Ulusal Faktoring, şubelerini arttırarak daha fazla KOBİ’ye ulaşacak

Ulusal Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Feyza Güleryüz, Ulusal Faktoring’in 2013 yılı ilk 9 ayına ilişkin değerlendirmesini yaptı: “Faktoring sektörü Eylül 2012’ye göre yüzde 22 oranında genişlemiştir. Aktifler içinde yüzde 92.4 ile en büyük payı alan Faktoring Alacakları kalemi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 oranında büyümüştür. Her iki yılın ilk 9 ayı karşılaştırıldığında sektörün faktoring alacakları yüzde 24 artarken Ulusal Faktoring’in alacakları ise aynı dönemde yüzde 83 oranında artış göstermiştir.

Sektörün ciro gelişimi ise yurtiçi işlemlerde yüzde 30’luk ve yurtdışı işlemlerde yüzde 6’lık artışla sonuçlanmıştır. Ulusal Faktoring aynı dönemde yurtiçi işlemlerde yüzde 55 oranında ciro artışı gerçekleştirmiştir. Kaynak ihtiyacını özkaynaklarından ya da bankalardan sağlanan KV kredilerle gideren sektörde kredilerin oranında yüzde 1.1’lik, özkaynakların payında yüzde 9.7’lik bir azalış görülmektedir. Eylül 2013 verileri dikkate alındığında, geçen sene aynı döneme göre, ‘Takipteki Faktoring Alacakları’nda yüzde 18.5’lik, ‘Özel Karşılıklar’da da yüzde 21.9’luk olumsuz artış göze çarpmaktadır. Sektördeki aktif ve özkaynak getirileri önceki yıl aynı döneme göre azalış eğilimindedir. 2013 senesi son çeyreğinde yaşanan dövizdeki dalgalanmalar, enflasyon hedefini tutturmak amacı ile ekonomik büyümenin dizginlenmeye çalışılması piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Ulusal Faktoring olarak risk oranı yüksek ve karlılığı düşük bir pazarda şube sayımızı arttırarak piyasaya daha çok penetre olmayı amaçlıyoruz. İstanbul’da İkitelli, Beylikdüzü, Topçular, Ümraniye; Anadolu’da Gebze, Ankara, İzmir ve Antalya’da faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, Ekim ayında Gaziantep, 2013 yılı bitmeden Adana Şubesi ile daha fazla sayıda KOBİ’ye ulaşmayı hedeflemektedir.”