OSB Klas/Nihat Tunalı

Gümülcine'de 1947'de doğdu Nihat Tunalı. 1 yaşında annesi ve dayısının kucağında Batı Trakya'daki baskılardan kaçarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldi. Zorunlu göçte baba 19 yaşındadır.





İKİTELLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NİHAT TUNALI



ZORUNLU GÖÇTEN BUGÜNE

Türkiye yeni vatan olunca iş başa düşmüş ve baba ticarete başlamıştır. İlk iş deri ürünleri alım satımıdır. Ardından Yusuf Ziya Vefa ile ortak; sirke ve boza imalatı devam eder. Baba yaşamaya tutkun nevi şahsına münhasır biridir. Kimseyi kırmaz, kıramaz. Böyle olunca da ailenin reisliği lise yıllarından bu yana Nihat Tunalı'nın omuzlarında kalır. İlköğretim, lise ve üniversiteyi İstanbul'da okuyan Tunalı, gündüz Türkiye Denizcilik İşletmeleri muhasebesinde çalışırken geceleri devam ettiği, Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olur. Tunalı, o yıllar ve koşullarını şöyle anlatıyor: "Bir çok alanda çalıştım. Mahmutpaşa'da tezgahtarlık da yaptım, büroda muhasebe memurluğu da. Üniversiteye gittiğimde 1 çocuğum vardı. Bir takım sorumluluklarım vardı."



Keşke kamudan erken ayrılsaydım

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde görevine 16 yıl devam eden ve müdürlüğe gelen Tunalı istifa ederek kendi işinin başına geçer. Sermaye birikimi az bir miktarken cesaret ederek inşaat sektörüne adım atar. "Çalıştığım dönemde muhtelif firmaların danışmanlığını yapıyordum. İçlerinde inşaat ve ticari kuruluşlar vardı. Cesaretimi toplayarak inşaat faaliyetlerine başladım" diyen Tunalı, bugün şirketinin 22 yıllık bir tecrübeyle projelerine devam ettiğini söylüyor. "Keşke kamudan daha önce ayrılsaydım" diyen Tunalı firmanın gelişimini ve çalışmalarını şöyle aktarıyor: "Bu süre içerisinde hep şirketi büyüttük. Türkiye'nin ekonomik koşulları nedeniyle arazi planlamasında istikbali olan alanlara yoğunlaştık. Arazileri iyi değerlendirdik ve tüm yaptığımız çalışmalar Trakya Bölgesi'nde yoğunlaştı. Çerkezköy, Tekirdağ'da ağırlıklı sanayi alanları oluşturduk. Şu anda Çerkezköy'de Veliköy OSB'de 300 dönüm kendi alanımız bulunuyor. İkitelli OSB'de ise Tümsan I ve Tümsan II'nin fiziki alanını oluşturdum. Farklı sanayi sitelerinde projeler yürüttüm. İkitelli'de 200 bin metrekare alanı inşa ettim. Şimdi Trakya Bölgesi'ne yoğunlaştık."



Çok çalışarak boşlukları doldurdu

Nihat Tunalı'ya göre ticaretin olmazsa olmazı dürüstlük ve verilen her bir sözün arkasında durabilmektir. Tunalı, Türkiye ekonomisinin girişimciler ve yatırımcılar için fırsatlar sunduğuna inancını kendi tecrübesi üzerinden seslendiriyor: "Tüm krizleri fırsata çevirmeyi bildik. Hep iyiye giden ve büyüyen bir şirket olduk. Yorganın dışına ayağımızı uzatmadık. Hesap ve kitap yapmadan işlere girmedik. Belki aşırı büyümedik ama sıkıntıya da düşmedik. En büyük şansım, belki de doğru insanlarla çalışıyor olmamdır. Çünkü mesleğin alaylısıyım. İşletme eğitimi aldım ve inşaat sektöründe önemli çalışmalara imza attım"

Son 10 yıldır şirketin yönetimini yüksek mühendis olan oğluna bıraktığını aktaran Tunalı, hayatta hiç kimsenin her şeyi bilemediğini ama çok çalışılarak boşlukların doldurulacağına inanıyor. Tunalı, çalışma disiplinini ve kişilik özelliklerini ise şöyle anlatıyor: "İşine dört elle sarılan, aşırı çalışan bir insanım. Kendimi bildim bileli böyle. Sabah ezanında güne başlıyorum ve bu yapımla birçok işin üstesinden gelmeyi başarıyorum."



Tümsan Sanayi Sitesi başarıları

Tümsan Sanayi Sitesi'nin başkanlığını 1998'de devralan Tunalı, sitenin bürokratik sorunlarıyla uğraşır. Kısa sürede tapuların alınması, tapulardaki şerhin kaldırılması, kat irtifalı tapuların verilmesi gibi çalışmaları ki; bunlar o dönem İkitelli'nin aşmakta çok zorlandığı bürokratik ve hukuki sorunlar olmasına rağmen, üç yılda bitirir. Sitenin tüm sorunlarını halleder. Şu anda ise İkitelli OSB'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Tunalı, İkitelli OSB'yi hak ettiği noktaya taşımada büyük emek harcar.



İkitelli'nin önceliği eğitim

İkitelli denince, GAP gibi, Türkiye için mega projelerden biri akla gelmeli. Onbinlerce imalatçı ve onbinlerce istihdam da... Tunalı anlatsın: "Görev aldıktan sonra ilk aşamada yönetim binasını yaptık. Ardından İkitelli OSB'nin sokakları için 17 km aydınlatma direkleri diktik. Yasanın bize verdiği hakkı kullanarak site içi aydınlatmanın bedelini hazineden talep ederek, sitelere yük olmaktan kurtardık. İkitelli OSB Tüzel Kişiliğine Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan Teşvik Belgesi alarak bölgeden yapılan yatırımlarda KDV ödenmemesini sağladık. 9001 İSO Belgesi, 18001 OHSAS, 14001 Çevre Belgesi'ni aldık ve İkitelli OSB'yi gerçek manada Türkiye'nin en büyüğü yapma gayretini gösteriyoruz."

İkitelli OSB'de daha yapılacak çok iş olduğunu aktaran Tunalı, meslek lisesi inşaatını başlattıklarını, okulu Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmeden kolej yapısıyla 2013- 2014 eğitim öğretim yılında eğitime açacaklarını söylüyor. İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'ne de yer tahsis ettiklerini ve işletmeler üstü eğitim merkezinin temellerinin atıldığını kaydeden Tunalı şu bilgiyi veriyor: "Eğitimle ilgili eksiklikleri süratle gideriyoruz. Şu anda bir Vakıf kuruyoruz. Vakıf kurulduktan sonra İkitelli OSB Üniversitesi'ni kurmak istiyoruz. İlk olacağımızı düşünüyorum. Süratle çalışıyoruz. Plan tadilimizi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduk. Teknik alanda iddialı olacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliğimiz var. Bölgemizde 6 ay içinde teknoparkımız da açılacak. Ayrıca Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde Çıraklık Okulu'nu açtık. 300 öğrenciye hizmet vermeye başladık; ustalık, kalfalık, eğitici usta belgelerini veriyoruz."

Okulun sadece para ile olmayacağının da farkında olduklarını anlatan Tunalı, iyi yönetildiği takdirde bir maddi kaynak olmadan vakıf üniversitesinin iyi bir noktaya geleceğini öngörüyor.



İkitelli'de yapılacak çok iş var

Nihat Tunalı'nın iş yaşamında ve aldığı görevlerde en önemli özelliği koordinasyon. İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde de bu özelliğinden yararlanan Tunalı, 37 kooperatifin yer aldığı OSB'de bir nevi "denge unsuru" olarak görev yapıyor. Başkanlık koltuğu ise Tunalı için icraat anlamını taşıyor. İkitelli OSB'de şu an doğru bir ekip oluşturduklarını kaydeden Tunalı, "10 yıldır yapılan çalışmanın 10 katını yaptık. Şu anda tapulardaki sorunları ve İkitelli'nin kabusu olan TEZYİDİ BEDEL davalarını yok etmek için oluşturduğumuz kanun teklifi TBMM'de. Kanun Hükmünde Kararname ile soruna çözüm bulmak istiyoruz" diyor. 2013 planlarına ilişkin de görüş bildiren Tunalı, bölgedeki tüm elektrik abonesinin uzaktan enerjisini verebilecek ve kesebilecek SCADA sistemini devreye alacaklarını söylüyor. İkitelli'ye aynı zamanda alışveriş merkezi ve konaklama merkezi kuracaklarını anlatan Tunalı, hazineden yerleri satın aldıklarını ve plan tadilatlarının 1 yıldır sürdüğünü belirterek şunları söylüyor. "İkitelli OSB üyelerinden aidat almayan bir yapı. Kira gelirleriyle bölgenin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim düşüncemiz parayı sanayiciden almak değil kaynakları oluşturmak. Şu anda kira gelirlerimiz var. İkitelli'yi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" açıklamasını yapıyor.

Zorunlu göç yollarında 1 yaşında başlayan hikaye ülke ekonomisine sözü edilmeye değer katkılarla sürüyor.