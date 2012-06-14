Ulusal Faktoring Ümraniye Şubesi; KOBİ’lerin gözdesi

Ulusal Faktoring Ümraniye Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, “2012 yılında İstanbul içinde tabana yayılmak ve aktif müşteri sayımızı arttırmak amacıyla Ümraniye Şubemiz faaliyete geçmiştir. Şubeleri faaliyete geçirirken amacımız Genel Müdürlük ile ulaşamadığımız daha küçük ölçekli ve çok sayıda KOBİ’ye hızlı bir şekilde ulaşmaktır” diyor.





Ulusal Faktoring Ümraniye Şubesi’nin 14 Haziran 2012 tarihinde faaliyete geçtiğini belirten Selçuk Bozkurt, şu bilgileri veriyor: “Şubemizde Şube Müdürümüz dahil 9 personel görev almaktadır. Ümraniye Şube, Anadolu yakasındaki orta ve küçük ölçekli firmalara en kısa sürede en iyi hizmeti vermektedir. Hedefimiz; imalatı yoğun olan bölgedeki tüm firmalara ulaşmak ve piyasadan en yüksek payı yakalamaktır. 2012 cirosu 32 milyon TL, plasmanı 13 milyon TL, 2013 Ekim ayı sonu itibarıyla ciro 142 milyon TL, plasmanı 56 milyon TL olmuştur. 2013 yılında 350 yeni müşteri girişi gerçekleşen şubemizde 281 aktif müşteri işlem yapmaktadır. 2013 yılında 3357 müşteri ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ümraniye Şube olarak 2013 yılını 350 aktif müşteri, 170 milyon ciro ile kapatıp 2014 yılında yüzde 25 büyümeyi öngörmekteyiz.”

Sektörün BDDK denetimi altına girmesinin ve beklenen yasanın çıkmasının faktoring sektörünün büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Bozkurt, “Ulusal Faktoring A.Ş.’nin tanıtımı ve müşteri sayısının arttırılması için Anadolu yakasında yer alan sanayi sitelerine ulaşmaya ağırlık vermekteyiz. Gruplar halinde saha çalışmaları yapılarak firmamızın bilinirliğini ve KOBİ’lerle olan birebir teması sağlamak amaçlanmaktadır. Çalışmalarda müşteri adaylarıyla sıcak temas kurulmakta ve KOBİ’lerin ihtiyaçları dinlenmekte; bu sonuçlara göre hizmet ve ürün kalitemiz değerlendirilmektedir.”

Selçuk Bozkurt Ulusal Faktoring Ümraniye Şubesi’nin 8 bin TL altı işlemlerde nakit ödeme yaptığından KOBİ’lerin tercihi olduğunun da altını çiziyor.