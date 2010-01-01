Yüceler İnşaat Malzemeleri Sanayi

Yüceler, İkitelli’de prestij binasında





Yüceler İnşaat Malzemeleri Sanayi, 60 yıllık ticaret tecrübesini bundan sonra İkitelli’de bulunan prestij binasında sürdürecek. Yapı endüstri market olarak toplam 12 bin metrekare alan üzerinde kayıtlı 54 bin ürünüyle müşterilerinin karşısına çıkan Yüceler, önümüzdeki yıllarda ise şubeleşme çalışmalarına ağırlık verecek. Yüceler İnşaat Malzemeleri Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Numan Yüce, sanayinin, ticaretin merkezi konumuna gelmiş bir bölgede faaliyet yürütmenin avantajları olduğunu belirterek, “Ciddi bir yatırım yaptık. Ancak henüz istediğimiz noktalarda değiliz. Bu yıl yerleşme ve personel eğitimlerine yoğunlaşacağız. Mekana uyum sağlandıktan sonra çalışmalarımız hızlanacak” dedi.

Yüceler İnşaat Malzemeleri’nin ticari hayatına başlaması 1950’li yıllara dayanıyor. İnşaat malzemelerinin satışına ise 1978 yılında başlayan firmanın büyüme serüveni günümüzde mobilya aksesuarlarınıda bünyesine katarak devam etmektedir. Ticaretin kalbi olarak nitelendirilen İstanbul Tahtakale’ye 1986 yılında geldiklerini söyleyen Yüce, ilk aşamada 70 metrekare alanda ağırlıklı inşaat malzemeleri satışı yaptıklarını, ardından ise İstanbul’un muhtelif noktalarına ürünlerin ulaşmasını sağladıklarını söylüyor. Firmanın asıl büyümesini ise 1990’lı yıllar oluşturuyor. Zira SSCB’nin dağılmasından sonra büyümek isteyen Türk Cumhuriyetleri ve Doğu Bloku ülkelerinin bavul ticaretine başlaması Yüceler’in büyümesinde lokomotif görevi görür. Süreci ve gelişmeyi Numan Yüce, şöyle anlatıyor: “Ticaret ilkelere dayanır. Eskiden bugünkü koşullar ve imkanlar da yoktu. Söz verdiğimizde o sözün tutulmasını beklerdik. Ticarette en geçerli husus ise ağızdan çıkan sözdü. Yüceler olarak hep bu ilkeyle hareket ettik. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında hep ticari ahlaka önem verdik. Bavul ticaretinin başladığı dönemlerde de bu yapımızla fark yarattık, tercih edilir olduk. Kısa sürede sektörün en önemli kuruluşları arasında yerimizi aldık.”



Türk Cumhuriyetleri’ne yapılan ticaretten sonra 250 metrekare alandan oluşan ikinci mağazasını Eminönü’nde açan Yüceler, daha sonra Eminönü Küçükpazar’da lojistik merkezini kurar. Ardından yine Küçükpazar’da bin metrekare alanda faaliyetlerine devam eden firma, 1990 yılından 2010 yılına kadar yüzde 80 ihracatla büyümesini sürdürür. Toplam 20- 25 ülkeye ihracat yapan Yüceler, bu süre içerisinde müşteriden gelen özel talepleri de karşılayarak müşterinin çözüm ortağı olarak farklılık yaratır. Yurtdışında Özbekistan, Tacakistan, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere yoğunlaştıklarını dile getiren Numan Yüce, artan müşteri taleplerini karşılamak için İSTOÇ’ta 12 bin 500 metrekare plaza alanı inşa ettiklerini ve faaliyetlerini buradan sürdürdüklerini anlatıyor. 2010 yılından sonra ticarette farklı metotların denenmeye başladığını dile getiren Yüce, özellikle firmaların direkt ihracat yapmaya başlamasıyla ihracat oranlarının düşmeye başladığını kaydediyor. Şu anda yüzde 50 ihracat yaptıklarını kaydeden Yüce, yeni yerlerinde ihracat oranını koruyarak büyümeye devam edeceklerini dile getiriyor. Büyüme için İkitelli OSB’de yatırım yaptıklarını aktaran Yüce, yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri veriyor: “2009 yılında Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi’nde 17 bin metrekare arsa üzerinde 48 bin metrekare alanda inşaat yaptık. Yüzde 50 kat karşılığı yürüttüğümüz proje ile içinde bulunduğumuz prestijli binamızı inşaat ettik. Yaklaşık 4-5 aydır burada faaliyet yürütüyoruz. Diğer noktalardaki yerlerimizi boşalttık. Tek merkezden Türkiye’nin her bir noktasına ulaşmayı hedefliyoruz.”

Bugüne kadar öz sermaye ile varlıklarını devam ettirdiklerini kaydeden Yüce, YÜCELER markasıyla daha sonra şubeleşme çalışmalarına başlayacaklarını duyuruyor. İnşaat denilince A’dan Z’ye tüm ürünlerin bulunduğu Yüceler’de 54 bin kalem ürün bulunuyor. Ürün grubunda artışların devam edeceğini açıklayan Yüce, yüzde 100 ürün ve hizmet kalitesinin oturmasının 2014’ü bulacağını öngörüyor. Sektör olarak değil ama ticaretin sıkıntılarını yaşadıklarına dikkat çeken Numan Yüce bu konuda şöyle konuşuyor: “Ticari ahlakın yozlaşması sözkonusu. Bu anlamda ticarette sıkıntı var. Ayrıca kentsel dönüş için fırsat ifadeleri kullanılıyor. Bana göre bu ifade gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bizim gibi tedarikçi ve toptancı firmaların kentsel dönüşümden faydalanması imkansız. Artık bütün firmalar barter usulü hizmet veriyor. Kentsel dönüşümde bankalar ve müteahhitler kazanıyor.”