Büyüdükçe büyüdü

Sürekli genişleyen ve gelişen Gaziantep OSB, 5. OSB’nin tamamlanmasıyla birlikte 35 milyon metrekare alana sahip olacak ve Türkiye’nin yatırım merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Gaziantep sanayinin bölgesel başkenti olarak istikrarlı şekilde büyüyor, gelişiyor. Temelinde OSB’nin varlığı olan bu gelişme ile kent geçen yıl ihracatta 5 milyar dolara yaklaştı, 2012’de 6 milyar dolarlık ihracat hedefine koşuyor. Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgelerinden olan Gaziantep OSB’de yatırımlar kesintisiz sürüyor. OSB Yönetimi yatırım yapmak isteyen sanayiciden büyük ilgi gören Gaziantep 5. OSB’de toplam 6 milyon metrekarelik arazinin tahsisini gerçekleştirdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, bölgenin Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu söylüyor; “Sürekli genişleyen ve gelişen Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz (GAOSB), 5. OSB’nin tamamlanmasıyla birlikte 35 milyon metrekare bir alana sahip olacak ve Türkiye’nin yatırım merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek” diyor.

Görevlerinin sanayicinin önünü açmak, yatırıma uygun arsa tahsis etmek olduğunu belirten Nakıboğlu, şu bilgileri veriyor: “5. Bölge’nin brütü toplam 11 milyon metrekare. Doğal koruma alanı, yollar, yeşil alan var. Neti 6 milyon metrekare kalıyor. Bu alana yaklaşık 8 katı talep geldi. Aldığımız karar doğrultusunda, 3 milyon metrekaresini küçük parsel isteyenlere tahsis ettik. Geriye kalan 3 milyon metrekare için bölgemizde kirada olanlara öncelik tanıdık. Elimizdeki alan sınırlı olduğu için yer isteyenlere üçte biri, dörtte biri, beşte biri miktarında ancak tahsis yapabildik. Adil bir tahsis yaptığımızı düşünüyorum. Şahsen ben Naksan olarak 1 metrekare yer almadım. Şehrimizin büyük sanayicilerine de yer veremedik.”

Gaziantep’in can damarı OSB

Tahsislerin bittiğini aktaran Nakıboğlu, TEMA Vakfı ile de davalı olduklarından sözediyor: “Bizim yaptığımız yerler tarım alanı olmamasına rağmen ‘burası tarım alanı’ deniyor. Süreç devam ediyor. 4. bölgeyi açarken de aynı sıkıntıları yaşamıştık. Ama çözüleceği kanaatindeyim. Sonra yeni bölgenin altyapısını hazırlayacağız. Yatırım başvurularını yeni teşvik yasası çıkmadan önce aldık. İşadamlarının teşvikten yararlanabilmeleri için 2013 sonuna kadar yatırıma başlamaları zorunlu. Gaziantep OSB olarak bu doğrultuda çalışıyoruz. Şimdiye kadar Gaziantep OSB, 5 bölgenin 5’inde de hiçbir teşvik almadı. Herşeyi kendi emeğiyle yaptı. 4. Bölge’de hızla inşaatlar devam ediyor. Diğer bölgelerimizde zaten boş alanımız kalmadı. Sanayicilerimiz bir yandan tevsi yatırımları yapıyor. Bu istihdam demek. Şu anda bölgemizde 100 bin kişi istihdam ediliyor. Gaziantep’in can damarı olduk.”

Yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayan Gaziantep OSB’de 700 büyük sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. Birçok sektörde dünya ve Türkiye lideri olan firmaların yer aldığı bölgede kendi enerjisini üretenler hariç, aylık 270 milyon kw enerji tüketiminin yanısıra 1 milyon ton su ve 20 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşiyor.



En büyük OSB

Gaziantep OSB’nin Türkiye’de 43 ilin toplam tükettiği enerjiye eşit enerjiyi tükettiğini belirten Nakıboğlu, şunları dile getiriyor: “Bizim tükettiğimiz enerji Türkiye’nin tükettiği enerjinin yüzde 1.5’unu teşkil ediyor. Türkiye’nin sanayide tükettiği enerjinin de yüzde 5.5’unu biz tüketiyoruz. Hem de sıfır kayıp kaçakla. Bu ne demek? Gaziantep OSB Türkiye’nin en büyük OSB’si demek. Bu istikrarı sürdürmek en büyük hedefimiz. Gaziantep sanayisi, uluslararası gelişmeleri ve değişimleri ihmal etmeden geleceğe yürümektedir. Sanayicilerimize gelince; onlar bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır. Tüm zor şartlara rağmen Türkiye’nin ilk 500 firması arasına giren Gaziantepli firmaların sayısının artmasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür.”



Çikolatada da liderlik hedefi

Gaziantep ve sanayicilerinin 2023 hedefine odaklandıklarını belirten Nakıboğlu, dev sanayisi ve ekonomik yapısıyla tüm illere örnek olan Gaziantep’in yakında devreye girecek 5. OSB’siyle gücüne güç katacağını, sanayide lokomotif illerden birisi olarak koşar adımlarla yolunda ilerleyemeye devam edeceğini kaydediyor: “Gaziantep OSB olarak ‘Birlikten kuvvet doğar’ inancıyla bu gelişime katkı sunacak her türlü girişimin yanında olacak, altyapıdan, teknolojiye kadar yatırımcılarımızın faydasına olacak tüm çalışmaları bundan sonra da tüm hızıyla sürdüreceğiz. Pek çok sektörde liderliği elinde bulunduran OSB’miz, çikolata sektöründe de liderliği hedeflemektedir. 2011 yılı çikolata ihracatının yüzde 21’ini elinde bulunduran Gaziantep’in girişimci ve çalışkan sanayicileriyle birlikte bu hedefi yakalayacağından kaygı duymamaktayız.”



Gaziantep, Türkiye’de örnek

Sanayicinin yanında olan ve her yapılan yatırımda önce sanayiyi düşünen bir anlayışla hareket ettiklerini aktaran Nakıboğlu, kenti markalaştırdıklarına dikkat çekiyor: “Gaziantep şu an halı başta olmak üzere tekstil, gıda, makine ve ambalaj sektöründe dünya markası olan bir kent haline dönüşmüştür. Gaziantepliler girişimci bir ruha sahiptir. Bu özelliği ve çalışkanlığıyla Gaziantep, Türkiye’de bir model oluşturmaktadır. Gaziantepli’nin iş dünyasındaki başarılarının altında yatan en önemli etken de müteşebbis bir ruha sahip olmasıdır. Gaziantep’teki gerek sektörel çeşitlilik, gerekse ihracat yapılan ülke sayısı diğer sanayi şehirlerine nazaran çok genişlemiş olduğundan bu durum ihracatımızı da rekabet gücümüzü de pozitif olarak etkilemektedir.”

“Türkiye’de ihracat yapan şehirler sıralamasında 6.’yız. Geçtiğimiz yıl 4.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik” diyen Nakıboğlu, bu rakamların altında gizli bir destan yattığını anlatıyor: “Gaziantep sanayisi tüm bu başarıları olabilecek en olumsuz koşullara rağmen gerçekleştirmiştir. İlimiz ve dolayısıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz özellikle son yıllarda gerçekleşen teşvik uygulamalarından hak ettiği şekilde yararlanamamış ve birçok sektörde haksız rekabete uğramıştır. Son olarak Suriye ile yaşanan ve ticaretin durmasına, sınır kapılarının kapanmasına ve transit geçişin neredeyse imkansız hale gelmesine varan olaylar yine kentimiz ve bölgemiz sanayisi için büyük sorun oluşturmuştur. Gaziantep sanayicisi tüm koşullar karşısında sızlanmak yerine alternatif çözümler aramak yolunu seçmiştir. Tecrübesi ve başarılı adımlarıyla bu en zor günlerde dahi üretimini, istihdamını ve ihracatını artırmayı becererek, büyük bir destana imza atmıştır. Bu başarının altındaki en büyük etkenlerden birisi de Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz’in ve bölge sanayicimizin birlik, beraberlik ve tecrübeyi paylaşma konusundaki özverili tavrıdır. Bölgemiz sanayicisi hiçbir zaman ‘Önce ben, sadece ben’ dememiştir.”



Halının başkenti

Sektörel zenginliği ile Gaziantep OSB, tekstil, halı, plastik, gıda, ayakkabı, kimya ve daha pek çok alanda üretim yapan firmaları bünyesinde barındırıyor. Türkiye’nin lider birçok markasının yer aldığı bölgede yatırım yapan firmaların sayısı kadar üretim ve ihracatları da her geçen gün artıyor. Nakıboğlu, şöyle özetliyor: “Birçok sektörde Türkiye’de lider olan Gaziantep, halının başkenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Halı sektörü, üretim kapasitesi, ihracat payı, markalaşma yönünde gösterdiği başarıyla diğer tüm sektörler gibi sanayi bölgesi açısından büyük önem taşıyor. Gaziantep, yıllık halı ihracatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaşan önemli bir üretim merkezi konumunda. Bu da halı sektörünü kentin ekonomik göstergeleri açısından önemli bir yere taşımaktadır. Halı üretiminde Belçika ve Çin gibi sektörün lideri ülkelerle yarışır hale geldik. Gaziantep’in halı ihracatı son 10 yıldan beri sürekli olarak artıyor ve artmaya devam edecek. Makine halısı üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Gaziantep, 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Teknolojik altyapı, Ar-Ge, yetişmiş insan gücü, ve pazarlamaya önem veren firmalarımız, Gaziantep’in dünya halı merkezi olması yönünde de var güçleriyle çalışıyorlar. Dünya halı pazarının önemli bir bölümünü elinde tutan ve 100’den fazla ülkeye ihracat yapan halı firmalarımız markalaşma sürecinde de önemli başarılar elde ettiler. Pek çok firmamız markalaşma sürecini başarıyla tamamlayıp yalnızca ülke değil dünya çapında söz sahibi olmuşken pek çoğu da bu yolda emin adımlarla ilerliyor.”



Gaziantepli kazandığı parayı Gaziantep’e yatırır

Gaziantep’in sahip olduğu değerlerin, elde edilen başarılarda önemli payı olduğunu belirten Nakıboğlu, bunda aile bağlarının önemli bir etken olduğunu dile getiriyor: “Kentimizin başarısında ortak akıl belirleyicidir. Şehrimize göç eden vatandaşlarımız da bu geleneğe ayak uydurmuş ve bu şehrin birer parçası olmuşlardır. Gaziantep’in sanayi ve ticaretteki gelişimi, Gaziantep halkının ve idarecilerinin ortak akılla hareket etmesinden ve birbirine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Gaziantepli kazandığı parayı Gaziantep’e yatırır. Çocukları okur, tekrar kente gelerek hizmet verirler. Bizler bu kültürle yetiştik, kendi çocuklarımızı da böyle yetiştirdik. Ardımızdan gelen kuşaklarda böyle yetişiyor.”



Eğitim kompleksi 2013’te bitecek

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Nakıboğlu, üniversite ile işbirliği içerisinde sanayiye bir meslek okulu yaptıklarını anlatıyor: “Üniversite-sanayi işbirliğinde ilk uygulama Gaziantep’te yapılmıştır. Bu tüm ülkeye örnek olmuştur. İlk olarak Gaziantep Üniversitesi’nin içerisinde teknopark yapıldı. Zirve Üniversitesi yine sanayi üniversite işbirliği çerçevesinde ZÜSİM’i (Zirve Üniversitesi Sanayi İşbirliği Merkezi) kurdu Hatta Antep fıstığı çıtlatma makinesi yaptılar. Şu an patentini alıyorlar. Bu dünyada olmayan bir makine. Bütün bunlar Gaziantep adına önemli gelişmeler.”

Cahit Nakıboğlu, sanayicinin nitelikli elemanın yanısıra düz eleman bile bulamadığını, bu ihtiyacı karşılamak için Gaziantep OSB’de 35 bin metrekarelik alanda modern bir eğitim kompleksi kuracaklarını açıklıyor. Kompleksin içerisinde 40 derslikli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile 8 derslikli kreş inşaatı sürüyor. İhalesi tamamlanan 400 yataklı yurdun yapımına başlanacak. Meslek atölyeleri ve spor salonu da olacak kompleks gelecek yıl bitecek. Eğitim kompleksinin yanında Meslek Yüksekokulu da bulunduğunu hatırlatan Nakıboğlu, şunları söylüyor: “Yüksekokulumuz çok faydalı oldu. Oradaki eğitim sistemini YÖK bile düşünüyor. Orada öğrenciler bir yılda 2 sömestr okulda teorik, 1 sömestr fabrikada eğitim görüyor. Mezun olan çocuklarımız anında işe yerleşiyor.”



SCADA Otomasyon Sistemi:

Gaziantep OSB içerisinde elektrik kesintisini yok denecek kadar azaltmak için kapalı ring sistemi ile SCADA (Enerji Otomasyon) kurulmuş. Sistemle her dağıtım binası iki ayrı noktadan besleniyor. Bir noktada oluşacak arızalarda müşteri kesintiye uğramadan beslenmeye devam ediyor. SCADA sistemiyle tüm elektrik şebekesini bir merkezden izlemek, kontrol ve kumanda etmek mümkün. Sistem, sayaç otomasyonu sistemiyle 1. GPRS modem üzerinden sayaç okuma yapıyor. 2., 3. ve 4. kısım için fiber optik üzerinden haberleşen sayaç otomasyonu işi tamamlanmış. Sistemle müşteriler, kendi sayaç değerlerini internet ortamında izleyebiliyor. Dağıtım binalarındaki fiderlerden kontrol merkezine bilgi aktarılıyor ve abonelere ait her türlü elektriksel büyüklükler izleniyor. Hat bağlanıp ayarlarını değiştirmek veya oluşan arızaların analizini yapmak mümkün. Bölgenin ‘sayaç otomasyon’ sistemine geçmesindeki diğer bir avantaj ise sıfır kayıp sıfır kaçak ile elektrik dağıtım ve yüzde 100 tahsilat işlemi yapılması.



İndirici Merkez:

Gaziantep 4. OSB’nin elektrik altyapı dağıtım şebekesi Eylül 2006 tarihinde tamamlanmış, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB sahasına bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede 380/33 kV trafo merkezi yapılmış. İndirici Merkez 500MVA gücünde olup ilk aşamada 2x125 MVA trafo bankı tesis edilmiş. 4. bölgedeki tüm dağıtım şebekesi 18 fider ile bu indirici merkezden besleniyor. İndirici merkez yaklaşık olarak 10 milyon TL’ye malolmuş ve bedeli Gaziantep OSB Müdürlüğü tarafından karşılanarak TEİAŞ’a devredilmiş. 4. Bölge elektrik şebekesinde tüm kablolar yeraltındaki galeri ve borulu geçişlerle döşenmiş, tüketicilerin enerjileri kendilerine tahsis edilmiş müstakil fiderlerden temin ediliyor. Böylece bir abonede oluşan arıza hiçbir şekilde diğer aboneyi etkilemiyor. Ayrıca firmalara ait sayaçlar da OSB’nin dağıtım binalarında bulunuyor.



Enerji Santrali:

2011 Temmuz ayında çalışmaya başlayan GOREN-I Doğalgaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali, bölge tüketiminin yüzde 15’ini karşılıyor. 50 MV’lik 1. Bölüm’den sonra aynı güçteki GOREN-II Enerji Santrali’nin de inşaat çalışmaları tamamlanmış, önümüzdeki aylarda devreye alınacak. GOREN Enerji Santralleri’nden çıkan egzoz gazı ısısı atık ısı kazanları yardımıyla buhara dönüştürülerek ‘Buhar Türbini’ sistemine verilecek ve ilave enerji üretimi sağlanacak. Buharın bir kısmı ise yapılması planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Kurutma sistemine verilerek atık çamurun kurutulmasında kullanılacak.



Atıksu Arıtma Tesisi:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteğiyle yapılan ‘evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi’ Müteşebbis Teşekkül Heyeti’nin sorumluluğu ve kontrolü altında işletiliyor. 1., 2. ve 3. kısımların ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve özellikte olan GAOSB Atıksu Arıtma Tesisinde çıkış suyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online izleniyor. Bu tesis, kapasitesi, teknolojisi, altyapısıyla Türkiye’de yer alan sayılı OSB arıtma tesisleri arasında. GAOSB arıtma tesisi, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çamur susuzlaştırma kısımlarından oluşuyor.



İtfaiye Teşkilatı:

Gaziantep OSB itfaiye teşkilatında 1 adet köpük kulesi, 3 adet su tankeri, 12 metrelik merdivenli araç, 3 adet arazöz, 1 adet klavuz aracı ve 1 adet kurtarma aracı bulunuyor. Araç ekipmanının güçlendirilmesi amacıyla ihale yoluyla 20 metrelik su/köpük kulesi aracı ve baca yangını söndürme ve kurtarma aracı alınmış. 2013 yılı içerisinde 4. Bölge içerisine 1 adet daha itfaiye binası yapılacak. Ayrıca personel, aldığı eğitim sonrasında vardiyalı görev yapıyor.



OFM (Ortadoğu Fuar Merkezi):

OSB içerisinde 170 bin metrekarelik alan üzerinde proje çalışmaları tamamlanan OFM’nin, 2006 yılının Kasım ayında inşaatına başlanmış. 4 aylık kısa bir süre içerisinde ilk etapta 17 bin metrekarelik alan üzerine elektrik, telekom, soğutma ve havalandırma sistemlerinden oluşan altyapı çalışmaları tamamlanmış. Yaklaşık 10 milyon dolara mal olan fuar merkezinin tüm harcamaları Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanarak Türkiye genelinde benzeri olmayan modern ve son teknolojiye sahip bir fuar merkezi yapılmış.



Eğitim ve sanayiye büyük yatırım

Gaziantep OSB Bölge Müdürü Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB’nin kalifiye eleman yetişmesine olanak sağlayacak büyük bir projeye imza attığını söylüyor. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu yanındaki araziye pansiyonlu ‘Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ yaptırdıklarını anlatan Şimşek, projenin bedelinin ise 4 milyon 601 bin lira olduğunu açıklıyor. Okul Gaziantep Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep OSB tarafından imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak. 26 dönüm üzerine 40 derslikli olarak yapılacak lisenin yanında 400 yataklı öğrenci yurdu inşa edilecek. Cengiz Şimşek, sanat okullarında gerekli olan her türlü eklentinin yer alacağı lisenin yanında 8 derslik de bir kreş açılacağını ifade ediyor. Şimşek, meslek lisesinin 420 işgününde bitirilmesini planladıklarını anlatıyor: “Okulda öğrenim gören öğrenciler alacakları dersin yanında fabrikalarda staj yapma imkanı bulacaklar. Öğrenciler böylece hem sektörle tanışmış olacaklar hem de okulu bitirdikten sonra iş bulma konusunda önemli bir adım atmış olacaklar” diye konuştu.

Cengiz Şimşek’in verdiği bilgilere göre; Mersin, İskenderun Limanları ile Gaziantep arasında hızlı, güvenli ve direkt bir hat oluşturarak ithalat ve ihracatı kolaylaştıran, bölgenin tahsis ettiği arsaya Devlet Demiryolları tarafından yatırımı yapılan Başpınar Kara Konteyner İndirme Terminali, 2003 yılından beri bölgeye hizmet veriyor. Bölgede ayrıca 12 bin metrekare arsa tahsis edilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE), yaklaşık 5 trilyonluk bir yatırım yaparak TSE Gıda ve Tekstil Labaratuvarı’nı kurmuş.



ERDAL ATA

Gaziantep Valisi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı



Gaziantep yatırıma açık

Gaziantep Valisi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Erdal Ata, OSB’nin Türkiye, bölge ve il ekonomisi ve istihdamına sağladığı katmadeğerin artarak devam ettiğini söylüyor. Ata, kuruluşundan bu yana sürekli gelişen ve büyüyen kapasitesiyle Türkiye’nin en etkili sanayi bölgelerinden biri olan Gaziantep OSB’nin, Gaziantep’in sanayi ve ticarette geçmişten gelen girişimci ruh ve mücadeleci kimliğinin bir neticesi olduğunu ifade ediyor: “Şehrin sanayi ve ticaret erbabı, tamamı özel sermayeye dayanan yatırımlarıyla bugüne gelmiş, yatırım, istihdam ve ihracatın en fazla artış gösterdiği bir OSB olarak tamamen öz sermaye yatırımlarıyla bugün ülkemizin ve bölgemizin gururla bahsedilen sanayi şehri olabilmeyi başarmıştır.”



ADİL KONUKOĞLU

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı



Gaziantep’in 2023 hedefi 30 milyar dolar ihracat

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep-Kilis arasında 35 milyon metrekare alanda yeni bir OSB kurma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Şahinbey Polatlı OSB adını alacak olan OSB, Gaziantep Sanayi Odası ve Ticaret Odası ile birlikte Kilis Ticaret Odası, Kilis Valiliği ve Gaziantep Valiliği olmak üzere bütün birimlerin ortak yürüttüğü bir çalışmayla Gaziantep-Kilis sınırları içinde kurulacak.

Konukoğlu, Gaziantep ile Antakya’nın ilçesi Hassa arasında bir karayolu ve Hassa ile Dörtyol arasında bir tünel bağlantısı projesiyle Gaziantep’in denize ulaşımının 107 kilometreye düşeceğini anlatıyor: “Gaziantep-Mersin arası 270 kilometre, merkezden ise 300 kilometre, İskenderun Limanı’na 187 kilometre uzaklıktayız. Bu yolların açılması ile çevreyolundan, Gaziantep-Kilis arasında kurulacak Şahinbey Polatlı OSB’den 107 kilometre sonra limana ulaşacağız. Açılacak tünelle OSB’nin Dörtyol’a mesafesi 80 kilometreye düşecek, yani 80 kilometre sonra limandasınız. Gaziantep 5. OSB’ye müracaatları karşılayamıyoruz. Yeni bölgenin kuruluşu en az 4-5 yıl sürecek.”

Türkiye’nin 2023 hedefleri noktasında Konukoğlu’nun değerlendirmesi şu yönde: “2023 yılı için 30 milyar dolar ihracat hedefimiz var. 2011 yılında 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl Ağustos ayı itibarıyla 3 milyar 762 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Rekabet giderek artıyor. Demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolunu kullanacaksınız. Gaziantep-Hassa arasındaki yolun açılmasını yalnızca Gaziantep için değil, birçok il için istiyoruz. Yalnızca Mersin Limanı’na ulaşırsak yaşam şansımız azalır, İskenderun Limanı’na da ulaşmalıyız. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman da bu yolu ve limanı kullanacak. Projenin hayata geçmesiyle İskenderun Limanı, bütün Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’ne hitap edecektir. Böylece ihracatta rekabet şansımız daha çok artacaktır.”

“Tam bir lojistik üs olma hedefine koşuyoruz” diyen Konukoğlu, bu hedefi reel projelerle desteklediklerini vurguluyor. Gaziantepli sanayicilerin mümkün olduğu kadar yeni ve farklı ürünler üretmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Konukoğlu, oda olarak 4 ayrı proje ürettiklerini ve isteyen sanayicilerin bu projelerden yararlanabildiklerini ifade ediyor: “Örneğin süt ve süt ürünleriyle ilgili Gaziantep’te fazla bir çalışma yoktu; projelerden biri bu konudaydı, bir-iki sanayici arkadaşımız bu projelerden yararlandı. Katmadeğeri yüksek ürünler üretmeleri konusunda birçok arkadaşımıza yardımcı oluyoruz.”

Gaziantep OSB’nin yanısıra Nizip Yolu üzerinde Nizip Caddesi’nde sanayi bölgesi bulunduğunu aktaran Konukoğlu, Gaziantep Havaalanı Sanayi Bölgesi’ni OSB’ye dönüştürme çalışmalarından sözediyor. Bakanlık tarafından müracaatı kabul edilen ve 1 milyon 400 bin metrekare alan üzerine kurulacak Gaziantep Havaalanı OSB’nin teknik işlemleri sürüyor.

Gaziantep’te bütün kurumların birbiriyle kolkola çalıştığını anlatan Konukoğlu, bu anlayışın şehre katkısını dile getiriyor: “Paylaşmadığınız hiçbirşey sizin değildir, biz buna inanıyoruz, bilgi paylaştıkça çoğalır. Üniversitelerimiz, odalarımız, belediyelerimiz, Valilik, kalkınma ajansımız her kurum birbiriyle bir konuyu tartışmadan, fikir birliği olmadan ortaya bir proje çıkmaz. Bu şehir, bu ülke hepimizin. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’nun ‘Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep’ sözünün altına imzamızı koyarız.”



Gaziantep OSB, Türkiye’nin örnek OSB’si

Gaziantep OSB’de gıdadan kimyaya, tekstilden plastiğe, makineden inşaata kadar her sektörde yüzlerce çeşit mal üreten Gaziantepli sanayicilerin bu üretim zenginliğiyle hemen hemen her ülkede varlık gösterdiğine değinen Konukoğlu, “Gaziantep OSB’-nin sahip olduğu karakteristik yapı, bugün örnek gösterilen güçlü bir sanayi metropolünü ortaya çıkarmıştır. Bizler inanıyoruz ki gelişen dünyanın değişim rüzgarını yakalayan Gaziantep OSB, gelecekte dünyanın yükselen yıldızı olacaktır” diyor.

Adil Konukoğlu, Gaziantep’in marka şehir olduğunun da altını çiziyor: “Dünyada bir ürün almaya kalkıyorsanız bunu Gaziantep’te bulabilmelisiniz. Dünyadaki en iyi ürünleri rekabetçi bir fiyatla sunmak için çalışıyoruz. Halı, makarna ve çuval üretimindeki liderliğimizi tartışmayalım. Gaziantep olarak bilişim teknolojisine doğru bir yönelim istiyoruz. Önce eğitimle işe başlamak lazım.”

Adil Konukoğlu ilin gelişme vizyonunu da özetliyor: “Önce eğitimimizi ele alıp en üst noktaya çekmek zorundayız. Gaziantep bölgenin sağlık merkezi olmuştur. Bu yetmiyor, Türkiye’nin en önde gelen sağlık merkezlerinden biri olmalı, ilk 3 il sayıldığında biri Gaziantep olmalı. Üniversiteler, özel hastaneler, 2 tıp fakültesi mevcut. Kurulacak Sanko Üniversitesi önce tıp fakültesi ve sağlık bilimleri alanında eğitim-öğretime başlayacak, 2013-2014 eğitim yılında açmayı hedefliyoruz, Zirve Üniversitesi de tıp fakültesi açtı.”

Adil Konukoğlu, Gaziantep’te nonwoven (dokunmamış) kumaş üretimi ve enerji sektöründe büyüme kaydedildiğine de dikkat çekiyor. Bir de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelimden söz ediyor: “Gıda ürünlerinin sanayiye dönüştürülmesi konusu, Gaziantep’te büyük bir atılım içerisinde. Önümüzdeki dönemde bilişim teknolojilerinin üretimi ve savunma sanayisi konusuna odaklanacağız. Türkiye’nin en büyük 4. Savunma Sanayi Fuarı’nı Ekim ayında Gaziantep’te açıyoruz. Yazılımı ve donanımlarıyla birlikte bilişim teknolojilerini gerçekleştirmek bizim için önemli. Bu ürünlerimizin hepsi yüzde 100 Türk malı olmalı. Yeter ki inanacaksınız, Ar-Ge’ye bütçe ayıracaksınız. Akıllı olursak, devletin ayırdığı imkanları ürüne dönüştürebiliriz. Önemli olan o kaynaklarla ihracata yönelik, katmadeğerli ürünleri üretmek.”



DR. BÜLENT ÖZKAN

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri



İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan AB projeleri

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Bülent Özkan, temel hedeflerinin bölgenin mevcut durumunu ortaya koyarak geleceğe yönelik stratejilerini belirlemek olduğunu söylüyor. 2014-2018 bölge planı hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirten Özkan, Avrupa Birliği’nin (AB) Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı dahilinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü projeye 2 projelerinin kabul edildiğini, son aşamaya gelindiğini açıklıyor:

“Birisi halıcılık inkübütör merkezi kurulmasına ilişkin 5 milyon Avroluk bir proje. Diğeri Nonwoven ve Nanoteknoloji Ar-Ge Merkezi. Zirve Üniversitesi ve Gaziantep Sanayi Odası ortaklığıyla 5 milyon Avroluk bir proje. 2013 yılında bölgeye yatırımcı çekme konusunda ciddi çalışmalar yapacağız. Yatırım stratejimizi oluşturuyoruz. Yeni destek programlarımızda yenilenebilir enerji, beşeri sermayenin geliştirilmesi, lojistik, turizm, eğitim, yeni girişimcilik programları konularına odaklanmak istiyoruz.”

Bölgenin en önemli sorunlarından birinin beşeri sermaye olduğuna değinen Özkan, KOSGEB işbirliğiyle proje yazma eğitimleri ve özellikle ilçelerde olmak üzere Adıyaman’da 450, Kilis’te 120, Antep’te 300 civarında kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdiklerini kaydediyor. Özkan, Fırat Havzası Turizm Master Planı hazırladıklarını ve Gaziantep’in gelişme potansiyellerinden birinin de turizm sektörü olduğunu aktarıyor.



MEHMET ASLAN

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı



Gaziantep, bölgenin lokomotifi

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan, Güneydoğu Bölgesi’nin komşu ülkelerle birlikte kalkınma konseptinin öncülüğünü yapmak istediklerini söylüyor. Bölgeyi dünya ile entegre ederek bölge barışına katkı sunmayı, bunu yaparken de Türkiye’nin kalkınmasına ivme kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Aslan, Gaziantep’i ticaret ve sanayinin yanında, Orta Doğu’nun diplomasi, fuar ve kongre merkezi yapma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtiyor.

Gaziantep’te 7 bine yakın KOBİ’nin üretim yaptığını da aktaran Aslan, tekstil alanında pamuk, akrilik ve sentetik iplikte toplam üretimin neredeyse yarıdan fazlasını, ambalaj alanında polipropilen çuval sektöründe Türkiye üretiminin yüzde 60’ını, triko üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını, makarna üretiminin neredeyse yüzde 50’sini Gaziantep’in gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

DR. ASIM GÜZELBEY

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Gaziantep kültür ve kongre turizmiyle de öne çıkacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, “Gaziantep son zamanlarda Türkiye’nin yükselen bir yıldız şehri, bunu her alanda görmekteyiz” diyor. Geçen yıla göre sanayide elektrik tüketiminin yüzde 20’nin üzerinde bir artış gösterdiğini belirten Güzelbey, bunun imalatta, ihracatta ve istihdamda ciddi bir artışın işareti olduğunu ifade ediyor. Güzelbey, Gaziantep’te ürün çeşitliliği konusunda da son zamanlarda çok büyük atılımlar olduğunu, ciddi markalar oluştuğunu kaydediyor. Gaziantep’in sanayi yatırımlarının yanısıra kültür ve kongre turizmiyle de adından sözettirdiğini aktaran Güzelbey, ilin tarih ve kültür turizmini canlandırmak için birbirinden değerli projeleri hayata geçirdiklerini söylüyor: “Gaziantep Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan ihraç kapısıdır. Bu özelliğiyle şehrimiz 5 OSB’si ile kent ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır” diyen Güzelbey, alışveriş merkezleri, beş yıldızlı otel zincirlerinin gözünü diktiği, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük mozaik müzesinin yapıldığı ve Orta Doğu’nun cazibe merkezi haline gelen Gaziantep’in bugün kongre turizmine de merkez olmaya aday bir şehir haline geldiğini anlatıyor.



GAMEP

Gaziantep Medya Platformu Derneği (GAMEP) tarafından düzenlenecek “MARKA ŞEHRİN MARKALARI” ödül töreni için geri sayım başladı. Gerçekleştirdikleri marka yatırımı ve ulusal reklamlarıyla Gaziantep’in dünya genelinde isim yapmasına katkı sağlayan markalara, 17 Kasım’da Şehitkâmil Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle “MARKA ŞEHRİN MARKALARI” Ödülü verilecek. Törene, Türkiye’nin tanınmış strateji ve pazarlama uzmanları da konuşmacı olarak katılacak. Uzmanlar, katılımcılara “Marka-Pazarlama ve Basının Önemi” konusunda bilgiler verecek.

GAMEP Başkanı Nazmi Özkoyuncu, “Gaziantep’in markalarını ve girişimci sanayicileri teşvik ederek belki de çok kısa zaman sonra 'Bir Dünya Markası'nın ilimizden çıkmasını hızlandırmak amacıyla ödül töreni düzenleyeceğiz. Dünya da birçok marka birçok devletten daha büyük ekonomilere sahip. Markalaşmanın şehrimize sunduğu bu büyük vizyonu ve heyecanı kaybetmeden daha ilerilere taşımamız şart" dedi.