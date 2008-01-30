Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB);
Akıllı Bölge’ye dönüşüyor: “En Temiz OSB” ünvanına sahip, çevreye duyarlı, sanata dost, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde "Mükemmellikte Yetkinlik" belgesi ve kalite belgeleriyle kalitesi tescilli, içinde yer alan teknoparkıyla fark yaratan GOSB, Akıllı Bölge dönüşümüne yönelik projeleri ve çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye’nin kişi başına düşen üretim miktarının en yüksek olduğu İstanbul ve Kocaeli sınırında, Gebze’de yer alan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), kalifiye personel, hammadde tedariki, pazara yakınlık, üstün altyapı ve her noktadan ulaşım kolaylığı avantajlarıyla bir cazibe merkezi konumunda.
GOSB, Kocaeli ve civarında çarpık sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliğini önlemek, sanayiyi disipline edebilmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş. 537 hektar alan üzerine kurulu GOSB’da, 193 parselde, 140 işletme üretim yapıyor. Bu işletmelerden 40’ını yabancı sermayeli kuruluşlar oluşturuyor. GOSB Bölge Müdürü ve Mimar Z. Nil Sönmez, GOSB’un fiziki altyapısı ve sunduğu hizmetlerle gelişmiş ülkelerdeki endüstri parklarıyla eş düzeyde, hatta bazı konularda daha da gelişmiş durumda olduğunu söylüyor. Bu nedenle; yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye’de GOSB’u tercih ettiğini belirten Sönmez, bu kuruluşlar arasında; Almanya, Amerika, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya, Japonya ve Kore’den katılımcılar bulunduğunu aktarıyor.
Nil Sönmez, GOSB’un ülke ekonomisine katmadeğerini ve katılımcılarına sunduğu avantajları şöyle özetliyor:
- “Türkiye’nin ve dünyanın kredi kullanılmadan tamamen yatırımcılarının finansmanı ile gerçekleşen,
- Türkiye’de altyapı yatırımları, kullanıcı talepleri gözönüne alınarak hazırlanmış, sektörel bazda gruplandırma yapılmış,
- Elektrik şebekesi yeraltında ve yedekli olan, Türkiye’de ilk defa Scada uzaktan kontrol/kumanda sistemini kuran,
- Yol en kesitlerinin otoyol standardında yapıldığı,
- Türkiye’nin en kısa sürede gerçekleşen,
- 2495 Sayılı Yasa çerçevesinde, özel güvenlik teşkilatı kurarak bölgenin dış güvenliğini sağlayan,
- Özel itfaiye teşkilatına sahip,
- Kocaeli’de atık denetim sistemini kuran,
- ‘4562 Sayılı OSB Kanunu’na ilk uyum sağlayan ve 1 numara ile tescil edilmiş,
- Bünyesinde teknopark oluşturmuş,
- ISDN hatlara sahip, hosting ve internet servis sağlayıcılığı hizmetleri veren,
- IP Telefon Sistemi’ni kurmuş ve akıllı bölge projesini başlatmış,
- Çevreye duyarlı, yeşilin sanayi ile dost olduğu ve bu konuda Başbakanımız tarafından örnek gösterilen,
- Yurtiçindeki OSB’lere profesyonel olarak danışmanlık hizmeti veren,
- Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Türk mimarlık literatürüne girmiş,
- Türk çağdaş resim sanatının önde gelen sanatçılarının eserlerinden oluşan resim koleksiyonuna sahip,
- OSB-sanat-kültür-spor ilişkilerini en üst düzeye çıkaran,
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000’den oluşan Entegre Yönetim Sistemi belgelerini alan,
- EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde ‘Mükemmellikte Yetkinlik’ belgesine sahip,
- ‘Küresel İlkeler’ sözleşmesini imzalamış,
- ‘Temiz Türkiyem Yarışması’nda ülke genelindeki Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde en temiz OSB ünvanına sahip,
- Ve deprem bölgesinde olup, Marmara depreminden etkilenmeyen bir OSB’yiz.”
En çalışkan OSB olmak için uğraştıklarını ifade eden Nil Sönmez hizmet yapısını aktarıyor: “Katılımcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor ve katılımcılarımızın piyasaya sunduğu ürünler açısından en çok üreten OSB olmak istiyoruz. Amacımız sanayiciye, katılımcılarımıza destek olmak. Projelerimiz, çalışmalarımız, işlerimizin kalitesiyle GOSB’un konuşulmasını istiyoruz. Genel Kurul ile yönetiliyoruz, sanayici kendi kendini yönetiyor. Önümüzdeki dönemlerde bu yönetim şeklinin, ihtiyaçların daha hızlı ve rahat karşılanabilmesi açısından GOSB’a ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Marka değerimizi ileri götürmek ve yaptığımız işlerin, projelerin kalitesini arttırmak için çalışıyoruz.”
Nil Sönmez, GOSB’un öne çıkan projelerini anlatıyor:
Akıllı Bölge Dönüşümü
Bilişim teknolojileri altyapı hizmetiyle akıllı bölge haline gelmeyi hedefleyen GOSB, Fiber Optik omurgasıyla, ISDN şebekeden IP telefon ve Metro Ethernet şebekeden internet hizmeti veriyor. Bu altyapıyla sayaç okumalarının yapılması, trafiğin izlenmesi, bölge güvenliğinin kontrolü v.b. bilgilerin ana merkezde toplanılması hedefleniyor.
“GOSB katılımcısı dünyanın en hızlı internetini kullanıyor”: Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bilişim ve teknoloji alanında Akıllı Bölge dönüşümüne yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor ve yeni projeler geliştiriliyor. Bilişim teknolojileri alanında, fiziki altyapının ve sunulan hizmetlerin dünya standartlarının da üzerine çıkartılmasını hedefleyen GOSB, katılımcılarına bu hizmeti sunabilmek amacıyla kendi Fiber Optik omurgasını oluşturup, 2007 yılı itibarıyla Fiber şebekesi üzerinden katmadeğerli projelere başlamış. Bu kapsamda, 9 adet ana ring üzerinde 96 kıl Fiber Optik kablodan oluşan yaklaşık 90 kilometre uzunluğunda bir Fiber Optik omurga şebekesi oluşturulmuş. Tasarıma göre her parsele 8 kıl Fiber Optik kablo ayrılmış, bunların 4’ü ringin bir yönünden, diğer 4’ü ters yönden dolaşarak yedeklilik halini sağlıyor. Mevcut şebeke üzerinden, Metro Ethernet ve Fiber İnternet, IP telefon, Noktadan Noktaya Data gibi hizmetleri sağlayan GOSB, 101 katılımcısını bu sisteme dahil etmiş.
Nil Sönmez, toplu alım gücü sayesinde uygun hizmet alan ve rekabet güçlerini arttıran GOSB katılımcısının, kurulan IP ağı sayesinde gerek birbirleriyle gerekse GOSB Yönetimi’ne bağlı tüm birimlerle ücretsiz konuşabildiği bilgisini veriyor.
Nil Sönmez, GOSB’un 2014 yılı itibarıyla aktif omurgasında yapmayı planladığı iyileştirmelerle ses ve internet hizmeti verdiği omurga ekipmanlarını yenileyerek, hizmet kalitesini en üst seviyeye ulaştırmayı hedeflediğini açıklıyor: “Örnek bir haberleşme ağına sahip olan GOSB, her katılımcısına 1000 Mbps internet hizmeti verebilecek yedekli bir omurga yapısına sahiptir. 2014 itibarıyla oluşturulacak katmadeğerli haberleşme paketleriyle her katılımcımıza minumum 100 Mbps Fiber İnternet hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Dünyanın en hızlı internet bağlantı hızına sahip ülkelerine bakıldığında, fiber optik kullanımında oldukça ilerde olan Uzak Doğu ülkeleri başı çekmektedir. Akamai’nin hazırladığı son rapora göre, Güney Kore 13.3 Mbps ile birinci sırada yer alırken Japonya listede ikinci sırada bulunmaktadır, Türkiye ise 3.7 Mbps ortalamasıyla alt sıralarda yer almaktadır. GOSB katılımcısı, Fiber İnternet ile 20 Mbps seviyelerine erişebilmekte ve dünya ortalamasından daha hızlı bir şekilde bilgiye erişim sağlamaktadır.”
Ayrıca GOSB Bilgi Teknolojileri Bölümü, fiber şebeke hizmetleri dışında katılımcılarına ücretsiz olarak mail hosting, web hosting ve DNS hosting hizmetleri veriyor.
Nil Sönmez, GOSB sanayicileri ve katılımcılarına çok ucuz ve çok hızlı haberleşme hizmeti vermelerinin yanısıra bu hizmetten sağladıkları gelirlerle, onların faydası, talep ve ihtiyaçlarına yönelik projelerin finansmanını sağladıklarını kaydediyor.
“Mobese ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Projesi”: GOSB, Mobese ve PTS Projesi ile tüm araçların görüntü ve plaka bilgilerini muhafaza edebilecek ve geriye dönük sorgulama yapılabilecek ve bu sayede katılımcının güvenliği artırılmış olacak. GOSB’da bulunan 3 giriş noktasında TAG direklerin montajına başlanmış, sistem Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegre çalışabilecek. Kamera ilaveleriyle etap etap ilerleyen ve tüm bölgeye genişletilecek projenin bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.
“Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS)”: GOSB 2014 itibarıyla elektrik, su, doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunması projesini de hayata geçirmeyi hedefliyor. Projenin Ar-Ge çalışmaları devam ediyor, yazılım kısmı tamamlanmış. Nil Sönmez, projenin gerçekleştirilmesiyle GOSB’un know-how ve marka değeri yükseltilirken katılımcıların maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanarak, rekabet üstünlüğüne katkı yaratılacağını ifade ediyor: “Böylece kamu kurumlarının istediği ölçüm raporları anlık verilebilirken personel ve araç maliyeti düşürülecek, raporlama ve analiz daha hızlı olacaktır. OSOS kapsamında tüm sayaç bilgilerinin anında aktarımı yapılarak kontrolü sağlanmış olacaktır.”
GOSB Meydan Binası
GOSB Bankalar Bölgesi’nde, kuzey, güney ve doğu kapılarının kesiştiği noktada konumlanmış, GOSB’a ve çevresindeki diğer OSB’lere ve yerleşkelere hizmet edecek GOSB Meydan Binası, faaliyete geçiyor. Bölge çalışanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap verecek GOSB Meydan Binası’ndaki alanlar kiralanmaya başlandı. GOSB Meydan Binası’nda, restoran, kafe, kuaför, kuru temizleme, market, kargo, eczane, turizm acentesi, fotoğraf atölyesi, banka şubeleri, ürün showroom’ları, otomasyon, makine temsilciliği ve benzeri işletmelerin hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin de hizmet vereceği GOSB Meydan Binası’nda, 50 ve 280 metrekare büyüklükteki 37 dükkan yer alıyor. Yaklaşık 4 yıldır sürdürülen projeyle GOSB Meydan Binası, peyzaj ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasından sonra Aralık 2013 sonu itibarıyla faaliyete geçiyor.
Özel kreş, anaokulu, ilkokul ve lise: Nil Sönmez, GOSB Meydan Binası’na taşınması planlanan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi için daha önceden inşa edilen binayı özel bir eğitim kuruluşuna kiraladıklarını anlatıyor. Eğitim kurumunun kreş, anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim vermek üzere 1 yıl içinde faaliyete geçerek, GOSB katılımcılarına özel indirimle hizmet vermesi planlanıyor.
Teknoloji ve Ticaret Adası: Nil Sönmez’in sözettiği projelerden biri de fizibilite çalışmalarını yürüttükleri Teknoloji ve Ticaret Adası. İçinde küçük atölyeler, showroomlar, üretimin yapılacağı ve ofislerin yer alacağı bir teknoloji alanı tasarladıklarını aktaran Sönmez, Teknoloji ve Ticaret Adası’nda 500 metrekarelik üretim alanlarıyla teknoloji üreten küçük atölyeleri hayata geçirmek istediklerini dile getiriyor.
GOSB’un eğitime desteği
Yapılan bir anketle Gebze’ye ve GOSB’a nitelikli eleman kazandıracak Meslek Lisesi’nin eğitim vereceği alanların belirlendiğini, Milli Eğitim Bakanlığı, GOSB ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda, GOSB’un E-80 otobanına cepheli parselinin okul alanı olarak tescil edildiğini anlatan Nil Sönmez’in verdiği bilgiye göre Kocaeli Valiliği ile GOSB arasında imzalanan ilk protokolün ardından yapılan hazırlık çalışmaları sırasında GOSB katılımcılarından Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., okulu inşa etmeye talip olmuş.
30 Ocak 2008 tarihinde Kocaeli Valiliği, GOSB ve Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ek bir protokol imzalanmış. Böylece, GOSB içerisinde yapılacak 720 öğrenci kapasiteli ve 24 derslikli okulun “GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi” olarak anılmasına karar verilmiş. Lisenin temeli, 9 Mayıs 2008’de atılmış, 2009-2010 eğitim öğretim yılında eğitime başlanmış. GOSB, sanayicisinin talebi ve tercihiyle başlattığı bu çalışmayla Gebze ve Çayırova ilçelerine bir Meslek Lisesi kazandırmasının yanısıra kalifiye insan gücünü de kendisi yetiştirir hale gelmiş. 2012 yılında ilk mezunlarını veren okulda elektrik-elektronik, gıda teknolojileri ve bilişim teknolojileri bölümleri bulunuyor. Her bölüme ait atölye binalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacağını aktaran Sönmez, projenin önümüzdeki yıl eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydediyor.
Nil Sönmez, GOSB’un geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eğitime desteğini vargücüyle devam ettireceğini vurguluyor: “Yorum yapabilen, kendini özgürce ifade edebilen, ülkesi ve bütün insanlık için çalışan bireyler yetiştirmek için gayret sarfeden GOSB, öğrencilerin doğru bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne 30 Mart 2011 tarihinde ‘Çok Amaçlı Salon/E-Kütüphane’ yaptırmıştır. Amacı, öğrencilerin araştırma geliştirme kabiliyetlerini artırmak olan, finansmanı GOSB tarafından sağlanan ‘Çok Amaçlı Salon/E-Kütüphane’; klasik kütüphane, 20 bilgisayardan oluşan elektronik kütüphane ve satranç bölümünden oluşmaktadır. Türkiye ve dünyadaki üniversite ve Ar-Ge merkezlerinin kütüphaneleriyle kurulan bağlantıyla öğrencilerin bu sitelerde de araştırma yapmaları sağlanmış, başta TÜBİTAK yayınları olmak üzere süreli yayınlara abonelik oluşturularak, öğrencilere bu yayınlara elektronik ortamda ulaşma imkanı yaratılmıştır. Eğitime desteğini aralıksız sürdüren GOSB, tüm bu çalışmalarının yanısıra bölgede yer alan üniversite öğrencilerinin seminer/ eğitim/ tanıtım/ inceleme gezisi çalışmalarında da salonlarını ve tüm diğer imkanlarını öğrencilerin kullanımına sunmakta, 2004 yılından itibaren de çevresinde yeralan ilköğretim okullarının öğrencilerine yönelik olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tiyatro gösterileri düzenleyerek, çocukların kendilerine armağan edilen bugünün tadını çıkarmalarına ortak olmaktadır.”
GOSB Teknopark
GOSB’un kendi olanaklarıyla Türkiye’de bir OSB içerisinde Teknopark kurması da bir ilk olmuş. GOSB Teknopark, ülkenin ve yörenin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmanın yanısıra kısa zamanda lider teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olmuş. GOSB Teknopark 2002 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak onaylanmış. Teknoparkta halen 128 firma faaliyet gösteriyor. GOSB Teknopark’da 3 adet üretim, 2 adet hibrid ve 1 adet high-tech bina bulunuyor.
GOSB ve çevre
Nil Sönmez, GOSB’un kuruluşundan bugüne kadar her zaman çevreye değer verdiğini vurguluyor. Çevre sağlığının, ağaçlandırmanın, yeşil alanların, ormanların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesinin öneminin bilinciyle hareket eden GOSB, 1991 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlamış. Bu çalışmalar sonucunda bölgeye 40 bin fidan dikilmiş. GOSB, bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yetinmemiş, daha sağlıklı bir çevre için 12.6 hektar üzerinde oluşturduğu GOSB Orman’a, 2009 Mart ayında GOSB Kuzey girişinde bulunan yaklaşık iki buçuk hektarlık alanı dahil etmiş.
GOSB Tembelova’da tamamlanıyor
GOSB’da altyapısı tamamlanmamış bir tek Tembelova Bölgesi kalmış. Bu yıl sonunda Tembelova’nın altyapısını tamamlayacaklarını dile getiren Sönmez, “2014 yılı ortasında Tembelova’da da tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağız. 1990 yılında yapımına başlanmış olan Tembelova alanı, 2004 yılında GOSB’a devredilmiştir” diyor.
GOSB’da 22 bin kişi istihdam ediliyor
Nil Sönmez, yaklaşık 22 bin kişi istihdam edilen GOSB’da inşaat aşamasında 21 firma bulunduğunu, bu firmaların faaliyete geçmesiyle istihdamın da artacağını öngörüyor. Bölgedeki sanayi parselleri içerisinde; gıda, ambalaj, plastik, elektrik-elektronik, makine, kimya, otomotiv ve bilişim sektörleri, sanayi parselleri dışında ise tır parkı, teknopark, indirici merkez, spor, okul, arıtma tesisi, dini tesis, bankalar ve park alanları bulunuyor.
GOSB’da yönetim hizmeleri
GOSB’un idari hizmetleri: Katılımcılarına farklı hizmetler sağlayan GOSB’un kuruluşlara sunduğu hizmetlerin başında OSB’ler tarafından verilen ruhsat ve izinler geliyor. Bu çerçevede; İmar Durumu, Yapı Ruhsatı, Basit Tadilat ve Kazı, Arıtma Tesis Onayı, Asansör Ruhsatı, İtfaiye Yeterlilik Belgesi, Deneme İzni, Bağlantı Belgesi, Yapı Kullanma İzni, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veriliyor.
Altyapı yenileme çalışmaları başlıyor: Üstyapı projelerine ağırlık verdiklerini anlatan Nil Sönmez, altyapı çalışmalarından da sözediyor. Sönmez, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nden arıtılarak çıkan suyun yeni bir hatla GOSB içine döndürülerek sulamada kullanılması projesini hayata geçireceklerini açıklıyor: “Altyapılarımız, 20 yıldır çalışan altyapılar. Doğalgaz, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızı yenilemek için proje yapıyoruz. Sağlık koruma bandımızdaki mevcut hatlarımızda da iyileştirmeler yapılacak.”
Elektrikte Scada sistemi: GOSB’un elektrik hizmeti, Scada uzaktan kumanda sistemiyle destekleniyor ve bölgeye 7 gün, 24 saat hizmet veriliyor. Bölgenin enerji ihtiyacının çok yüksek olduğundan sözeden Sönmez, TEİAŞ Projesi ile Tuzla’dan GOSB’a yeraltı yüksek gerilim hattı döşendiğini aktarıyor. TEİAŞ’ın yüksek gerilim havai hatlarını yenilemek için yaptığı projeyle bölgenin kesintisiz elektriğe kavuşmuş olacağını açıklıyor.
Su: İSU (İzmit Sular İdaresi) tarafından karşılanan bölgenin su ihtiyacı 10 bin metreküplük su deposuyla destekleniyor. Yine İSU ile birlikte Denizli Göleti’nden su getirilmesiyle ilgili ortak proje bitirilmiş. İletim şebekesi ve arıtma tesisinin tamamlanmasıyla beraber arıtılmış su, 2009 yılı Mart ayı itibarıyla hatta verilmeye başlanmış.
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi: İnşaatı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış. Tesisin günlük kapasitesi 6400 metreküp. Atık Denetim Merkezi tarafından endüstriyel atık su çıkışı bulunan katılımcıların debimetre ile saatlik atıksu debileri ölçülüyor.
Tehlikeli atık nakli, evsel ve endüstriyel katı atık nakli, vidanjörle atık su ve çamur taşınması, altyapı sisteminin işletilmesi ve bakımı yapılıyor. Katılımcıların atıksu deşarj parametreleri akredite bir laboratuvar tarafından analiz ediliyor.
Doğalgaz: 19 barlık iletim ve 4 barlık dağıtım hatları, basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarıyla doğalgaz hizmeti veren GOSB’da yılda yaklaşık 35 milyon metreküp doğalgaz tüketiliyor.
Özel Güvenlik Birimi: Bölge güvenliği, özel güvenlik birimi ile sağlanıyor, bölgenin 3 girişi mantar ve kollu bariyerlerle desteklenerek korunuyor. Sönmez, ayrıca GOSB’daki bekçi kulubelerini de yenileyeceklerini, bu konuda bir yarışma düzenlediklerini, gelen projelerin değerlendirme aşamasında olduğunu anlatıyor: “2013 yılı sonu itibarıyla projenin inşaatına başlanması planlanıyor.”
GOSB İtfaiyesi: Yangın ve patlamalara karşı alınacak önlemler konusunda eğitim ve yeterlilik belgesi veren GOSB İtfaiyesi, yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor. Bugüne kadar 20 bini aşkın kişiye ilkyardım ve yangın eğitimi verilmiş.
Teknik ekip ve ekipman desteği: GOSB bölge içinde her türlü hava şartında, kesintisiz ulaşımı sağlamak üzere teknik ekip ve ekipmana sahip.
Bankalar alanında; Vakıfbank, TEB, İş Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi bankaları, Gökhan Eczanesi, Egro Cafe Restoran ve Koçtaş kurumsal mağazası olan Depofix hizmet veriyor.
Tır Parkı Alanı’nda 134 adet TIR, 73 araçlık servis parkı bulunuyor. Katılımcılara 7 gün boyunca, 80 tonluk kantar hizmeti veriliyor.
GOSB’un sosyal donatı olanakları: 170 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı salon, toplantılar, kokteyl, resim ve heykel sergisi, ürün sergileri v.b. etkinlikler için son derece uygun. GOSB Restoran ise konuklarına seçkin bir ortamda a la carte hizmet veriyor. Ayrıca tenis kortları ile yarı olimpik bir havuz da hizmet veriyor.
GOSB Sanat Koleksiyonu: GOSB’un geçmiş ve günümüz sanatını, geleceğe taşımak istediğini ve sanatın herkes için olduğuna inandığını kaydeden Nil Sönmez, şu bilgileri veriyor: “Bu amaçla ilk olarak bünyesinde çağdaş resim sanatçılarının eserlerinden ‘sanat koleksiyonu’ oluşturmuştur. Koleksiyonda şu an için 21 eser yer almaktadır. Sanatın sürekli hayatımızda yer alması ve herkesin sanatla içiçe olmasını sağlamak amacıyla hemen hemen her ay, GOSB salonlarında resim, heykel, fotoğraf, tezhip sergileri düzenleniyor, çağdaş Türk ressam ve heykeltraşların eserleri sergileniyor. Bu sergilere, GOSB katılımcılarının çalışanlarının yanısıra Gebze halkı ve ilköğretim okullarıyla liseler ilgi gösteriyor.
Aşağıdaki linkten sanat koleksiyonunda yer alan resimler ve sanatçıların bilgisine ulaşabiliyor:
http://gosb.com/?sid=104”