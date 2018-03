Konya’nın üretim merkezi; Konya Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezlerinden Konya’nın gelişmesinin ana aktörlerinden biri haline gelen, hızla gelişen Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS), Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi ve Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi’ne evsahipliği yapıyor. Türkiye’de 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kuran tek OSB olan KOS, Türkiye’de Enerji Verimliliği belgesi alan 2.; TSE’den ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk OSB.

Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Konya, 9 organize sanayi bölgesi, 14 özel sanayi sitesi, 39 küçük sanayi sitesiyle her geçen gün gelişiyor. Şehrin gelişmesindeki ana aktörlerden birisi haline gelen ve hızla gelişen Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ise yerli ve uluslararası yeni yatırımlarla dikkat çekiyor. 38 yıl önce, 1976 yılında kurulan ve bugün Türkiye’nin en modern organize sanayi bölgelerinden birisi olan KOS, 30 bin kişilik istihdamla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan OSB’leri arasında yeralıyor. Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi ve Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi’ne de evsahipliği yapan KOS, uluslararası yatırımcıların da gözdesi haline geldi. Unilever KOS’ta geçen yıl açtığı Algida fabrikasının ardından yeni bir yatırım daha yapmak için arsa tahsis sözleşmesi imzaladı.





Dünyada ‘Made in Konya’ imzası

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı, Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, geçmişte yalnızca bir tarım şehri olarak bilinen, bugün tarımın yanısıra sanayi şehri olma kimliğini de kazanmış Konya’nın 2013 yılında makineden otomotiv yan sanayisine, gıdadan savunma ve havacılık sanayisine kadar pek çok sektörde 189 ülkeye 1.4 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini, sanayinin gelişmesiyle birlikte yüzde 4.7 ile Türkiye’de işsizliğin en düşük olduğu bölge haline geldiğini söylüyor. Memiş Kütükcü, Konya ekonomisini şöyle değerlendiriyor: “Biz Türkiye’nin geleceğinin sanayi üretiminde olduğuna inanıyor, bunun için de üretimin ve sanayinin üzerinde yükselen bir Konya için çalışıyoruz. Hedefimiz Konya’yı üretim gücüyle, ihracatıyla, nitelikli insan kaynağı ile bölgenin üretim havzası haline getirmek. Dünyanın her yerinde ‘Made in Konya’ imzasını görmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.”

Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak ilde yeni yatırımlarla istihdam oluşturan yapıyı korurken aynı zamanda daha yüksek katmadeğer içeren, daha rekabetçi bir sanayi hamlesi yapmayı hedeflediklerinden sözediyor: “Geçmişteki başarılarıyla yükselen, ama bu başarılarına yenilerini de ekleyen ‘Yeni bir Konya’ inşa etmek istiyoruz. Bu hedefe, bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ulaşacağız. Lojistik konusunda merkezi hükümetimizden destek bekliyoruz. Lojistik Köy Projesi ile Konya-Karaman-Mersin tren yolu hattının rehabilitasyonunun tamamlanması sanayimize avantaj sağlayacaktır.”

Konya’nın güçlü sanayi altyapısı, tarım potansiyeli, kültürel tarihi değerlerini yeni bir bakış açısıyla modern dünyanın ihtiyaçları ve beklentilerine göre geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Kütükcü, sanayide daha yüksek katmadeğerli, teknoloji içeren yeni bir üretim yapısı oluşturmak, girişimciliği özendirmek, işletme ölçeklerini büyütmek, turizmde ise yeni destinasyonların geliştirilmesi, tarımda modern uygulamalara geçilmesi, sulama ağının genişletilmesinin öncelikleri arasında yeraldığını aktarıyor: “Konya’yı bütün kurum ve kuruluşlarımızla, topyekün kalkındırarak, bölgesel kalkınmada model bir şehir haline gelmeliyiz. Konya’nın yükü, bu şehirde yaşayan herkesin omuzlarındadır. Bu yükü eşit paylaşmanın yolu da herkesin üretken bir yapıya kavuşarak, ortak hedeflere doğru yürümesinden geçer.”



KOS genişliyor

Memiş Kütükcü, KOS’da şu anda 12 milyon metrekarede üretim yapıldığını, 4. Kısım Genişleme Alanı’nda 105 sanayi parselinde yatırımların tamamlanmasıyla birlikte üretim yapılan alanın 16 milyon metrekareye çıkacağını söylüyor. 4. Kısım Genişleme Alanı’nda yol, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarının tamamlandığını belirten Kütükcü, su ve elektrik altyapı çalışmalarının devam ettiğini, bölgede ağırlıklı olarak otomotiv yedek parça, makine imalat, gıda, plastik, kozmetik, metal ev gereçleri, kimya ve ilaç sanayi ile tarım makineleri sektöründe yatırımların olacağını kaydediyor.

4. Genişleme Bölgesi’nde Mayıs 2014 itibarıyla 30 katılımcı, firmalarının inşaatlarına başlamış, diğer katılımcılar ise proje aşamasında. 7 milyon metrekareden oluşan 5. Kısım Genişleme Alanı’nda ise kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Başkan Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgesi, genişleme alanları ile birlikte toplam 23 milyon metrekare büyüklüğe ulaşarak Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yerini alacaktır” diyor.



Uluslararası yatırımcılar KOS’u tercih ediyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde firmaların motorlu kara taşıtı, treyler, römork, makine ve ekipman, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri, kauçuk ve plastik, gıda imalatı ağırlıklı olmak üzere 40 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini anlatan Memiş Kütükcü, 2005 yılında 203 firmanın yeraldığı bölgedeki firma sayısının 473’e ulaştığını belirtiyor.

Üretim öncelikli yönetim anlayışı, modern altyapısıyla KOS Türkiye’nin yatırım haritasında yabancı sermayenin ilgi duyduğu alanlardan biri oluyor. Kütükcü, yerli sanayicinin gücüyle gelişen bölgenin son 2 yılda 250 milyon Avro’nun üzerinde uluslararası yatırım aldığını anlatıyor: “2013 yılı içerisinde Algida’nın KOS’a yaptığı dondurma fabrikası yatırımının üretime geçmesinin ardından yine Unilever grubuyla ve kişisel bakım ürünleri sektöründe yeni bir yatırımın arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. Bu yatırımla birlikte Konya, tarihinde tek seferde en büyük uluslararası yatırımı da almış oldu.”

KOS’u yerli yatırımcıların yanısıra uluslararası yatırımcılarla birlikte küresel bir üretim üssü haline getirmek istediklerini belirten Kütükcü, gelişmenin doğrultusunu şöyle özetliyor: “KOS’un yeni genişleme alanlarında yapılacak yerli ve uluslararası yatırımlarla birlikte bölgenin yatırım kriterleri de yükselecek. Yüzölçümü bakımından 4. sırada yeralan ve 30 binin üzerindeki çalışanıyla Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan 13. OSB olan bölgemizi üretim üssüne dönüştürmek, ürettiğimiz katmadeğeri artırmak istiyoruz. Bölgedeki mevcut sanayicilere en kaliteli hizmeti en verimli şekilde sunarken yeni yatırımcılar da kazanarak, Konya’nın ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine daha güçlü bir omuz vermeyi hedefliyoruz.”

Konya sanayisinin 80 değişik alt sektörde üretim yaptığı bilgisini veren Kütükcü, özellikle makine imalat sanayi ile otomotiv yan sanayi sektörlerinin Konya’nın ihracatını sırtladığını, bu iki sektörün bu yılın ilk çeyreğinde Konya’nın toplam ihracatının yüzde 42.6’sını gerçekleştirdiğini aktarıyor: “İlaç sanayi, savunma ve havacılık sanayi, yenilenebilir enerji sanayi de yükselen sektörler arasında yeralıyor. Konya Sanayi Odası olarak, otomotiv yan sanayi sektöründe Türkiye’nin ilk Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi’ni yürüttük. Kümelenme çalışmalarımızla birlikte TAYSAD üyesi firma sayımız 2’den 6’ya, ISO 16949 Belgeli firma sayımız 1’den 12’ye yükseldi. Uluslararası otomotiv sektörünün geleceğinin tartışıldığı OSEG adı altında uluslararası konferanslar yapar hale geldik. 2010 ve 2012 yılında yapılan bu konferansların üçüncüsünü, bu yıl 14-15 Mayıs’ta yerli motor temasıyla gerçekleştirdik. Konya Sanayi Odası bu kümede edindiği tecrübeleri döküm, ayakkabı ve tarım makineleri sektörlerine de aktararak, bu sektörlerde de kümelenme projeleri hayata geçirdi. Bu sektörlerdeki kümelenme çalışmaları da başarıyla devam etmektedir.”



İlk’lerin OSB’si KOS

Memiş Kütükcü, üretim gücü, sosyal imkanları ve çevre kültürüyle her geçen gün büyüyen Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk’lerin OSB’si olduğunu dile getiriyor:

- Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi KOS’ta açıldı.

- Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi KOS’ta yükseliyor.

- Türkiye’de 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kuran tek OSB.

- Türkiye’de Enerji Verimliliği belgesi alan 2. OSB.

- Türkiye’de TSE’den ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk OSB.

- Türkiye’de kendi fiber optik haberleşme alt yapısına sahip 4 OSB’den biri.

- KOS’ta yüzde 100 iş garantili Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mevcut.



Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi: Memiş Kütükcü, “Daha rekabetçi bir Konya için düşük-orta teknoloji düzeyinde olan mevcut üretim kompozisyonumuzu bir üst seviye olan orta-yüksek teknolojiye doğru hızla taşımak zorundayız. Bu konuda da Konya sanayicisinin finansal desteğin yanısıra üniversitelerin ciddi katkısına ihtiyacı olduğunu her platformda ifade ediyoruz. Küresel ekonomideki risklerin her an arttığı bir dönemde, sanayi tesislerimizi dalgalara karşı koruyacak yegane enstrümanın bilgi olduğunun farkındayız” diyor. Memiş Kütükcü, bunun için de Konya’ya, şehrin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekleyecek Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi’ni kazandırdıklarını açıklıyor: “Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden Bölgesel İnovasyon Merkezi’nde sektörlerimizin inovasyonla yeni fırsatlar yakalamalarının yolunu açarak, rekabet gücü daha yüksek bir Konya’dan dünyaya yeni şeyler söylemeyi hedefliyoruz. Merkezde, küme koordinasyon merkezi, yenilenebilir enerji teknolojileri merkezi, kuluçka merkezi, tasarım ve iş geliştirme merkezi, üniversite-sanayi işbirliği merkezi gibi merkezler yeralacak. Ayrıca NDT (Tahribatsız Muayene) Uygulama Laboratuvarları’nın bulunacağı merkezde, Konya’daki dört üniversitemize de yatırım yapmaları için yer gösterdik. Üniversite camiasının, bilim insanlarının sanayi kampüslerinde konuşlanmasının yolunu açarak, üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir model ortaya koyduk. Burayı bilgi temelli kalkınan bir sanayi kampüsü haline getireceğiz. Geleceğin Konya’sını inşa etmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz.”



KOS, 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kuruyor: Türkiye’de OSB’ler arasında bir ilke imza atan KOS, bölge müdürlüğünün sanayicilere hizmet götürürken kullandığı enerjiyi güneş enerjisinden elde etmek amacıyla 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kuruyor. Santral Eylül 2014’te devreye alınacak. Böylece KOS Bölge Müdürlüğü’nün iç enerji tüketimlerinde yüzde 21 oranında tasarruf sağlanmış olacak. İhale sürecinin tamamlandığını aktaran Kütükcü, “Santralin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede aydınlatma, arıtma tesisi, içme suyu kuyuları, geçici depolama alanı, sosyal tesisler, idari ve teknik binalar da dahil olmak üzere, sanayicilerimize verdiğimiz hizmetlerin enerjisini güneşten alacağız” diyor.



Konya OSB Geçici Depolama Alanı: Memiş Kütükcü, KOS’ta ticareti artırmak, ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Geçici Depolama Alanı’nı Bölge sanayicilerinin hizmetine sunduklarını aktarıyor. Bunun dışında 86 bin metrekarelik ikinci bir parselin üzerine, tüm sosyal tesisleriyle birlikte 20 bin metrekare Geçici Depolama Alanı ve 10 bin metrekare Antrepo yapılması için proje aşamasının tamamlandığını açıklıyor.



Elektrik ve doğalgaz tüketimi artıyor: Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak daima üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicilerin yanında olduklarını kaydeden Memiş Kütükcü, üretim temel girdisi olan elektrik ve doğalgaz tüketiminin de her yıl arttığını, 2013 yılında tüketilen elektrik miktarının 503 milyon KWh’a ulaştığını bildiriyor. Kütükcü, 2013 Mayıs ayında yaptıkları sözleşme ile bölgedeki katılımcı firmalara bu tarihten itibaren sabit fiyatlı elektrik sağladıklarını da belirtiyor.



Enerjisi tükenmeyen OSB: Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’de Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nı alan 2. Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirtiyor: “Bölgemizde 180 MVA elektrik altyapısı ile iletim, işletme ve bakım hizmetleri veriliyor. Elektrik şebekesinin merkezi kontrolü SCADA sistemiyle sağlanıyor. Arızalara çok hızlı müdahale edilerek, elektrik kesintileri minimize ediliyor ve kullanıcı cihazların zarar görmesi en aza indirgeniyor. Sayaç otomasyonu sayesinde; sanayiciler kendi elektrik tüketimini anlık olarak internet üzerinden izleyecek, tüm sayaçlar otomatik olarak okunacak ve kayıp kaçaklar azalacak.”



Doğalgaz: Bölgeye doğalgaz 2003 yılında gelmiş. 297 parselde doğalgaz kullanılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan doğalgaz santrali kurulum lisansı alındığı bilgisini de veren Kütükcü, üretim santrali projesine en uygun kombinasyonu seçmek için anlaşılan mühendislik firmasının çalışmalarını tamamladıktan sonra çıkan raporlarının yönetim kurulu tarafından değerlendirilip, en uygun projeye karar verileceğini açıklıyor.



Kaliteli su: Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ileri arıtma teknolojileri kullanılarak TSE standartlarında 1. sınıf kalite ve debide su temini sağlanıyor. Bölgedeki gelişmeler gözönüne alınarak kapasite artışı için içme suyu arıtma tesisine ek bina inşaatına başlanmış. İnşaatın tamamlanması ve ek binanın faaliyete girmesiyle birlikte mevcut kapasite 3 katına çıkacak, 21.000 m3/gün kapasiteye ulaşacak.



Çevreci OSB: Bölgede kurulan ve kurulacak tesislerin atık su karakteristiği gözönüne alınarak yaptırılan atık su arıtma tesisi, günlük 10 bin metreküp fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtım ünitelerinden oluşuyor. Çevreyi koruma ilkesiyle faaliyete geçirilen Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suların peyzaj alanlarını sulama amaçlı kullanılması için proje çalışmaları devam ediyor.

TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi: Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak bölge sanayicilerine daha kaliteli ve verimli hizmet vermek için çalışmalar yürüttüklerini söylüyor: “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk OSB’yiz.”



Yüzde 100 iş garantili Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KOS’ta: Sanayinin en önemli sorunlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini, bu sorunun çözümünün mesleki eğitimde olduğunu vurgulayan Memiş Kütükcü, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kurulduğunu, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında hizmete giren okulu, daha çok tercih edilen, sanayinin ihtiyaçlarına uygun insan kaynağını yetiştiren cazip bir meslek lisesi haline getirmek için çalıştıklarını söylüyor. Kütükcü, yüzde 100 iş garantisi verilen meslek lisesine Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak 4 atölye binası ve bir sosyal tesis yapma çalışmalarının da devam ettiğini anlatıyor: “Önümüzdeki eğitim-öğretim yılına kadar 200 kişilik öğrenci yurdumuz, atölye binalarımız ve sosyal tesisimiz tamamlanacak. Bu çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla birlikte KOS’taki meslek lisemiz tam donanımlı bir eğitim kampüsü haline gelecek.”



KOS Lezzet Sofrası: Bölgede sanayicilerin ihtiyaçları gözönüne alınarak Mart 2014’te “KOS Lezzet Sofrası” ismiyle birinci sınıf bir restoran da açılarak sosyal hizmetlere bir renk daha katılmış.



KOS’ta ayrıca banka şubeleri, otel, restoranlar, kafe, market, hırdavat ve elektrik malzemeleri satan işyerleri, PTT ve kargo şirketleri yeralıyor.



İletişim hizmetleri: Bölgenin fiber optik iletişim altyapısı tamamlanmış, sanayicilere iletişim hizmetlerini daha verimli, kesintisiz, kaliteli ve hızlı bir şekilde kullanma imkanı sağlanmış. Oluşturulan fiber optik haberleşme altyapısıyla internet erişimi, sunucu bulundurma, web sitesi yayınlama, veri yedekleme merkezi gibi hizmetler uygun koşullarda sunuluyor.



Ortak Sağlık Birimi: Sanayicilerin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığına yönelik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 1.668 metrekare alanda inşaatı tamamlanan Ortak Sağlık Birimi modern binasıyla kaliteli bir hizmet sunuyor. 2 farklı firmanın bölge sanayicilerine hizmet verdiği Ortak Sağlık Birimi’nde ayrıca 112 Acil Müdahale Ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) bulunuyor ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor.



Türkiye’nin en büyük itfaiye araç parkı: KOS’ta, 1’i endüstriyel tip olmak üzere 7 itfaiye aracı bulunuyor. Memiş Kütükcü, teknolojiyi de çok yakından takip ederek geliştirilen KOS İtfaiye Teşkilatı’nın Türkiye’de kurulu Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde en büyük itfaiye araç parkına sahip olduğunu vurguluyor.





MUAMMER EROL - Konya Valisi: Türkiye’nin ‘Moral şehri’

Konya Valisi ve KOS Müteşebbis Heyet Başkanı Muammer Erol, Konya sanayisinin sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olduğunu belirterek, Konya ihracatı içerisinde imalat sanayinin payının yüzde 93’e ulaştığı bilgisini veriyor. Vali Muammer Erol, Konya sanayisinin önemli sorunlarından birinin limanlara bağlantı konusunda yaşandığını söylüyor. Konya sanayisinin dünyaya açılabilmesi, daha nitelikli hale gelmesi için hızlı ve düşük maliyetli olarak deniz yoluna ulaşım sağlanması gerektiğine değinen Erol, “Bu da Mersin’de bulunan iki limanla gerçekleşecektir. Bu itibarla Konya’yı halen kullanılan Mersin Limanı’na ulaştıran demiryolunun öncelikle iyileştirilmesi gerekmektedir. Konya-Mersin demiryolu hattının yük ve yolcu taşımaya uygun şekilde hızlı tren hattına çevrilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir” diyor.

Vali Muammer Erol, Konya’nın rekabet gücünü artırmak için farklı alt sektörlerde kümelenme çalışmalarına devam edilmesi gerektiğine de değiniyor: “Sanayi Strateji Belgesi’nde de öngörüldüğü biçimde sanayimizin kullanmakta olduğu teknolojik seviyeyi artırmalı ve markalaşmayı gerçekleştirmeliyiz. Dış ticaretimizi artırmak için mutlaka yeni pazarlara girmeliyiz. Almanya ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi pazarlar büyük fırsatlar sunmaktadır, değerlendirmeliyiz. Konya sanayisinin önemli sorunlarından tanıtım ve markalaşma sorununun çözümü için eğitimler düzenlenmeli, üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmeli, belirli büyüklüğe ulaşmış işletmelerde reklam ve tanıtım departmanları kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, markalaşmış kuruluşlar Konyalı sanayicilerle biraraya getirilmeli, marka şehir kavramı üzerinde durulmalıdır. İlimizde yoğun olarak bulunan aile işletmelerinin uzun ömürlü olmaları için kurumsallaşmasının sağlanması önem taşımaktadır.”

Vali Muammer Erol, şunları dile getiriyor: “Konya bugün Türkiye’ye ümit veren bir moral şehri haline gelmiştir. Geçmişte Türkiye’nin ‘Tahıl Ambarı’ olarak bilinen Konya, hızlı bir gelişim ve değişim sürecini yaşadıktan sonra bugün ‘KOBİ Merkezi’, ‘Sanayi Şehri’, ‘Turizm Merkezi’, ‘Lojistik Merkezi’, ‘Veri Merkezi’, ‘Enerji Merkezi’, ‘Üniversiteler Şehri’ gibi yeni ünvanlar kazanma yolunda önemli mesafeler almıştır. Üretim ve ihracatta yaptığı hamlelerle sanayileşme ve kalkınma hamlesinin öncüleri arasında yeralmaktadır. Konya, müteşebbis ruhu ve firmalarıyla 2023 vizyonu hedeflerine ulaşacak, varlığını ve gücünü kanıtlayacaktır. En büyük avantajı müteşebbis ruhudur. Devletiyle, işadamlarıyla, üniversiteleriyle ve halkla el ele verip müşterek akılla, her hususu istişare ederek sorunları aşacak, geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaktır.”



SELÇUK ÖZTÜRK - Konya Ticaret Odası Başkanı: Konya sanayileşme hızıyla çekim merkezi

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmek için dünya ekonomileriyle rekabet edebilecek, üretime dayalı bir büyüme modelini hayata geçirmek zorunda olduğunu söylüyor. Öztürk, Türkiye sorunlarının en gerçekçi çözümünün önümüzdeki dönemde Anadolu şehirlerinin dengeli olarak ekonomiye katkısını artırmak olduğunu vurguluyor: “Son 10 yılda Konya’nın içinde bulunduğu Anadolu şehirlerinin en büyük kazanımı özgüvendir. Anadolu ülke ekonomisine katkısını artırmak için daha fazla heyecan ve gayret içindedir.”

Selçuk Öztürk, yerel seçimlerin ardından ekonomiye odaklanan Konya’nın Nisan ayında Türkiye ortalamasının 2.5 misli üzerinde ihracatını artırdığını, 2014’ün dört aylık ihracat rakamlarının yılsonunda 1.5 milyar doları aşacaklarını gösterdiğini kaydediyor. Konya’nın bir başka başarısını sektörel çeşitliliğe ve nitelikli üretime yönelmesi olarak niteleyen Öztürk, “Konya; sahip olduğu girişimcilik ruhu, coğrafi konumu, ulaşım altyapısı yatırımları, üniversite-sanayi işbirliğinde attığı adımlarla hem üretim ve ticaret merkezi olma yolunda ilerlemektedir hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi özelliği taşımaktadır” diyor.

Selçuk Öztürk, Anadolu özel sektörünü temsil eden en büyük kurumlardan biri olan Konya Ticaret Odası olarak hedeflerinin şehri 2023’e hazırlamak olduğunu açıklıyor: “Bu hedefle; 15 milyar dolar ihracat yapan, kişi başı gelirini 25 bin dolara çıkaran, işsizliği yüzde 5’e indiren bir Konya vizyonu belirledik. Belirlediğimiz vizyonumuzla; Konya’yı Türkiye’nin merkez şehirlerinden biri yaparak, ticarette rekabet gücü yüksek, sanayisi gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz çerçevesinde; programlı olarak yürüttüğümüz projelerimizle; Konya’nın ihracatını artırmak, sanayimizin nitelikli ara eleman sorununa çözüm olmak, üyelerimizin ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları gidererek şehrimiz özel sektörünün maksimum katkısının artırılması için çalışacağız. Gerçekleştirdiğimiz projelerimizle Konya’yı 2023 vizyonuna daha da yaklaştırmış olacağız.”



TAHİR AKYÜREK - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Konya Bilim Merkezi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Belediyeler olarak bir Konya modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Öz kaynakla, halkın ihtiyaçlarına göre yüzde 100 memnuniyete götürmeye çalışan bir yol izliyoruz. Bu konuda Konya olarak farklı bir bakış sergiliyoruz” diyor. Marka şehir olmak için büyük yatırımların yapılması gerektiğini vurgulayan Akyürek, son olarak Türkiye’de TÜBİTAK desteğiyle yapılan ilk Bilim Merkezi’ni Konya’ya kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını açıklıyor: “Dünyada bilim merkezleri gelişmişlik göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor. 100 bin metrekarelik bir alanda yapılan Konya Bilim Merkezi, Türkiye’de bundan sonra kurulacak bilim merkezlerine örnek teşkil edecek. Bilim Merkezi sadece Konya’nın değil, ülkenin tanıtımı açısından da önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Cumhuriyet tarihi boyunca Konya’ya yapılan en önemli eserlerinden biri olan Bilim Merkezi, planetaryumuyla, gözlem kulesiyle, sergi alanlarıyla dünyada örnek gösterilecek. Buraya tüm öğrenciler, bilim insanları, bilim meraklıları, bilime ilgi duyanlar gelecek. Sergileri gezecek, tanıtımlara katılacak, planetaryumda sunumları izleyecek, laboratuvarlarda deney yapma imkanına kavuşacak. Bilim Merkezi’ni yılda en az 1 milyon insanın ziyaret edeceğini ve buradan istifade edeceğini düşünüyoruz. Burası sanayimizle bütünleşmiş bir alan. Bahçenin devamında bir sanayi müzesine de imza atarak sanayi ve bilim merkezinin tam birleşmesini de sağlamak istiyoruz. Bilim Merkezi, Konya bütünleşmesinin bir sembolü olmuş konumda. Bilim Merkezi’nin yanında 42 bin kişilik yeni stadyum, 10 bin kişilik Spor ve Kongre Sarayı, Mevlana Kültür Vadisi, Şehir Meydanları, yeni raylı sistem yatırımları, 100 bin metrekareden büyük yeni parklar ve diğer yatırımlarımız hep marka şehir hedefi doğrultusunda gerçekleşiyor.”

Akyürek, açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Bilim Merkezi’nin açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü kaydediyor. Konya’nın Bilim Merkezi’ne sahip çıkmasını isteyen Tahir Akyürek, “Burası aynı zamanda Ankara Yolu’nu bir şehiriçi yol haline getirecek. Şu anda yaptığımız çalışmalar, yeni parklar, şehir merkezi ile Bilim Merkezi arasındaki mesafeyi yeşil dokuyla, yürüyüş yoluşla, bisiklet yoluyla birleştirecek” diyor.