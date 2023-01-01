Yıldız Yemek
Yeni fabrika açacak
Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine ve toplumun genel alışkanlıklarına uygun gıda üretimi yapan Yıldız Yemek 1990 yılında kuruldu. Hizmet verdiği grupların sağlığını korumak için çağa uygun üretim teknolojisi ve hijyenik ekipman desteğiyle donatılmış Yıldız Yemek, merkez fabrika ve projelerinde diyetisyen ve gıda mühendislerinden oluşan uzman kadro ve personelle hizmet veriyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli firma, ISO 9001, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002-2004, ISO 22000 Kalite ve TSE Belgeleri ile üretim yapıyor. Yemek sanayinde set seçimsiz-tabldot yemek üretiminin yanısıra müşteri talepleri doğrultusunda kokteyller, özel yemekler, kumanya ve kahvaltı organizasyonları hazırlığı ve sunumu yapan Yıldız Yemek, eğitim sektörünün toplu yemek ihtiyaçları konusunda uzman ekibi ve sahip olduğu deneyimiyle sektörel bir marka olarak hizmet veriyor. 1500 metrekare kapalı alanda 158 çalışanıyla günde 11 bin adet tabldot yemek çıkaran Yıldız Yemek, aralarında 5 büyük kolej, 1 hastane olmak üzere 24 özel kuruma yemek hizmeti sunuyor.
Okullarda öğrencilerin yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine göre hazırlanmış mönüleriyle dengeli beslenme anlayışını ilke edinerek hizmet veren tek sektörel kuruluş olduklarını vurgulayan Yıldız Yemek Genel Koordinatörü Diyetisyen Nurhan Keskin, “İşin en keyifli tarafı; öğle yemeklerinin yanısıra okulların sabah kahvaltıları ve öğleden sonra beslenme hizmetlerini de biz sunuyoruz ve hizmet verdiğimiz tüm okullarda onların yöneticileriyle birlikte yürüttüğümüz ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ ile beslenme ihtiyacını ‘doğru beslenme alışkanlığı’na dönüştürmek için çalışıyoruz.” Bu kapsamda okullarda çeşitli sağlık sorunu bulunan; diyabetli, süt, et, yumurta, baharatlar gibi çeşitli gıdalara alerjisi ve kolestrolü yüksek çocuklara özel yemekleri de hazırladıklarını anlatan Keskin, hazır gıda kullanmadıklarını, ev yapımı, el yapımı yemek hizmeti sunmaya özel gayret gösterdiklerini vurguluyor: “Bir anne çocuğunun nasıl beslenmesini istiyorsa, biz de bu çocukları öyle besliyoruz.”
İŞKUR’la yaptıkları işbirliğiyle Yıldız Yemek’e düzenli kursiyerler aldıklarını anlatan Keskin, “24 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimize yemek hazırlanmasından, pişirilmesine, servise sunulmasından servisin toplanmasına kadar yemek yapımını tüm aşamalarıyla anlatıyoruz. 6 aylık eğitimin sonunda bu 24 kişinin yüzde 80’ini işe alacağız. Ayrıca Hacettepe, Başkent ve Gazi Üniversiteleri’nin beslenme ve diyet bölümlerinde öğrenci 18 stajyerimiz var. Staj sonrası iş başvurularını değerlendiriyoruz, geçmiş dönemde staj yapmış 2 kişi burada çalışıyor.”
“Biz bir aileyiz” diyen Nurhan Keskin, 22 yıldır çalışanlarıyla birlikte Yıldız Yemek’i büyüttüklerini kaydediyor. Yıldız Yemek’in hedefinde yeni bir yemek fabrikası kurmak var. Keskin, Mayıs ayında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılacak yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle üretim kapasitelerini 5 katına çıkarmayı planladıklarını açıklıyor.