBİ’lere yönelik hizmet veriyor. Güleryüz, 2013 yılı Haziran ayında 450 milyon TL plasmana ulaşan Ulusal Faktoring’in, Faktoring Derneği verilerine göre 2013 yılının ilk yarısında plasman ve ciro bakımından sektörün 12. Şirketi olduğunu kaydediyor: “Aynı zamanda banka dışı faktoring şirketleri sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Dernek verilerine göre; faktoring sektörü bir yıl içinde Haziran 2012’ye göre yüzde 25 genişledi, Ulusal Faktoring A.Ş. ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 41 büyüdü, 2 yıl içinde pazar payı yüzde 1.2’den yüzde 2.5 mertebesine ulaştı.”



Feyza Güleryüz, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin, yapılanması tamamlanmış 8 şubesiyle daha fazla KOBİ’ye ulaşmayı, aynı zamanda riskini tabana yaymayı hedeflediğini açıklıyor. Güleryüz, şirketin güçlü yanlarını ise şöyle sıralıyor: “KOBİ’lerin her zaman yanında olmamız, hızlı karar vermemiz ve verilen hizmetle mukayese edildiğinde fiyatlarımızın çok uygun olması. Tecrübeli ve dinamik pazarlama kadromuzla müşteri memnuniyetine yönelik çalışan ekibimiz, müşteriye özel çözümler üretebiliyor. Kuvvetli özkaynak yapımızla müşterilerimizin özel ve kamu kuruluşlarına ait alacaklarını finanse etmenin yanısıra tedarikçi finansmanı gibi faktoring sektöründe çok kullanılmayan ensrümanlarla müşterilerimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Faktoring alacaklarının yüzde 60’lık kısmı KOBİ’lere verilmiş kredilerden oluşuyor. Uzun vadede Anadolu’da açmayı planladığımız yeni şubelerle bu oranı daha da arttırmayı hedefliyoruz.”