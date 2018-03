OSTİM Organize Sanayi Bölgesi

KOBİ şehri OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB), OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’yle elde ettiği bilgi birikimi ve işbirliği tecrübesiyle kurduğu OSTİM Ekopark ile enerji sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar için ülke çapında tüm paydaşların katkılarıyla ulusal bir referans ve hareketlilik merkezi olmayı hedefliyor.