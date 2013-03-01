Gebze IV. (İMES) Makine İhtisas OSB

Dev yatırımlar sahnesi Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Projesi’nde büyük hedefe ve mutlu sona yaklaşıldı.





214 katılımcının 90’ının parsellerini teslim aldığı İMES OSB’de 20 firma faaliyetlerine başladı. Kasım, Aralık ve Ocak ayları itibariyle hızlı bir yapılaşmanın başladığı OSB’de altyapı çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. Yatırım için yer talep eden yatırımcılarına etap etap alan tahsis eden OSB Yönetimi, en geç 2015’e kadar bölgede üretimin yüzde 100 ulaşmasını öngörüyor.

Kuruluş çalışmaları 1997 yılına dayanan İMES OSB’ye bugüne kadar yapılan yatırım tutarı 300 milyon TL’yi buluyor. Sözkonusu projenin A’dan Z’ye tamamlanması için ise 50 milyon TL daha yatırım yapılacak. 3000 dönüm alan içerisinde 1840 dönüm toplam sanayi alanına sahip olan OSB’de 15 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.



İMES Kümelenme 1 Mart’ta başlıyor

İMES OSB’de yapılacak yatırımlar sadece altyapıyla sınırlı değil. Zira OSB Yönetimi, bölgedeki firmalarının gelişimine katkı sağlamayı kendine misyon edinerek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Ekonomi Bakanlığı 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmenin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında İMES OSB olarak ‘İMES OSB Kümelenme ile Rekabet Gücünü Geliştirme’ Projesini başlatıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenecek ve 1 Mart 2013 itibariyle start alan proje 3 yılık ve yüzde 75’i hibe olmak üzere toplam 6 milyon TL’lik yatırımı kapsıyor. Projenin genel amacı şöyle tanımlanıyor: “İMES OSB’de yeni yatırım yapmış, üretim kapasite ve yetkinliğini arttırmış firmaların yeni pazarlar ve müşteriler bulması, kendi aralarında sinerjik bir kümeye dönüşmeleri, çoğunlukla patron/aile firması profilindeki firmaların kurumsallaşmalarını ve iş süreçlerini geliştirmelerini destekleyecek eğitim ve danışmanlık çalışmalarını birlikte yürütmeleri.”

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, projenin hedeflerini özetliyor:

İhtiyaç analizi

- Eğitim

- Danışmanlık

- Yurt dışı pazarlama

- Alım heyeti ve istihdam ana faaliyeti”

Projenin İMES özelinde ise birçok amaç ve hedefi barındırdığını söyleyen Erboz, şu bilgileri veriyor: “İMES OSB üyelerinin küçükten orta boya, orta boydan büyük boya geçişini kolaylaştırmak. Kurumsallaşmasına destek olmak. Firmalarımızın yeni oluşturdukları üretim kapasitesini satacak yeni ve büyük müşteriler bulmasına yardımcı olmak. Türkiye açısından önemli 5 pazara (Rusya, Afrika, Ortadoğu, Çin ve Avrupa) birlikte gitmek ve orada kurulan ilişkilerin sürdürerek yeni iş potansiyelleri geliştirmek. Birbirini tanıyan, birlikte hareket eden, birlikte çalışma alışkanlığı ve sürecini geliştirmiş bir küle geline gelmek.”

Proje için 20 firma belirlediklerini anlatan Erboz, proje kapsamında yer alacak firmaların ilk aşamada analizlerini yaptıklarını ve şirket sahipleriyle konuşarak ihtiyaçlarına ilişkin rapor oluşturduklarını açıklıyor. Erboz, şu bilgileri aktarıyor: “Proje yüzde 75 hibe ancak yüzde 25’i projede yer alacak firmalar tarafından karşılanacak. Bu iş gönüllülük, katılımcılık ve maddiyata dayalıdır. 3 yıllık sürede toplam 40 bin dolar ödeme yapacağını kabul eden, kümelenme yapısında olan firmalar ilk olarak projede yer aldı. Proje kapsamında ilk firmaların eksiklerini tespit ettik ve şimdi eğitimlere başlayacağız. Her bir firmanın farklı bir ihtiyacı var. Her noktada eksikler 6 süren eğitimlerde tamamlanacak. Proje pilot uygulamadır. Bundan sonra daha çok sayıda firma ile benzer projeler yürütmek istiyoruz.”

İMES ara elaman ihtiyacını çözüyor

Süheyl Erboz, İMES OSB olarak sadece altyapısı bitmiş parselleri teslim edelim düşüncesinde olmadıklarını belirterek bölgenin ara eleman ihtiyacını çözme noktasında da önemli bir projeye başladıklarını açıklıyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na başvurarak proje hazırladıklarını belirten Erboz “Projemiz yazılıyor. Sanayicinin ciddi ara eleman ihtiyacı var. İlk aşamada 16 kişilik sınıflarda başta CNC operatörlüğü olmak üzere çeşitli iş kollarında eğitimler vereceğiz” diyor.

Bölgenin kalifiye eleman ihtiyacını hafta hafta takip eden Erboz, şu bilgileri veriyor: “Bu hafta ihtiyaç 21 kişiydi. Geçen hafta bu sayı 20 idi. Demek ki bölgemizde ciddi ara eleman ihtiyacı var. Dilovası Bölgesi’nde ise lise mezunu olan ama kalifiye olmayan çok sayıda işsiz insanımız var. Arz ve talebi aradaki eğitim eksikliğini kapatarak buluşturacağı. Meslek sahibi gençlerimize gelecek hazırlayacağız. CNC Operatörlüğünden sonra kaynakçılık, tornacılık gibi meslek alanlarında eğitimler vereceğiz.”

Eğitimler için mekanın önemli olduğunu belirten Erboz, OSB’de inşa ettikleri 4 katlı sosyal tesisin sözkonusu eğitimler için kullanılacağını belirtiyor. Projenin maliyetini söylemenin henüz erken olduğunu kaydeden Erboz, ancak şifahen yapılan görüşmelerde projenin 750 bin TL’yi bulacağını öngörüyor.



Altyapı tamam 2015’te yüzde 100 üretim

İMES OSB’de ilk kazma 2006’da vurulmuştu. Bugün betonarme galeri sistemli altyapısı, yerden ısıtmalı beton yolları, gürültü-hava kirliği haritası, scada güvenlik sistemi ile Türkiye’de örnek OSB durumuna geldi. Türkiye’de planlı olarak kurulan ilk makine ihtisas OSB olan İMES’de tüm planlama 2015 yılına odaklanıyor. Zira OSB Yönetimi, altyapısı tamamlanma aşamasına gelen OSB’de yüzde 100 üretimin 2 yıl sonra başlayacağını öngörüyor. OSB’de şu an işletme ruhsatını alarak üretim yapan 4 firma olmak üzere 20 firma faaliyetlerini sürdürüyor. Süheyl Erboz, katılımcılarına şöyle sesleniyor: “İMES OSB bölgesinin örnek OSB’si olacaktır. Tüm planlamalar, projeler bu strateji üzerine kurulmuştur. Katılımcılarımızı vakit kaybetmeden bölgede yatırımlarını sürdürmeye davet ediyorum. Zira KOBİ ağırlıklı üyelerimiz daha modern iş alanlarında büyük sanayici olma yolunda hızla yol alacaktır.”



Atıklar için depolama tesisi

İMES OSB Yönetimi, çevre konusuna titiz bir çalışma yürütüyor. Bölgede yer alan işletmelerin çevre konusunda eksiği olması halinde kanun gereği ruhsat vermediklerini dile getiren Süheyl Erboz, çevre konusunda gösterdikleri hassasiyeti kurdukları yeni kadroyla açıklıyor. Çevre mühendisi başkanlığında oluşturulan kadro, hem denetimleri, hem de bundan sonra yapılacak çevre projelerini yürütüyor. Faaliyet yürüten firmalar, kendi atıklarını atığın niteliğine göre depoluyor. Ama sözkonusu depolamadan sonra ne olacağını düşünen firmalara çözümü ise OSB yönetimi geliştiriyor. Erboz’un özetlediği çözüm şöyle: “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek alarak atıklar için toplama tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu atıkları toplayıp, gerektiğinde ambalajlayıp geri dönüşüm firmalarına sevk edeceğiz. Zira bölgedeki firmaların atıklarını depolaması ve bertaraf tesislerine götürmesi ciddi maliyettir.”

Sıvı atıkları cihaz engelliyor

OSB’lerde çevre ilişkisi sadece katı atıktan ibaret olmuyor. Firmaların sıvı atıklarını kanalizasyon kanallarına deşarjını engellemek içinde çalışmalar yapan OSB Yönetimi, her bir firma için 15 bin avro olan özel bir cihaz alarak bu soruna çözüm buluyor. Sürecin işleyişini Erboz, şöyle anlatıyor: “Şu anda 3 tane alet aldık. Alet OSB’de faaliyet yürüten firmanın atıklarının çıkışına konuyor. Ve SCADA sistemine bağlı olduğu için istediğimiz saat ve günde numune alarak incelemesini yapıyoruz. Çevre Bakanlığı’nın belirlediği parametrelerin dışında olursa üretimi durduruyoruz. Sözkonusu cihazı her firmaya takacağız ve bedelini de firmadan tahsil edeceğiz.”

OSB’den çıkan atıkların bertarafı için paket arıtma sistemi kurmak istediklerini de aktaran Erboz, arazinin eğimine göre iki noktaya paket arıtma tesisi inşa edeceklerini belirtiyor. Çevre konusuna hassas olduklarının altını çizen Erboz, çevre kanunlarına uyum sağlamayan firmalara OSB Yönetimi olarak ruhsat vermediklerini, sürekli bir kurumsal denetim yapısı kurduklarını anlatıyor.



Alttan ısıtmalı yol

Süheyl Erboz, bölge sanayicilerinin üretim yaparken özellikle ‘altyapıdan’ kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasını istemiyor. Dolayısıyla tüm çalışmalar bu bakış açısına göre şekilleniyor. Örneğin OSB’nin Gebze’nin tepe sayılabilecek noktasında olmasından kaynaklı olarak yollarda meydana gelen don olayları ulaşımı olumsuz etkiliyor. OSB Yönetimi, bu yıl OSB’de kar yağışlarında don meydana gelen 2- 2.5 kilometrelik yolun alttan ısıtmasını yaparak problemi çözmüş. Erboz, “Son yağan karda alttan ısıtmanın faydasını gördük. Yollarda artık araçlar kalmıyor. Tekerleklerin geçtiği aks mesafesinde yerler buz tutmuyor. Bölgenin, altyapısına devam ettiğimiz 2. Etabında da benzer çalışmalar yürüteceğiz” diye konuşuyor.



214 katılımcıya katmadeğerli OSB

OSB sınırları içerisinde, büyüklüğü ve altyapısıyla sanayiye uygun bir alanda üretim yapıyor olmak KOBİ’nin hayalidir. İMES OSB’de yer alan 214 katılımcının hedefi de üretimini artırmak ve büyük ölçekli işletme yolunda ilerlemektir. OSB’nin sanayicisine katma değer sağladığını dile getiren Erboz, “Üretime başlayan firmaları ziyarete gidiyoruz. Ortaklarımız yeni üretim alanlarında daha hızlı büyüdüklerini ve yurtdışı çalışmalarına daha aktif katıldıklarını söylüyor. Çünkü artık yer darlığı sorunu ile karşı karşıya kalmıyorlar” diyor. “OSB olarak üyemize sağladığımız en büyük fayda budur” diyen Erboz, şu an elindeki para ile bölgeden yer almak isteyen yatırımcılar, girişimciler olduğunu söylüyor. OSB’nin ise genişleme alanı bulunmadığını hatırlatan Erboz, şu bilgiyi veriyor: “OSB Yönetimi olarak isteyen yatırımcıya tahsis edebileceğimiz maksimum alan 90 dönümdür. Bu alan OSB’ye aittir ve isteyen girişimciye tahsis edebiliriz. Bölgemizde arsa metrekare fiyatı 450 liradır. Gelen talebe göre sözkonusu alan değerlendirilecektir.”



Küçük sanayi, çarpık yapılaşmayı önleyecek

İMES OSB Yönetimi, sanayicinin ihtiyacını bölge içinden karşılamayı hedefliyor. Entegre OSB kavramı da işte burada devreye giriyor. Erboz, 42 dönüm alan üzerinde 84 tane işyerinden oluşan küçük sanayi sitesini bölgeye kurduklarını ve firmaların yan sanayicisi olacak işletmeleri bu dükkanlarda yatırımcı olmaya davet ediyor.

Erboz, küçük sanayiye ilişkin şu bilgileri veriyor: “Ana firmalarımızın tedarikçisi olması amacıyla küçük sanayinin örnek bir alan olmasını hedefledik. Bu yapılaşma hem bölgedeki firmaların temel ihtiyacını karşılamada önemli bir aşama olacak, hem de çarpık yapılaşmaya kısmen çözüm olacaktır. 84 işyerinin 50’sini şimdiden sattıklarını açıklayan Erboz, 200 ile 450 metrekare alandan oluşan dükkanlarda toplam bin kişinin istihdam edilmesini öngördüklerini açıkladı.



İMES OSB’ye mini çarşı

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasında gelinen son noktada İMES OSB’de sosyal tesisler birbiri ardına yapılıyor. Birçok OSB’de sosyal tesis alanlarının bölgeye gelir getirme amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattığımız Süheyl Erboz, kendilerinin bu amacı gütmediğini ve toplam 5 bloktan oluşan sosyal alanlarda 4 bloğun tamamlandığını, sadece 1 bloğun inşasının devam ettiğini kaydediyor. Sosyal tesislerde 6 bankanın yer almasının yanı sıra bölgedeki sanayicilerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte mini çarşı yapısının oluşturulacağı belirtiliyor. 75 metrekareden 10 tane işyerinin oluşturacağı çarşı bölümünde; büfe, kuaför, market, restoran gibi girişimciler yer alacak.



İMES OSB’nin altyapıda durumu

Enerji: İMES OSB sınırları içerisinde doğalgaz çevrim santrali inşası özel bir şirket tarafından yürütülüyor. 160 dönüm arazi üzerinde sürdürülen çalışma ile İstanbul’un enerji ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacak boyutta enerji üretimi yapılacak. Sözkonusu yatırım OSB’nin enerji ihtiyacını karşılamada ise avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. Süheyl Erboz şöyle diyor: “OSB’ler artık istediği kurumdan enerjisini satın alabiliyor. Mevzuatta yenileştirmeler yapılıyor. Önümüzdeki dönemde tarifesinin uygunluğuna göre saatlik enerji alım imkanı olacak. Ama bölgemizdeki enerji firmasına en azından hat kirası vermeyeceğimiz için daha uygun enerji alacağımızı düşünüyorum.” Bölgenin enerji altyapısında ise 52 tane dağıtım merkezi bulunuyor. Elektrik kabloları ise yer altı galeri içinde.

Su: Bölgenin su ihtiyacı hem şehir şebekesinden, hem de kuyu suyundan müşterek karşılanıyor. Gebze bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan su sıkıntısı 4-5 tane kuyunun açılmasına vesile olmuş. Bin metreküp kapasiteli olan kuyular şu anda sanayicinin ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. İZSU’dan da su aldıklarını kaydeden Erboz, kullanılan suyun SCADA sistemi içerisinde kontrol edildiğini ve bölgenin herhangi bir su sıkıntısının bulunmadığını kaydediyor.

Ulaşım: İMES OSB’nin çok değerli lojistik bir konumu bulunuyor: En yakın karayolu olan D-100’e 7 km, proje aşamasındaki Kuzey Marmara otoyoluna 1.5 km, temeli atılan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Körfez Geçişine 3 km mesafede yer alıyor. En yakın liman konumunda olan Diliskelesi’ne 7 km, en yakın demiryoluna 10 km ve en yakın hava alanı olan Sabiha Gökçen Hava Limanı’na 15 km mesafesiyle bulunuyor. Süheyl Erboz, 3. Köprü yolu olan Kuzey Marmara otoyolunun kendileri için bir şans olduğunu ve bölgenin cazibesini artıracağını söylüyor. Bazı sanayicilerin OSB’nin uzak olmasından yakındığını kaydeden Erboz, “Bölgemizde parseli olan firma sahiplerinin acil yatırımlarını tamamlamasını öneriyorum. Biran önce üretime başlasınlar” diyor. Erboz, Karayolu Genel Müdürlüğü’nün kendilerine gönderdiği ulaşım haritasında kavşaklarla bölgenin rahatlayacağını belirterek, “Bölge ciddi bir endüstri bölgesidir. Dilovası’nı da OSB’nin hinterlandı içinde düşünürsek yaratılan sanayi alanı inanılmaz büyüklüktedir. Yollar bölgedeki sanayicinin gelişimi için vazgeçilmez altyapılardır ve ne gerekiyorsa yapılmadır” diye konuşuyor.



OSB’ler teşvik edilmeli

Türkiye’de OSB’ler teşvik ediliyor. Ama yeterli değil. Süheyl Erboz, Türkiye genelinde OSB’lerde ciddi boşluklar olmasına rağmen çarpık sanayileşmenin bir türlü engellenemediğini kaydediyor. OSB’lerin yatırımcı çekmesi için destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Erboz, “Şu anda Yeni Teşvik Kanunu ile OSB’lere yatırım yaptığı ilin bir gerisindeki il kategorisinde değerlendirilerek teşvik ediliyor. Ama bu yeterli değil” diyor. İstanbul ve Kocaeli için ‘bu kadar OSB yeter’ söylemini de yadırgadığını açıklayan Erboz’un konuyla ilgili görüşü şöyle: “Belki İstanbul için olabilir ama Kocaeli için bu kadar OSB yeter demek; ülkenin kalkınmasını, istihdam sorununun çözümünü istememek ile aynı kapıya çıkıyor. Türkiye’nin nitelikli sanayi alanlarına ihtiyacı var. Tarım arazisi dışındaki alanlar muhakkak OSB olarak değerlendirilmelidir.”

OSB yöneticisi olarak ayrıca yerel yönetimlerle de sorunlar yaşadıklarını açıklayan Erboz, özellikle ruhsat verme konusunda belediyelerin kendilerini rakip olarak gördüğünü ifade ediyor. Bu bakış açısının değişmesini isteyen Erboz, “OSB’lerde her şey kontrollü ve denetimlidir. Hesap verebilirlik temel ilkedir. Yapılan her tür çalışma kayıt altında olur. Bunu herkesin bilmesi gerekir” diye konuşuyor.



OSB kuruluşu engelli bir koşudur

İMES OSB 1997 yılında kuruldu. Kurulma sebebi, İMES küçük sanayi sitesindeki işyerlerinin yeterli büyüklüğe sahip olmaması. Uzun arayışlardan sonra devletin bu Çerkeşli Köyü civarındaki alanı sanayi olarak ayırdığını duyduk. Sanayi Bakanlığı’ na müracaat ettik. Malum yer seçim heyeti var, gel di inceleme yaptı. 2000 yılında da OSB yasası çık tı. Müteşebbis heyetimizi meydana getirdik. Türkiye’de OSB yapılaşması uzun soluklu bir mücadele ile mümkün kılınıyor. İMES OSB’de 1997 yılında başladığı mücadelesini halen daha sürdürüyor. Bir ihtisas OSB olan İMES’in aradan geçen süre içerisinde yürüttüğü çalışmalarda hukuk başrolü oynuyor. Zira her bir süreç hukuki süreçlerle tamamlanıyor. Süheyl Erboz, yürüttükleri çalışmaları geçmiş tecrübelerin ışığından süzerek anlatıyor: “İMES’in içerisinde 1980’den bu yana varım. Bu zaman zarfında önemli tecrübeler edindik. İMES Sanayi Sitesi’ni yaparken karşılaştığımız altyapı ve üst yapıdaki zorluklar İMES OSB’nin gelişim sürecinde de başımıza geldi. Oysa OSB’yi kurarken üyelerimizin tamamının KOBİ olması, ekonomiye katkı sağlaması, istihdam yaratması nedeniyle işimizin daha kolay olacağını düşünmüştük. Ancak hiç de öyle olmadı. Karşılaştığımız ilk sorun yer seçim çalışmasında kendini gösterdi. ÇED Raporu’nu oluştururken bir firma karşımıza çıkıp ‘elimde maden arama ruhsatım var. Buraya OSB kuramazsanız’ dedi. Oysa arazide maden yoktu ve sözkonusu kişi arsasını ticari gaye olarak tutuyordu. Bizden 5 milyon dolar para istedi. Bu parayı veremeyeceğimizi söyledik ve yasal yollara başvurduk.”