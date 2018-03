Gebze IV. (İMES) Makine İhtisas OSB

Sıvı atıkları cihaz engelliyor

OSB’lerde çevre ilişkisi sadece katı atıktan ibaret olmuyor. Firmaların sıvı atıklarını kanalizasyon kanallarına deşarjını engellemek içinde çalışmalar yapan OSB Yönetimi, her bir firma için 15 bin avro olan özel bir cihaz alarak bu soruna çözüm buluyor. Sürecin işleyişini Erboz, şöyle anlatıyor: “Şu anda 3 tane alet aldık. Alet OSB’de faaliyet yürüten firmanın atıklarının çıkışına konuyor. Ve SCADA sistemine bağlı olduğu için istediğimiz saat ve günde numune alarak incelemesini yapıyoruz. Çevre Bakanlığı’nın belirlediği parametrelerin dışında olursa üretimi durduruyoruz. Sözkonusu cihazı her firmaya takacağız ve bedelini de firmadan tahsil edeceğiz.”

OSB’den çıkan atıkların bertarafı için paket arıtma sistemi kurmak istediklerini de aktaran Erboz, arazinin eğimine göre iki noktaya paket arıtma tesisi inşa edeceklerini belirtiyor. Çevre konusuna hassas olduklarının altını çizen Erboz, çevre kanunlarına uyum sağlamayan firmalara OSB Yönetimi olarak ruhsat vermediklerini, sürekli bir kurumsal denetim yapısı kurduklarını anlatıyor.



Alttan ısıtmalı yol

Süheyl Erboz, bölge sanayicilerinin üretim yaparken özellikle ‘altyapıdan’ kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasını istemiyor. Dolayısıyla tüm çalışmalar bu bakış açısına göre şekilleniyor. Örneğin OSB’nin Gebze’nin tepe sayılabilecek noktasında olmasından kaynaklı olarak yollarda meydana gelen don olayları ulaşımı olumsuz etkiliyor. OSB Yönetimi, bu yıl OSB’de kar yağışlarında don meydana gelen 2- 2.5 kilometrelik yolun alttan ısıtmasını yaparak problemi çözmüş. Erboz, “Son yağan karda alttan ısıtmanın faydasını gördük. Yollarda artık araçlar kalmıyor. Tekerleklerin geçtiği aks mesafesinde yerler buz tutmuyor. Bölgenin, altyapısına devam ettiğimiz 2. Etabında da benzer çalışmalar yürüteceğiz” diye konuşuyor.



214 katılımcıya katmadeğerli OSB

OSB sınırları içerisinde, büyüklüğü ve altyapısıyla sanayiye uygun bir alanda üretim yapıyor olmak KOBİ’nin hayalidir. İMES OSB’de yer alan 214 katılımcının hedefi de üretimini artırmak ve büyük ölçekli işletme yolunda ilerlemektir. OSB’nin sanayicisine katma değer sağladığını dile getiren Erboz, “Üretime başlayan firmaları ziyarete gidiyoruz. Ortaklarımız yeni üretim alanlarında daha hızlı büyüdüklerini ve yurtdışı çalışmalarına daha aktif katıldıklarını söylüyor. Çünkü artık yer darlığı sorunu ile karşı karşıya kalmıyorlar” diyor. “OSB olarak üyemize sağladığımız en büyük fayda budur” diyen Erboz, şu an elindeki para ile bölgeden yer almak isteyen yatırımcılar, girişimciler olduğunu söylüyor. OSB’nin ise genişleme alanı bulunmadığını hatırlatan Erboz, şu bilgiyi veriyor: “OSB Yönetimi olarak isteyen yatırımcıya tahsis edebileceğimiz maksimum alan 90 dönümdür. Bu alan OSB’ye aittir ve isteyen girişimciye tahsis edebiliriz. Bölgemizde arsa metrekare fiyatı 450 liradır. Gelen talebe göre sözkonusu alan değerlendirilecektir.”



Küçük sanayi, çarpık yapılaşmayı önleyecek

İMES OSB Yönetimi, sanayicinin ihtiyacını bölge içinden karşılamayı hedefliyor. Entegre OSB kavramı da işte burada devreye giriyor. Erboz, 42 dönüm alan üzerinde 84 tane işyerinden oluşan küçük sanayi sitesini bölgeye kurduklarını ve firmaların yan sanayicisi olacak işletmeleri bu dükkanlarda yatırımcı olmaya davet ediyor.

Erboz, küçük sanayiye ilişkin şu bilgileri veriyor: “Ana firmalarımızın tedarikçisi olması amacıyla küçük sanayinin örnek bir alan olmasını hedefledik. Bu yapılaşma hem bölgedeki firmaların temel ihtiyacını karşılamada önemli bir aşama olacak, hem de çarpık yapılaşmaya kısmen çözüm olacaktır. 84 işyerinin 50’sini şimdiden sattıklarını açıklayan Erboz, 200 ile 450 metrekare alandan oluşan dükkanlarda toplam bin kişinin istihdam edilmesini öngördüklerini açıkladı.



İMES OSB’ye mini çarşı

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasında gelinen son noktada İMES OSB’de sosyal tesisler birbiri ardına yapılıyor. Birçok OSB’de sosyal tesis alanlarının bölgeye gelir getirme amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattığımız Süheyl Erboz, kendilerinin bu amacı gütmediğini ve toplam 5 bloktan oluşan sosyal alanlarda 4 bloğun tamamlandığını, sadece 1 bloğun inşasının devam ettiğini kaydediyor. Sosyal tesislerde 6 bankanın yer almasının yanı sıra bölgedeki sanayicilerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte mini çarşı yapısının oluşturulacağı belirtiliyor. 75 metrekareden 10 tane işyerinin oluşturacağı çarşı bölümünde; büfe, kuaför, market, restoran gibi girişimciler yer alacak.



İMES OSB’nin altyapıda durumu

Enerji: İMES OSB sınırları içerisinde doğalgaz çevrim santrali inşası özel bir şirket tarafından yürütülüyor. 160 dönüm arazi üzerinde sürdürülen çalışma ile İstanbul’un enerji ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacak boyutta enerji üretimi yapılacak. Sözkonusu yatırım OSB’nin enerji ihtiyacını karşılamada ise avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. Süheyl Erboz şöyle diyor: “OSB’ler artık istediği kurumdan enerjisini satın alabiliyor. Mevzuatta yenileştirmeler yapılıyor. Önümüzdeki dönemde tarifesinin uygunluğuna göre saatlik enerji alım imkanı olacak. Ama bölgemizdeki enerji firmasına en azından hat kirası vermeyeceğimiz için daha uygun enerji alacağımızı düşünüyorum.” Bölgenin enerji altyapısında ise 52 tane dağıtım merkezi bulunuyor. Elektrik kabloları ise yer altı galeri içinde.

Su: Bölgenin su ihtiyacı hem şehir şebekesinden, hem de kuyu suyundan müşterek karşılanıyor. Gebze bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan su sıkıntısı 4-5 tane kuyunun açılmasına vesile olmuş. Bin metreküp kapasiteli olan kuyular şu anda sanayicinin ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. İZSU’dan da su aldıklarını kaydeden Erboz, kullanılan suyun SCADA sistemi içerisinde kontrol edildiğini ve bölgenin herhangi bir su sıkıntısının bulunmadığını kaydediyor.

Ulaşım: İMES OSB’nin çok değerli lojistik bir konumu bulunuyor: En yakın karayolu olan D-100’e 7 km, proje aşamasındaki Kuzey Marmara otoyoluna 1.5 km, temeli atılan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Körfez Geçişine 3 km mesafede yer alıyor. En yakın liman konumunda olan Diliskelesi’ne 7 km, en yakın demiryoluna 10 km ve en yakın hava alanı olan Sabiha Gökçen Hava Limanı’na 15 km mesafesiyle bulunuyor. Süheyl Erboz, 3. Köprü yolu olan Kuzey Marmara otoyolunun kendileri için bir şans olduğunu ve bölgenin cazibesini artıracağını söylüyor. Bazı sanayicilerin OSB’nin uzak olmasından yakındığını kaydeden Erboz, “Bölgemizde parseli olan firma sahiplerinin acil yatırımlarını tamamlamasını öneriyorum. Biran önce üretime başlasınlar” diyor. Erboz, Karayolu Genel Müdürlüğü’nün kendilerine gönderdiği ulaşım haritasında kavşaklarla bölgenin rahatlayacağını belirterek, “Bölge ciddi bir endüstri bölgesidir. Dilovası’nı da OSB’nin hinterlandı içinde düşünürsek yaratılan sanayi alanı inanılmaz büyüklüktedir. Yollar bölgedeki sanayicinin gelişimi için vazgeçilmez altyapılardır ve ne gerekiyorsa yapılmadır” diye konuşuyor.



OSB’ler teşvik edilmeli

Türkiye’de OSB’ler teşvik ediliyor. Ama yeterli değil. Süheyl Erboz, Türkiye genelinde OSB’lerde ciddi boşluklar olmasına rağmen çarpık sanayileşmenin bir türlü engellenemediğini kaydediyor. OSB’lerin yatırımcı çekmesi için destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Erboz, “Şu anda Yeni Teşvik Kanunu ile OSB’lere yatırım yaptığı ilin bir gerisindeki il kategorisinde değerlendirilerek teşvik ediliyor. Ama bu yeterli değil” diyor. İstanbul ve Kocaeli için ‘bu kadar OSB yeter’ söylemini de yadırgadığını açıklayan Erboz’un konuyla ilgili görüşü şöyle: “Belki İstanbul için olabilir ama Kocaeli için bu kadar OSB yeter demek; ülkenin kalkınmasını, istihdam sorununun çözümünü istememek ile aynı kapıya çıkıyor. Türkiye’nin nitelikli sanayi alanlarına ihtiyacı var. Tarım arazisi dışındaki alanlar muhakkak OSB olarak değerlendirilmelidir.”

OSB yöneticisi olarak ayrıca yerel yönetimlerle de sorunlar yaşadıklarını açıklayan Erboz, özellikle ruhsat verme konusunda belediyelerin kendilerini rakip olarak gördüğünü ifade ediyor. Bu bakış açısının değişmesini isteyen Erboz, “OSB’lerde her şey kontrollü ve denetimlidir. Hesap verebilirlik temel ilkedir. Yapılan her tür çalışma kayıt altında olur. Bunu herkesin bilmesi gerekir” diye konuşuyor.



OSB kuruluşu engelli bir koşudur

İMES OSB 1997 yılında kuruldu. Kurulma sebebi, İMES küçük sanayi sitesindeki işyerlerinin yeterli büyüklüğe sahip olmaması. Uzun arayışlardan sonra devletin bu Çerkeşli Köyü civarındaki alanı sanayi olarak ayırdığını duyduk. Sanayi Bakanlığı’ na müracaat ettik. Malum yer seçim heyeti var, gel di inceleme yaptı. 2000 yılında da OSB yasası çık tı. Müteşebbis heyetimizi meydana getirdik. Türkiye’de OSB yapılaşması uzun soluklu bir mücadele ile mümkün kılınıyor. İMES OSB’de 1997 yılında başladığı mücadelesini halen daha sürdürüyor. Bir ihtisas OSB olan İMES’in aradan geçen süre içerisinde yürüttüğü çalışmalarda hukuk başrolü oynuyor. Zira her bir süreç hukuki süreçlerle tamamlanıyor. Süheyl Erboz, yürüttükleri çalışmaları geçmiş tecrübelerin ışığından süzerek anlatıyor: “İMES’in içerisinde 1980’den bu yana varım. Bu zaman zarfında önemli tecrübeler edindik. İMES Sanayi Sitesi’ni yaparken karşılaştığımız altyapı ve üst yapıdaki zorluklar İMES OSB’nin gelişim sürecinde de başımıza geldi. Oysa OSB’yi kurarken üyelerimizin tamamının KOBİ olması, ekonomiye katkı sağlaması, istihdam yaratması nedeniyle işimizin daha kolay olacağını düşünmüştük. Ancak hiç de öyle olmadı. Karşılaştığımız ilk sorun yer seçim çalışmasında kendini gösterdi. ÇED Raporu’nu oluştururken bir firma karşımıza çıkıp ‘elimde maden arama ruhsatım var. Buraya OSB kuramazsanız’ dedi. Oysa arazide maden yoktu ve sözkonusu kişi arsasını ticari gaye olarak tutuyordu. Bizden 5 milyon dolar para istedi. Bu parayı veremeyeceğimizi söyledik ve yasal yollara başvurduk.”