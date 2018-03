Kocaeli Gebze VI. (İMES) OSB

‘Yeni Nesil’ bir çizgide gelişimini sürdürüyor. 50’ye yakın işletmenin faaliyete geçtiği OSB’de 4 bin kişi istihdam ediliyor. 262 parselde tüm tesislerin faaliyete geçmesiyle istihdamın 18 bin olması hedefleniyor.

İMES Küçük Sanayi Sitesi’nin küçük sanayicilerinin büyük ölçekli olma yolunda en önemli adımı olan Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB, kırk yıllık bir endüstriyel yerleşim tecrübesi temelinde yaratılmış proje olarak ortaya çıktı; bugün ise modern ve sağlam altyapısı ve seçkin katılımcı firmalarıyla, örnek bir OSB olarak gelişimini sürdürüyor.

Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB 300 hektar alan üzerine kurulu ve toplam 262 sanayi parselini kapsıyor. Parseller 4 bin metrekare ve katları büyüklüğünde olup en küçük 4, en büyük 160 dönüm alandan oluşuyor.

İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, tahsisi yapılan parsel sayısının 130’u bulduğunu, 50’ye yakın tesisin kurulup üretime geçtiğini açıklıyor. Diğer tahsislerde ise inşaat süreci devam ediyor. Özdemir, “Bölgemizde makine ihtisas ve yedek parça imalatları mevcuttur. OSB’miz aslında son ürün üretim merkezi değil, son ürünü üreten makinelerin üretildiği bir merkezdir, yani fabrika üreten fabrikaların üssü konumundayız” diyor.



Yatırımcı “hazır nimet” buluyor

Kuruluş çalışmaları 1997 yılına dayanan İMES OSB, demiryolu, otoyol ağlarına ve limanlara ortalama 7-8 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu’na 1 kilometre mesafede yer almasıyla sahip olduğu lokasyon değeriyle dikkat çekiyor.

Özdemir, yürüttükleri altyapı çalışmalarına ilişkin şu bilgiyi veriyor: “Isıtma sistemlerinin içinden geçtiği 2.5 metrelik betonarme galeriler, Türkiye’de ve dünyada sayılı modern altyapı sistemlerindendir. Altyapı çalışması kapsamında bütün parsellerin temel seviyesine kadar hafriyatlarını ve istinat duvarlarını tamamlamış olarak yatırımcımıza teslim ediyoruz. Bu da metrekarede 40-50 dolar artı değer anlamını taşıyor.” Bölge yollarının 20 yıl hasarsız işletim ömrüne sahip olduğunun da altını çizen Özdemir, “Bölge geneli 30 cm kalınlığında beton yollarla kaplıdır. Beton yolların içerisinde de buzlanmayı önleyici sensörler ve rezistanslar bulunmaktadır” diyor.



İMES Kümelenme Projesi 1 Mart’ta başladı

İMES OSB’de yapılacak yatırımlar sadece altyapıyla sınırlı bir avantaja sahip olmuyor, fazlası var. OSB yönetimi, bölgedeki firmalarının gelişimine katkı sağlamayı kendine misyon edinerek ve Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmenin Desteklenmesi Hakkında Tebliği’ne dayanarak ‘İMES OSB Kümelenme ile Rekabet Gücünü Geliştirme’ Projesi’ni başlattı. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenecek olan ve 1 Mart 2013 itibarıyla start alan proje 3 yıllık ve yüzde 75’i hibe olmak üzere toplam 6 milyon TL’lik bir yatırımı kapsıyor. Projenin genel amacı şöyle: İMES OSB’de yeni yatırım yapmış, üretim kapasite ve yetkinliğini arttırmış firmaların yeni pazarlar ve müşteriler bulması, kendi aralarında sinerjik bir kümeye dönüşmeleri, çoğunlukla patron/aile firması profilindeki firmaların kurumsallaşmaları ve iş süreçlerini geliştirmeleri desteklenecek. Eğitim ve danışmanlık çalışmaları birlikte yürütülecek. Proje; ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve istihdam ana faaliyetini kapsıyor. İlk aşamada proje 20 firmayla başladı.



Küçük sanayiye özel alan

OSB Yönetimi, bölgede küçük sanayinin yer alması için özel bir alan inşa ediyor. Orta ve büyük ölçekli sanayicinin üretim aşamasında ihtiyaç duyacağı yan ürünleri yine bölge içinden karşılaması hedefleniyor. Özdemir, 42 dönüm alan üzerinde 84 adet işyerinden oluşan küçük sanayi sitesini oluşturduklarını ve projenin Nisan 2014’te bitirilmesini hedeflediklerini açıklıyor. Toplam 4 blokta 275, 315, 375 ve 450 metrekare alandan oluşan atölyelerde yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor.



Ceviz ağacı ile giderler karşılanacak

İMES OSB için çevre yatırımlarının ayrı bir yeri bulunuyor. Bölgede yer alan firmalar, kendi atıklarını, atığın niteliğine göre depoluyor. OSB Yönetimi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek alarak atıklar için toplama tesisi kurmayı planlıyor. Bu atıkları toplayıp, gerektiğinde ambalajlayıp geri dönüşüm firmalarına sevk edeceklerini kaydeden Özdemir, firmaların sıvı atıklarını kanalizasyon kanallarına deşarjını engellemek için de çalışmalar yaptıklarını, her bir firma için 15 bin Avro maliyetle özel bir cihaz alarak çözüm sağladıklarını paylaşıyor. Özdemir, OSB’den çıkan atıkların bertarafı için AB standartlarında arıtma tesisi kurduklarını, Mart ayında işletmeye açılacağını duyuruyor. Çevre için şu ana kadar 30 bin ağaç diktiklerini anlatan Özdemir, “Hedefimiz 50 bin ağaç dikmektir. Dikmekte olduğumuz 7500 adet ceviz ağacının mahsulü ile önümüzdeki yıllarda bölgenin idari giderlerini karşılamayı planlıyoruz” diyor.



Eğitim alanında çalışmalar yapılacak

Direnç Özdemir, eğitim sektöründe ciddi yatırımlar planladıklarını belirterek, özelikle bölgenin nitelikli insan gücü açığını karşılamak adına çıraklık ve meslek okulu veya meslek yüksekokulu hedeflediklerini anlatıyor. Bölge sanayicilerinin ara eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını anlatan Özdemir, Dilovası’ndaki vasıfsız insan gücüne nitelik kazandırmak için projeler üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.



Bölgenin eksikliği bağlantı yolu

İMES OSB, lojistik anlamda stratejik bir noktada bulunmasına rağmen henüz talep edilen nitelikte bağlantı yoluna sahip değil. Özdemir bu sorunu şöyle resmediyor: “Üç gidiş üç gelişli duble yolları olan bölgemize ulaşımı maalesef iki geliş bir gidişli bir yoldan sağlayabilmekteyiz. Körfez geçişi ve 3. otoyol projelerinin yapımı ile bu sorunun da ortadan kalkacağını öngörmekteyiz.”

OSB’nin diğer bir sorununu ise bölge çalışanlarının konut ihtiyaçları oluşturuyor. Özdemir, “Yüzde 50 doluluğu yakalamış olmamıza rağmen OSB sınırları dışarısında henüz yerleşim alanlarının hayata geçebileceği bir altyapı ve üstyapı hazırlıkları bulunmaması sıkıntıdır. OSB çalışanlarının ikamet edeceği yakın bölgede yerleşkelerin olmaması önemli bir sorundur. Bu sıkıntının çözülmesini umut ediyoruz” diye konuşuyor.



Sosyal donatı alanlarında

OSB’nin sosyal donatı alanlarında projesi tamamlanıp inşaatı başlayan 6 bin metrekarelik idari binası bulunuyor. Bina içinde; konferans salonu, Ar-Ge merkezi, toplantı-eğitim odaları yer alacak. Ayrıca 5 bin metrekare büyüklüğünde bir cami, 6 adet banka şube binası, 12 adet 50’şer metrekarelik ticari dükkan çalışmaları devam ediyor. Özdemir, inşaatını bitirmiş oldukları 150 TIR kapasiteli TIR Parkı’nın bölgeye büyük avantaj sağlayacağını aktarıyor.



OSB sanayicisiyle büyüyor

Ekonomik anlamda OSB’deki ivmenin en güzel göstergesi verilen ruhsatlarla ölçülüyor. Özdemir, bu çerçeveden bakıldığında 2011 yılı itibari ile 1 iskan 10 tahsis belgesi olan OSB’de bugün itibari ile 50 tesisin üretim aşamasında, 120 tesis için de tahsis işlemlerinin bitirilmiş olmasını örnek gösteriyor. Özdemir, elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin her yıl ortalama yüzde 15 artış gösterdiğini belirterek, “Bölgemizde bugün 800 milyon dolar toplam ticaret hacmi mevcuttur. Bölge tam doluluğa ulaştığında 5 milyar dolar olacaktır” diyor.