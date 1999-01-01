Yılbaşı MERCURE; Altunizade’de Güzel

Anadolu yakasının önemli işmerkezi olan Altunizade’de açılan MERCURE HOTEL İstanbul Altunizade, sizi unutamayacağınız bir yılbaşı gecesi geçirmeye davet ediyor. Yılbaşı akşamı 19:30’da başlayacak program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürpriz sanatçıları ve eşsiz mutfak mönüsü ile yeni yıla keyifli bir giriş yapmayı vaadediyor. Ayrıca Mercure Altunizade, yılbaşı gecesi otelde konuk olacak kişiler arasında bir çekiliş yaparak sürpriz hediyeler sunacak.





Mercure Altunizade 140 odası, 12 adet toplantı salonu ve 1200 m2 toplantı salonu ile uluslarası kalitede hizmet veriyor. Ebeveynlerin çocukları için de bir düzenleme yapan otel, çocukların keyifli bir akşam geçirmesi için de bakıcı ve aktiviteler hazırladı. Dahası yılbaşı gecesi Mercure Altunizade Hotel’inde sizleri bekliyor.

Mercure, 92 ülkede 3.500’ün üstünde otel ve 160.000’den fazla çalışanı olan dünyanın öncü otel işletmecisi; Accor’un ise orta ölçekli standart dışı markası. Accor Grubu, Mercure Hotels şemsiyesi altında geleneksel yaklaşımları yıkan, yeniçağın misafirlerinin beklentilerine paralel değerleri, ürün ve hizmet ortamlarını, dijital altyapı ve platformlarıyla küresel kalite yükümlülüklerini içeren yepyeni bir vizyonu sergiliyor.