Gebze Güzeller OSB, projeleriyle örnek oldu

Gebze Güzeller OSB, ‘Yeni Nesil OSB’ hassasiyeti içinde, örnek oluşturacak proje yatırımlarıyla sürdürülebilir endüstriyel faaliyetin tüm yapı taşlarını yerli yerine koyarak gelişimini sürdürüyor.

Marmara Bölgesi’nin en yoğun sanayi alanlarından birini Gebze oluşturuyor. Kocaeli Valiliği’nin verilerine göre Kocaeli’de 14 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Gebze Güzeller OSB (GGOSB), hem alt ve üst yapıdaki çalışmaları, hem de yürüttüğü projelerle bölgenin örnek sayılan sanayi yerleşkelerinden birini oluşturuyor.

Faaliyette 52, inşaatı devam eden 13 parselin yeraldığı toplam bin 350 dönümlük arazi üzerine kurulan Gebze Güzeller OSB’nin en fazla yoğunlaştığı proje alanını ise ‘Enerji’ oluşturuyor. Sanayicinin temel girdi kalemi olan enerjinin üretimde vazgeçilmez nitelikte olması enerji yatırımlarının en önemli nedeni.

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Bölgede bir dizi proje gerçekleştirerek üyelerine en uygun fiyatlı enerjiyi sunmak istediklerini aktarıyor. Bunun için OSB’de ilk önce rüzgar enerji üretim kapasitesini ölçmek için ‘Rüzgar Tribünü’ inşa eden Ceylan, daha sonra güneş enerji sistemlerini hayata geçiren ilk OSB olduklarının altını çiziyor.

Ayrıntıları Ceylan’dan öğreniyoruz: “OSB’lerde henüz düşünce aşamasında olan ‘Güneş Enerji Sistemleri’ Gebze Güzeller OSB’de çalışır durumda. 650 bin Avro’yla 6 bin 500 metrekare alan üzerine sistemleri yerleştirdik ve yaklaşık 2 aydır üretim yapıyoruz. Projemiz Türkiye’deki OSB’ler arasında bir ilktir.”

Günlük en yüksek 720 KW’lık, ortalama ise 500 KW’lık enerji üretiminin ‘Örnek Proje’ olduğuna işaret eden Ceylan, verim alınmasının net gözükmesiyle ikinci bir yatırımı da gündeme aldıklarını paylaşıyor.

Türkiye’de güneşli gün sayısının en fazla olduğu İç Anadolu Bölgesi’nin Konya şehrinde 14 bin metrekarelik bir alan aldıklarını açıklayan Ceylan, şu bilgileri veriyor: “Kendi enerjimize kavuşmak için bu projeyi hayata geçirdik. OSB olarak ihtiyacımız 25 MW. Uygulamaya geçirdiğimiz bir başka proje sayesinde yüzde 20’ye yakın da enerjiden tasarruf ediyoruz. Konya’da 16 milyon Avro’ya mal olacak bir proje gerekleştiriyoruz.”



Gebze Güzeller OSB’nin mal varlığı 60 milyon TL

Gebze Güzeller OSB’de altyapının bitmesiyle bölgeye katmadeğer sağlayacak projelere ağırlık veren ve bölgenin ihtiyacını A’da Z’ye hesaplayan OSB Yönetimi, projeleri hayata geçirmek amacıyla Gebze Güzeller OSB Anonim Şirketi’ni kurmuş. Yatırımları gerçekleştirirken üyelere maliyet unsurunu yansıtmadıklarının altını çizen Ceylan, şu bilgileri veriyor: “Altyapıyı yüzde 100 bitirdik. İnşaatlaşma sürecinde de yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştık. OSB’mizi 10 milyon TL’lik Yönetim Binası’na kavuşturduk. Ardından bölgenin ihtiyacını da öngörerek bir TIR Parkı yatırımı gerçekleştirdik; yaklaşık değeri 2.5 milyon TL. Ardından arsasıyla beraber 3.5 milyon TL’lik bir değeri olan Güneş Enerji Sistemleri’ni hayata geçirdik. Ayrıca kreş projemiz var. 5 dalda eğitim yapacak Meslek Lisesi projesini hayata geçireceğiz. Tüm projeleri topladığımızda OSB’mizin mal varlığı 55- 60 milyon TL’yi buluyor. Bugüne kadar üyelerimizden topladığımız para da 18 milyon TL.”



Enerji tasarrufunda tam gaz

Güneş enerji sistemleri projesinin yanısıra enerji tüketiminde verimliliği sağlamanın enerji üretimi kadar önemli olduğunu aktaran Adem Ceylan, ‘Enerji Tasarrufu ve Verimliği Projesi’ne dikkat çekiyor. Projenin kredilendirilmesi CTF-CIF ve EBRD kanalıyla sağlanırken bölgenin genel enerji giderlerinde yüzde 60-80 oranında tasarruf sağlanıyor. Proje kapsamında verimlilik için ilk aşamada sokaklardaki LED aydınlatmaların yapıldığını, scada ve sayaç otomasyonu sistemi kurulduğunu belirten Ceylan, sağlanan tasarruf ile 3 yıl içinde kredinin geri ödemesinin yapılacağını aktarıyor. Ceylan, projenin ikinci aşamasının ise fabrikaları kapsadığını paylaşıyor. “Borç bittikten sonra gelirler OSB’ye kalacak. Yaklaşık 3 milyon TL’lik bir yatırımı kapsayan tasarruf projesinin en önemli özelliği kendi kendini ödeyebilme kapasitesinin olması. Fabrikalar için de makinelerin değişimi ile tasarruf sağlamayı planlıyoruz. Fabrikalarda sistem uygulanırsa her fabrika için yüzde 40-60 oranında enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Halen 10-11 fabrikada çalışmalar başlamış durumda. Bu projeyle OSB olarak örnek teşkil ediyoruz. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.”



Teknik meslek lisesi kalifiye eleman sıkıntısını çözecek

Türkiye’de sanayicinin en büyük sorunlarından biri yetişmiş insan kaynağıdır. Birçok OSB, bünyesindeki sanayicilerin bu ihtiyacını karşılamak için okul projesi gerçekleştirmek ister. GGOSB, harekete geçerek 1700 öğrenci kapasiteli 40 sınıflı 5 dalda eğitim verecek Özel Meslek Lisesi projesini hayata geçiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2 yıl önce yapılan anlaşmayı hatırlatan Ceylan şu analizi yapıyor: “4+4+4 eğitim sistemi ile çıraklık dönemi Türkiye’de bitmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin en önemli sıkıntılarından birini ara eleman ihtiyacı oluşturuyor. OSB’ler bu anlaşma kapsamında okulunu kendisi işletebiliyor. Ya da özel kişi okulu işletebiliyor ve devletten öğrenci başına bir miktar katkı sağlayabiliyor. Öğrencilerin cebinden 1 lira çıkmayacak. Genç yaşta meslek sahibi olacaklar.”

22 bin metrekarelik alana inşa edilen lisede; makine, metal, lojistik, kimya, elektrik-elektronik bölümleri yeralacak. 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, 5 laboratuvarı olan lise 2015-2016 yılında eğitime başlanacak.



Kadın istihdamına kreş desteği

Son dönemlerde OSB’lerde farklı bir yenilik de dikkat çekiyor. Kadın istihdamını desteklemek amacıyla OSB’lerde kreş açılması Gebze Güzeller OSB’nin de temel hedefini oluşturuyor. Hazırladıkları kreş projesinin bittiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli onayı aldıklarını belirten Adem Ceylan, 2-5 yaş grubu çocukları kapsayan anaokulu projesini bin 200 metrekarelik bir alan üzerine inşa ettiklerini ve okulun bu döneme yetişeceğini aktarıyor. Ceylan, 1.5 milyon TL’ye mal olacak kreşin 6 sınıf ve 120 çocuk kapasiteli planlandığını söylüyor. Talep olursa kapasiteyi bir kat daha artıracaklarını anlatıyor. Okulun mimarisi çocukların gelişimine katkı sağlayacak nitelikte. Okulun mimarisinde geniş oyun alanları, güneş ışığından maksimum fayda sağlanması amaçlandı.



Gebze Güzeller’in arıtması dışarıya da hizmet veriyor

Gebze Güzeller OSB’nin Atıksu Arıtma Tesisi, yap işlet devret modeliyle hayata geçmiş projelerden biri. OSB’den kaynaklanan atık suların arıtımı için kurulan tesiste yaklaşık 80 fabrikanın atıksuyu arıtılabiliyor. Biyolojik ve kimyasal arıtmadan oluşan tesiste anaerobik çamur çürütücü bölümü de yeralıyor. Çamur çürütücüden biogaz elde edildiğini hatırlatan Adem Ceylan, “Sadece Gebze Güzeller OSB’nin atıklarını işleyen bir tesis değil. Dışarıya da hizmet veren bir kapasitesi var. Kapalı devre sistem uygulanıyor. Yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan bir yatırımla hayata geçirildi ve arıtma daha sonra OSB’nin mülkü olarak kalacaktır” bilgisini veriyor.

Arıtma tesisinde üretilen biogaz, gaz tanklarında depolanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.



Ağaçlandırmada Türkiye’ye örnek

Yaşanabilir sanayi alanları Gebze Güzeller OSB’nin en önemli hedeflerinden biri. Bunun için en büyük yatırımı ağaçlandırmaya yapan OSB’de 2007’den bu yana 30 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. 18 bin metrekarelik bir alanda ağaç dikimi ve çeşitli bitkilerin dikilmesi için kaldırımlarda ve orta refüjlerde, kavşak göbeklerinde dikim alanları bırakılmış. Yumrukaya Deresi’nin sınırlar içinde yer alan kısmı için ‘ıslah çalışmaları’ kapsamında bazı noktalarda taş duvar ile teraslandırma yapılmış ve yapılmaya devam ediyor.



4 OSB kavşakta buluştu

Kocaeli’de 14 tane OSB yeralıyor. OSB’ler arasında tatlı bir rekabetin de olması gerektiğini aktaran Adem Ceylan, düşüncesini şöyle seslendiriyor: “OSB’lerin başarısı Türkiye’nin başarısı anlamındadır. Ayrıca birçok proje, örnek alınarak hayata geçer. Gerek çevreyi düzeltme, gerekse bölge sanayicisine daha iyi hizmet vermek için TAYSAD OSB, Plastik Sanayiciler OSB, Gebze Güzeller OSB ve Gebze OSB olarak 20 milyon TL’lik yatırımla Çayırova’da yeni bir kavşak projesi hayata geçiriyoruz.”

Gebze Güzeller OSB’nin lojistik konumu da Bölgenin endüstriyel faaliyetine güç katıyor. Karada TEM Otoyolu’nun sınırında ve E-5 bağlantılı, 3. Köprü projesinin tek Gebze çıkışına sahip olan Gebze Güzeller OSB, Gebze-İzmir Otoyolu’na da paralel bir konumda yeralıyor. Hava ulaşımında Sabiha Gökçen Hava Limanı’na 15, deniz ulaşımında Eskihisar Feribotu’na 10, Dilovası ilçesindeki limanlara 13, raylı ulaşımda ise Gebze İstasyonu’na 8 km mesafede olan konumuyla bölge sanayicilerine önemli avantajlar sağlıyor.



4 OSB’den itfaiye atağı

Yaz aylarında yangınların artması sanayi bölgeleri için ciddi bir sıkıntı kaynağıdır. Sadece yaz aylarına bağlı olmayan sözkonusu kazalarda dikkatli olunması gerektiğini ve makine yatırımının önemli olduğunu paylaşan Adem Ceylan, yine ortak 4 OSB işbirliğiyle Büyükşehir OSB ile konuştukları ve güçlü bir itfaiye teşkilatı kuracakları bilgisini veriyor. İşletmeyi Büyükşehir’in yapacağı teşkilatın, makine yatırımını ise OSB’ler karşılayacak. Her bir OSB’de itfaiye olduğunun, ancak yeterli olmadığının altını çizen Ceylan, 1-2 yer tespit ettiklerini ve ortak iyi bir alan arayışında olduklarını aktarıyor.



Galvano KSS’de 57 dükkan doldu

Gebze Güzeller OSB’nin kuruluş çalışmalarında düşünülmeyen ancak müktesebattan kaynaklı olarak 70 dükkanlı küçük sanayi alanı bölgenin önemli bir ticaret alanı oldu. Adem Ceylan, başta sıkıntılı olarak gördükleri bu alana ciddi rağbet aldıklarını belirterek farklı sektörlerden 57 firmanın sitede faaliyete geçtiğini hatırlatıyor. 4 tanesinin galvano sektöründe olduğu küçük sanayi karma nitelikte faaliyet gösteriyor.

Bölgenin sosyal donatı alanlarına ilişkin Adem Ceylan şu bilgileri aktarıyor: “1 adet ticari parselimizde bulunan iş merkezi içerisinde 2 adet restaurant, 3 adet banka, 1 adet nalbur ve 1 adet kopyalama merkezi bulunmaktadır. Bölgemiz içerisinde bulunan Tır Parkı’nda 1 adet kafe, Yumrukaya Deresi kenarında dinlenme alanlarımız, Bölge Müdürlüğü Binamız da 1 adet Sanayi Kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca Bölgemiz içerisinde bulunan OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Ambulans vb. hizmetler verilmektedir.”

Doğalgaz: Bölge doğalgaz yakıtının kullanımına yönelik 15 Haziran 2006 tarihinde bir ihale gerçekleştirmiş ve bölge içi doğalgaz şebekesi altyapı inşaatı yapımına 14 Ağustos 2006 tarihinde başlanmış. Bölgenin toplam kapasitesi 13 bin Nm3/h olarak belirlenmiş. Bu tüketim değerinin 8 bin Nm3/h’ı bölge içi fabrikaların tüketim kapasiteleri, 5 bin Nm3/h’ ı genişleme sahası tüketimine göre projelendirilmiş. Doğalgaz bölgeye; şebeke inşaatı dahilinde 12-19 bar olarak ölçüm istasyonuna gelmiş ve buradan 6” ve 4” çelik borular yardımıyla 2 adet basınç düşürme istasyonu (RMS-B) sayesinde 4 bara düşürülmüş ve fabrikaların önlerine kadar PE boru servis hatları kesme vanaları bırakılarak yapılmış. Bugün itibarı ile çelik ve PE boruların (8 km) döşenme işi tamamlanmış ve fabrikaların servis hatları buşakle vanaları ile birlikte konularak tamamlanmış.

Üst düzey kaliteli hizmet anlayışı ile bölge sanayicilerinin doğalgazı kesintisiz olarak temin edilebiliyor. Bölgede doğalgaz kullanan kullanıcı sayısı 54. Bölgenin yıllık toplam doğalgaz tüketimi:20.000.000 Sm3’tür.

Su: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bölgenin su ihtiyacını İSU’dan temin ediyor. Yuvacık Barajı’ndan İSU’nun isale hatlarıyla bölgeye ayrı bir hat çekilerek su ihtiyacı karşılanıyor. Bölge Müdürlüğü ayrıca isale hatları ve arıtma tesisi İSU tarafından işletilen Denizli Gölet Suyu kullanımı ile ilgili protokol imzalamış olup; ihtiyaç halinde alternatif olarak kullanılmak üzere şebeke hattına bağlantısı sağlanmış. Bölgenin su tüketimi aylık olarak ortalama 35.000 m3’tür.



OSB’de yabancı sermayeli kuruluşlar

Gebze Güzeller OSB’de katılımcıların yaklaşık yüzde 20’sini yabancı sermayeli şirketler oluşturuyor: Fagor A.Ş., Schattdecor, Blum, Doka, Shenker Arkas, DHL, Kuhne Nagel, Parker



Türkiye ekonomisine öncelik verilmeli

Genel ekonomiye ilişkin de görüşüne başvurduğumuz Adem Ceylan, Rusya-Ukrayna, Suriye, Mısır, İsrail, Irak gibi ülkelerdeki problemlerin önemli olduğunu ve Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini hatırlatıyor. Rusya ile Türkiye’nin politik sıkıntılara kurban edilmeyecek ticari ve kültürel ilişkileri bulunduğunu aktaran Ceylan, “40 milyon Müslüman, Rusya’da yaşıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerde bu potansiyeller, bu işbirlikleri önemlidir. Yıllarca demir perde diye SSCB’ye düşman edildik. Oysa ikili ilişkilerde geri kalmışlığımızı kapatmak zorundayız” diyor. Türkiye’de yeniden politikaların ekonominin önüne geçirildiğini aktaran Ceylan, piyasadaki durgunluğu yakından gözlemlediklerini paylaşıyor. Enerji tüketimiyle ekonomideki yavaşlamayı net görebildiklerini anlatan Ceylan, geçen senenin enerji tüketim oranlarına düştüklerini kaydediyor. Mevcut durum ile 2023’e ulaşmanın imkansız olduğunu aktaran Ceylan, önceliğin demiryolu, havayolu, liman bağlantılarına verilmesini istiyor.

