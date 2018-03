Ankara Sanayi Odası 1. OSB

Kalite belgeleri, çevre laboratuvarıyla örnek bir organize sanayi bölgesi olan ve 2012 yılının “En Çevreci ve Temiz OSB”si ünvanına sahip Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (ASO 1. OSB) 243 firma faaliyet gösteriyor.

Ankara sanayisinin vitrini; ASO 1. OSB

Yakın zamanda toplam 340 fabrikanın hizmette olacağı ve bir teknopark kurmaya hazırlanan ASO 1. OSB, yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla da fark yaratıyor.Başkent Ankara’nın Türkiye ekonomisine artı değerler katan bir sanayi merkezine dönüştürülmesi için yapılan çalışmaların en büyük ve en önemlilerinden biri Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ve faaliyete geçirilmesi olmuş. Şehrin değişik yerlerinde, yeterli altyapıdan yoksun, dağınık bir şekilde bulunan ve gelişmeler sonucu bulundukları alanlara sığmayan tesislerin ortaya çıkardıkları tablo karşısında Ankara’ya bir Organize Sanayi Bölgesi’nin gerekli olduğuna karar veren Ankara Sanayi Odası bu konuda ilk çalışmaları başlatan kurum. Temeli 1978 yılında atılan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB); 1990 yılında faaliyete başladı. ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, o günden bugüne büyük gelişmeler kaydeden ASO 1. OSB’nin şu anda Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayan, ülkenin en önemli Organize Sanayi Bölgelerinden biri haline geldiğini ve sanayi alanında “Vitrin”i konumuna ulaştığını söylüyor.



ASO 1. OSB’nin yıl içinde birçok yabancı resmi ve ticari heyeti de ağırladığından; gelen her heyetin firmalarla görüştürüldüğünden, hatta ikili iş görüşmeleriyle gelen yabancı işadamlarının Bölge sanayicileriyle biraraya getirildiğinden sözeden Kaya, “Bölgemiz tarafından düzenlenen ve Bölge sanayicilerimizin biraraya gelmelerini sağlayan ‘Yemekli İstişare Toplantıları’ ile sanayicilerimiz arasında kaynaşmalar sağlanmakta, hem Bölgemiz, hem sektörlerimiz adına ileriye dönük yapılması gerekenler paylaşılmaktadır” diyor.

Toplam 1000 hektar alan üzerine kurulu ASO 1. OSB, bugün 340 sanayi parseline sahip. Şu an 243 fabrikanın hizmet verdiği bölgede 97 sanayi parselinde de çalışmalar devam ediyor. Ahmet Kaya, çok yakında 340 fabrikanın hizmette olacağını açıklıyor: “Bölgemiz yaklaşık 1000 hektar olan büyüklüğünün yanında arazi olarak büyümeye açık bir bölgededir. Dolayısıyla şu an 340 sanayi parselinden oluşan Bölgemizi yakın gelecekte 600 sanayi parseline çıkarmak hedeflerimiz arasındadır.” Yaklaşık 30 km uzunluğunda bölünmüş yol bulunan Bölge’de parsel büyüklükleri 3.000 metrekare ile 100.000 metrekare arasında değişiyor. Karma bir organize sanayi bölgesi olan ASO 1. OSB’de mobilya, döküm, gıda, elektrik, elektronik, makine üretimi, alüminyum, zirai aletler, savunma sanayi, kimya, metal işleri, madeni eşya vb. alanlarda üretim yapılıyor.



Ahmet Kaya OSB’nin ekonomik kapasitesini şöyle özetliyor: “Yıllık ihracat rakamlarımız yaklaşık 2 milyar dolar seviyesindedir. Ülke ekonomisine katkımız ise yaklaşık 6 milyar dolar civarındadır. Bölgemizde şu anda yaklaşık 40.000 dolayında çalışanımız bulunmaktadır. İnşaat ve üretime geçme aşamasında olan fabrikalarımızın da çalışmaya başlamalarıyla bu sayı 50.000’e ulaşacaktır. Bölgemizde Herause, İba Valresa ve CSR MNG Raylı Sistem Araçları Sanayi ve Bauer Casings firmaları yabancı ortaklı. ASO 1. OSB, yabancı sermaye yatırımına açık ve oldukça uygun bir bölgedir.”

Ahmet Kaya, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin Türkiye’nin en köklü firmaları arasında yeralan işletmelerden oluştuğuna dikkat çekiyor: “Yurtiçinde hemen hemen her şehirde ürünleri kullanılmaktadır. Ayrıca işletmelerimiz yurtdışında da dünyanın hemen hemen tüm pazarlarına ihracat yapabilecek imkanda ve kalitede üretim yapmaktadır. Bu yüzden yurtiçi olduğu kadar yurtdışı pazar ağımız da oldukça geniştir. Sözkonusu yurtdışı pazar ağımız; Avrupa, Asya, Amerika, Rusya ve Afrika ülkelerini kapsamaktadır.”



Lojistik Köy avantajı

Ahmet Kaya, modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olan ASO 1. OSB’nin, Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sunmanın yanısıra ulaşım, altyapı, haberleşme, enerji dağıtım ve bakım hizmeti gibi alanlarda sanayicilere sağladığı kolaylıklar, ucuz enerji, ucuz su gibi ekonomik çözümlerle ülkenin en önemli ve çağdaş organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söylüyor: “Ankara’nın önemli ve genişlemeye açık bir bölgesinde yeralıyor olmamız, akredite bir laboratuvarımızın olması, üretim sektöründe tercih sebebi olmamızı sağlayan unsurlardan diğerleridir. Bir önemli avantajımız da kurmuş olduğumuz Lojistik Köy sayesinde ihracat ürünlerini tek bir noktadan ülkemizin ticari limanlarına demiryolu güvenliğiyle ulaştırabiliyor olmamızdır” diyor.

ASO 1. OSB, şehir merkezine 25 km, Ankara Çevre Yolu’na 9 km., Çevre Yolu’ndan Ankara Esenboğa Havaalanı’na 55 km mesafede, şehir içi dolmuş ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşılabilen bir noktada yer alıyor. Şubat 2014 itibarıyla metro seferleri ile de ulaşım imkanları arttırılacak. Yüksek Hızlı Tren Hattı, Bölge içinden geçiyor ve Bölge içinde ASO 1. OSB tarafından yapılan “Lojistik Köy” ile demiryolu bağlantı istasyonu bulunuyor. Lojistik Köy; aynı zamanda yükleme, boşaltma, depolama ve gümrükleme işlemlerinin de yapıldığı bir merkez konumunda. Lojistik Köy’ün demiryollarına yönelik yapıldığını aktaran Ahmet Kaya, şu bilgileri veriyor: “Yedi hatlık tren yolu, 60.000 metrekare betonlanmış indirme-bindirme ve konteyner depolama alanı, 40.000 metrekarelik gümrük idare binaları, açık ve kapalı antrepo alanları olan bir alandan oluşuyor. Toplu yük taşımalarında demiryolu taşımacılığının maliyet, güvenlik, çevresel avantajlar ve dışa bağımlılığı azaltma gibi yararları tartışılamaz. TCDD’nin lokomotif işletmeciliğindeki tekel hakkının kalkıp, bu konuda özel sektör taşımacılığı devreye girdiğinde inanıyoruz ki rekabetin getireceği fiyat ve hizmet kalitesi avantajı demiryoluna olan sanayici ilgisini kat be kat artıracak, bu da bizim lojistik köyümüzü daha da önemli kılacaktır.”

ASO 1. OSB’nin Türkiye’nin en iyi yönetilen ve en kurumsal organize sanayi bölgelerinden birisi durumunda olduğunu vurgulayan Ahmet Kaya, işletmeye alınmış altyapı şebekelerinin gerekli araç ve gereçlerle teçhiz edilmiş kadrolu personelle bakım-onarım hizmetlerinin verildiğini ve Bölge’ye ilave edilen sahalarda altyapı şebekelerinin uygulama aşamasında kontrollük hizmetleri yapıldığını aktarıyor: “Bölgemiz altyapı çalışmaları hizmetlerinde de ülkemizde yeralan OSB’ler içinde ilk sıralardadır.”



OSB içi teknik eğitim ve Teknopark

Teknoloji ve Ar-Ge konusunda işletmelerin kendi yaptıkları çalışmaları destekleyen ve geliştirmelerine olanak sağlayan bir politikaları bulunduğundan sözeden Ahmet Kaya, ASO 1. OSB içerisinde hizmet verecek ve üniversite işbirlikleriyle faaliyet gösterecek bir “Teknopark” çalışmasının devam ettiğini ifade ediyor: “Teknopark 2014 yılı içerisinde kurulacak, bu konuda Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile görüşüyoruz.”

Ahmet Kaya, bölge sanayicisinin gelişimi adına üniversitelerle yürüttükleri eğitim çalışmaları dışında, ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı projeleri de bulunduğunu anlatıyor. Bunların başında gelen OSEP (Okul-Sanayi-Eğitim Programları) Projesi işletmelerin ara eleman ihtiyacını karşılarken, kurdukları ASO Teknik Koleji de kaliteli teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veriyor. Hacettepe Üniversitesi ile ortak kurulan Meslek Yüksek Okulu da aynı amaca hizmet ediyor.



Yürütülen projelerden bazıları:

OSEP (Okul-Sanayi-Eğitim Projesi): Eğitimi 2006 yılından beri Bölgede uygulanıyor. 4 mesleki alanda eğitim verilen proje ile bugüne kadar 345 öğrenci mezun olmuş, yaklaşık yüzde 90 iş garantisi ile mezun olan öğrenciler fabrikalarda çalışmaya devam ederek, iş hayatına kazandırılmış. Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC Torna), Endüstriyel Otomasyon (Elektrik-Elektronik), İş Makinaları Bakım Onarım (Motorlu Araçlar) ve Metal Teknolojileri (Kaynakçılık) alanlarında toplam 205 öğrenci halen eğitimlerine devam ediyor.

ASO Teknik Koleji: Geçen yıl eğitim öğretime başlayan ASO Teknik Kolej’de; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojileri ve Motorlu Araçlar Teknolojileri alanlarında 1. ve 2. sınıf olmak üzere toplam 120 öğrenci eğitim görüyor.

Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Hacettepe Meslek Yüksek Okulu: İki yıldır Bölgede faaliyet gösteren yüksekokul, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojileri, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Makine Teknolojileri, Elektrik alanlarında, örgün ve ikinci öğretim olarak toplam 404 öğrenciye eğitim veriyor.

Türkiye’de bir ilk METES: Ahmet Kaya, Türkiye’de bir ilk olan ‘METES- Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi’nin kurularak faaliyete geçtiğini dile getiriyor: “METES projesiyle on meslekte (Otomasyon Sistemleri Programcısı, CNC Programcısı, Elektrik Pano Montörü, Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı, Yüksek Gerilim Teçhizatı Kablo Aksesuarları Montörü) Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler hazırlanıyor, bunlardan Otomasyon Sistemleri Programcısı ile Elektrik Pano Montörü için VOC-TEST Merkezi kurulmuş. Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite olmuş METES’te seçilen meslekler için bilgi ve beceri sınavları yapılarak, AB ülkelerinde de geçerli olabilecek sertifikalar verilebilecek. Belgelendirme işlemlerine bu yıl başlayacak ve bu yıl yaklaşık 1500 kişiye belge verilebileceği tahmin ediliyor.”

ASORA Ticaret Merkezi: ASO 1. OSB Bölge Müdürü İbrahim Hakkı Alptürk, ASO 1. OSB tarafından Bölge üyelerine ve misafirlere daha çağdaş ve modern bir hizmet binası kazandırmak amacıyla yapılan “Bölge Müdürlüğü ve ASORA Ticaret Merkezi” Binası’nı anlatıyor: “Türkiye’de yeralan OSB’ler içerisinde 48 bin metrekare kapalı alanıyla ilk kez banka şubeleri, avukatlık-sigorta-nakliye, tercüme bürosu gibi birçok sektörde hizmet veren ofisler, perakende ve toptan satış yapan mağazalar, oto yıkama, içme suyu bayiliği, gıda ve teknik market, bay-bayan kuaförü, restoran, cafe-pastane ve en önemlisi otel hizmetlerini tek çatı altında toplayan bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu hizmet birimlerinin biri veya birkaçının yeraldığı çeşitli merkezler OSB’lerde vardı. Ancak hepsinin birarada sunulduğu modern bir hizmet binası olarak ilk kez Bölgemizde ‘ASORA Ticaret Merkezi’ ile sanayicimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunuldu. Ayrıca ASORA Ticaret Merkezi’nde teknik altyapısı yüksek konferans salonlarıyla tüm bölgeye ve çevreye hizmet verilmektedir.”



Cami: Üyelerin ibadetlerini yerine getirmeleri için Bölge tarafından yaptırılan ‘cami’nin iç kısım ve bahçesinde yapılan düzenlemeler bitirildi, üyelerin huzur ve konfor içinde ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanıyor.



Spor Kompleksleri: İbrahim Hakkı Alptürk, Bölge’deki spor komplekslerinin üyelerin ve çalışanların spor yapmalarına imkan tanıdığını da anlatıyor. Bölge’de 27.801 metrekare alana sahip 3027 Ada 8 nolu Parsel üzerinde 2 adet 30 mtx50 mt futbol sahası, 2 adet 18 mtx32 mt basketbol-voleybol sahası, 4 metre genişliğinde 900 mt uzunluğunda koşu yolu ile 400 metrekare kapalı alana sahip Kafeterya Binası bulunuyor. Tesislerden Bölge içerisindeki firma sahipleri ve çalışanlarıyla Bölge dışından gelenler faydalanabiliyor.



Yeşil Alanlar: Bölge içinde sosyal yeşillendirme çalışmaları içerisinde 50.000 adet ağaç, 400.000 adet çalı grubu bitkisi, 50.000 metrekare çim alanı ile ağaca ve yeşile büyük önem verdiklerinin görüldüğünü aktaran Alptürk, çevre hedeflerini çiziyor: “Bölgemiz içerisinde parklar, yeşil alanlar, spor alanları toplamı 550.000 metrekarenin üzerindedir. Yeni ilave edilecek yeşil alanlarla birlikte bu rakamın 1.000.000 metrekare civarına ulaşması planlanmaktadır. Bölge içerisinde yer alan ve 4000 elma ağacından oluşan elma bahçemizden elde edilen ürünler de toplanıp Bölge sanayicilerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bölgemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarında; yaklaşık 2500 fidan dikimi yapılacaktır.”



Dispanser: Bölge’de ASO 1. OSB tarafından binası yaptırılan, her türlü bakım onarım giderleri karşılanan dispanserin işletmesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş. Bölge çalışanları ve civar semtlerde oturanlarla birlikte tüm Ankara halkının sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği dispanserde; diş hastalıkları, fizik tedavi, üroloji, dahiliye, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, çocuk hastalıkları, kadın doğum, psikiyatri, nöroloji, ortopedi, göz hastalıkları ve genel cerrahi branşlarında Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi personeli dönüşümlü olarak görev yapıyor. Acil servis birimi sadece pansuman ve enjeksiyon konularında hizmet veriyor. Ambulans: Dispanserin ambulans hizmeti olmamakla birlikte, Bölge Müdürlüğü’nün 7:00-23:00 saatleri arasında ambulans hizmeti bulunuyor.



Doğalgaz: Bölge’ye doğalgaz 1997 yılında gelmiş, tüm sanayi parsellerinde kullanıma hazır halde ve kullanılıyor. Normal tarifelerden daha ucuza, Botaş’ın serbest tüketici satış tarifesi uygulanıyor.



Enerji: Bölge enerjisi tedarikçi şirketlerden sağlanıyor. Yıllık tüketim miktarı 401 milyon kw/h olan elektrik; fonlar hariç 0.166346 TL/kwh olarak sanayicilere sunuluyor. Bölgede kurulu Scada Sistemi, güvenlik açısından çok yüksek bir standart oluşturuyor; üyelerin kullandığı elektriğin her an izlenmesini, kontrolünü ve gerekli zaruri durumlarda anında kesilmesini sağlıyor. Bölgede ki her firma iki ayrı enerji hattından besleniyor, böylelikle Bölgede elektrik kesintisi yaşanmıyor. Herhangi bir elektrik kesintisi durumunda bile “Göz Kırpma” diye tabir edilen gidip gelmeler bile işletmelerde hissedilmiyor.



Su: Bölge’ye su ASKİ’den alınıyor. 2013’ün 11 ayına bakıldığında 1.724.295 metreküp su tüketimi görülen Bölgede 3 adet 5000 metreküplük toplam 15.000 metreküp su deposu mevcut, sürekli değiştirilen suyuyla herhangi bir kesinti durumunda Bölge’yi en az 3 gün idare edebilecek nitelikte.



Ödüllendirilen çevre: İbrahim Hakkı Alptürk, ASO 1. OSB’nin 2012 yılının “En Çevreci ve Temiz OSB”si olduğunu vurguluyor. Alptürk, şunları kaydediyor: “Bizim öncelikli prensibimiz temizlemekten ziyade, ‘Kirletmemek’tir. Bu yüzden sloganımız bile; ‘Üretirken Koruyoruz’ olmuştur.”



Çevre Laboratuvarı: Alptürk, anlatıyor: “Ülkemizin en büyük Çevre Laboratuvarı olan ve yıllık 10.000 parametre kapasitede ölçüm yapan ve 200 parametrede akredite bir laboratuvar olan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı, sadece 1. OSB’de yer alan sanayi kuruluşlarına değil, ülke genelinde ve yurtdışında birçok bölge ve sanayi kuruluşuna hizmet verecek nitelikte ve profesyonelliktedir.”



EPHESUS: Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen “Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi (EPHESUS)” çerçevesinde işletmelerin çevresel gereksinimlerinin geliştirilmesi, kümelenmesi, atık yönetimi, kaynak kullanımı ve enerji verimliliklerini geliştirme konularında da faaliyetler gösteriliyor.



Türkiye Halon Gazı Bankası: Bölge iklim değişikliğine uyum çerçevesinde de projeler yürütüyor. Bu kapsamda; Türkiye’de ilk ve tek olan “Türkiye Halon Gazı Bankası” Bölge’de Dünya Bankası desteğiyle kurulmuş ve faaliyet gösteriyor. Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin Uluslararası Montreal Protokolü kapsamında atmosfere ve ozon tabakasına zararlı olan halon gazlarının toplanıp islah edilmesini sağlayan “Halon Gazı Bankası”; Türkiye çapında mevcut Halon gazlarının kayıtaltına alınmasını, Halon gazı alternatiflerine ait eğitimlerin ve teknik desteğin verilmesini, Halon gazlarının toplanması, depolanması, işlenmesi, testlerinin yapılması ve ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara satılmasını sağlıyor.

Soğutucu Gaz Temizleme İyileştirme Merkezi: Bu merkez bünyesinde; ozon tabakasına zarar veren gazlardan soğutma gazlarının ( R12, R22 v.s.) ıslahı, ıslah edilmeyen gazlarınsa biriktirilerek imhası için depolanması yapılıyor.



OTİM Bertaraf Projesi: Soğutma-iklimlendirme sektöründe yer alan CFC-12 gazının toplanması, depolanması, doğrulanması, tescili ve bertarafının yapılması için çalışmalar yürütülüyor.



Ayrıca Bölge’de ASO 1. OSB Entegre Atık Yönetimi ve Ara Depolama Tesisi mevcut. Tesis; ambalaj atıkları toplama, ayırma ve tehlikeli atık ara depolama konularında faaliyet gösteriyor.