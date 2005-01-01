Vommak (OSTİM OSB)
Üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor
Vommak Genel Müdürü Veli Işır, önümüzdeki 5 yıl içerisinde üretimlerini yüzde 50 arttırmayı hedeflediklerini açıklıyor. Maden ve gıda makinalarının yanısıra medikal sektörüne de giriş yapan Vommak, kendi tasarımı ve kendi markasıyla ürettiği ürünleriyle iddialı. Temellerini 60 yıllık sanayici Osman Işır’ın attığı Vommak Makine Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, işleri devralan ikinci kuşak mühendis kardeşler tarafından 2005 yılında kuruldu. Profesyonel pastacılık ekipmanları, endüstriyel mutfak, jeoloji-maden ekipmanları ve tavukçuluk ekipmanları üreten Vommak, CNC tezgahları, universal tezgahları, talaşlı talaşsız imalat, sac işleme, çizim ve tasarım grubu ve uzman ekibiyle tüketicinin ihtiyacına yönelik imalat yapıyor. TSE- HYB, ISO 9001:2008 Kalite belgelerine sahip Vommak, garanti, yedek parça, servis ve bakım onarım hizmetleri de sunuyor. Ayrıca Vommak ürünleri CE Belgeli.
Kendi markasıyla üretiyor
Vommak Genel Müdürü Veli Işır, 100’ün üzerinde kendi markalarıyla ürettikleri ürünleri bulunduğunu söylüyor. Tasarımı kendilerine ait seri üretimdeki bu makinaların dışında firmaların ihtiyacı olan sarf malzemelerini de ürettiklerini belirten Işır, maden, gıda makinaları ve medikal olmak üzere 3 ana başlıkta üretim yaptıklarını anlatıyor: “Medikal sektörüne yönelik üretime yeni başladık. Kendi markamızla ürettiğimiz medikal cihazlar, gıda makinaları, maden ve jeolojiyle ilgili laboratuvarlarda kullanılan test cihazları olmak üzere 110 farklı makinamız var.”
Ar-Ge’yle ilklere imza atıyor
Veli Işır, Ar-Ge ekiplerinin yeni test ekipmanları ve medikal sektörde kullanılacak Türkiye’de bugüne kadar üretilmemiş ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü bilgisini veriyor: “Böylece ithalatın önüne geçeceğiz. Jeoloji ve maden sektöründe kullanılan ince kesit laboratuvarlarındaki ekipmanların tamamını Türkiye’de ilk biz ürettik, böylece bu alandaki ithalatı önledik. Yeni ürünlerimizden biri de halka tatlısı makinası, ilk biz ürettik.”
İhracatını arttırmayı hedefliyor
OSTİM’de toplam 2 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Vommak, üretiminin yüzde 20’sini Türk Cumhuriyetleri ağırlıklı olmak üzere Avustralya, Almanya ve Romanya’ya ihraç ediyor.Veli Işır, üretimin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydediyor ve en büyük hedeflerinin daha büyük bir imalathane olduğunu açıklıyor: “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde üretimimizi yüzde 50 oranında arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl iki farklı adresteki üretimimizi tek adreste birleştirip, yine OSTİM içerisinde 5 veya 6 bin metrekarelik yeni bir üretim alanına geçmeyi planlıyoruz. Üretim alanımızı genişlettiğimizde istihdam ve üretim kapasitemizi de yüzde 50 oranında arttıracağız.”
ORSİAD-OSTİM işbirliğiyle sanayiciye destek
Aynı zamanda ORSİAD Genel Sekreteri olan Veli Işır, bölge sanayicilerinin sorunlarına çözüm bulmak için OSTİM OSB Yönetimi ve ORSİAD Yönetimi işbirliğiyle çalıştıklarını söylüyor. Işır, “Birçok OSB’ye referans olan, kurumsallaşmış, markalaşmış OSTİM OSB’de bulunmak ayrı bir güzellik. OSTİM’i dünya biliyor” diyor.