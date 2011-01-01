Ulusal Faktoring (OSTİM OSB)
OSTİM ve Ankara sanayicilerinin yanıbaşında
Faaliyete 2011 yılının Ocak ayında geçen Ulusal Faktoring A.Ş. Ankara Temsilciliği, 2013 yılı Mart ayından itibaren Ostim’de bulunan Ostim Finans ve İş Merkezi’nde faaliyetine devam ediyor. Temsilcilik’ten Şube’ye dönüşme hazırlığı içinde olan Ulusal Faktoring A.Ş. Ankara Temsilciliği, personel sayısını ve buna bağlı olarak pazarlama faaliyetlerini arttırdı.Ulusal Faktoring Ankara Temsilcilik Müdürü Sezgi Demir, her sektörden, her ölçekte müşteriye hizmet vermekle birlikte, yeni yapılanmalarıyla tabana yayılmayı, mevcut KOBİ müşterilerinin sayısını arttırmayı ve halen 200 olan aktif müşteri sayısını sene sonunda 400’e ulaştırmayı hedeflediklerini açıklıyor. Sezgi Demir, Ankara Temsilcilik olarak 2012 yılını 97 milyon TL ciro ve 29 milyon TL plasmanla kapattıklarını belirtiyor.