Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB);

Akıllı Bölge’ye dönüşüyor: “En Temiz OSB” ünvanına sahip, çevreye duyarlı, sanata dost, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde "Mükemmellikte Yetkinlik" belgesi ve kalite belgeleriyle kalitesi tescilli, içinde yer alan teknoparkıyla fark yaratan GOSB, Akıllı Bölge dönüşümüne yönelik projeleri ve çalışmalarını hızlandırdı.





Türkiye’nin kişi başına düşen üretim miktarının en yüksek olduğu İstanbul ve Kocaeli sınırında, Gebze’de yer alan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), kalifiye personel, hammadde tedariki, pazara yakınlık, üstün altyapı ve her noktadan ulaşım kolaylığı avantajlarıyla bir cazibe merkezi konumunda.

GOSB, Kocaeli ve civarında çarpık sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliğini önlemek, sanayiyi disipline edebilmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş. 537 hektar alan üzerine kurulu GOSB’da, 193 parselde, 140 işletme üretim yapıyor. Bu işletmelerden 40’ını yabancı sermayeli kuruluşlar oluşturuyor. GOSB Bölge Müdürü ve Mimar Z. Nil Sönmez, GOSB’un fiziki altyapısı ve sunduğu hizmetlerle gelişmiş ülkelerdeki endüstri parklarıyla eş düzeyde, hatta bazı konularda daha da gelişmiş durumda olduğunu söylüyor. Bu nedenle; yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye’de GOSB’u tercih ettiğini belirten Sönmez, bu kuruluşlar arasında; Almanya, Amerika, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya, Japonya ve Kore’den katılımcılar bulunduğunu aktarıyor.