OSTİM'in hedefi; ‘Temiz Üretim Merkezi’ olmak

Türkiye’nin talihi! Gelecekte teknoloji üreten bir merkez olma hedefiyle 17 ana sektörde 5 bin işletme ve 50 bin çalışanıyla KOBİ kenti OSTİM





OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi üretim alanlarından birinin OSTİM olduğunu söylüyor. Makine imalat, metal işleme, elektrik-elektronik, iş makineleri, imalat ekipmanları, otomotiv, plastik-kauçuk, tıbbi araç gereçler ana başlıklarında üretimin gerçekleştiği OSTİM, kümelenme çalışmaları başta olmak üzere adını yazdırdığı çok sayıda başarılı hizmetlerle dünyada ve Türkiye’de örnek bir model oluşturuyor.

Yerli ve milli üretim şart

Sahip olduğu zengin üretim yeteneğiyle çevresindeki diğer sanayicilerin üretim süreçlerini de destekleyen OSTİM’in gelişen yüzünü Orhan Aydın anlatıyor. OSTİM’de toplam kalite anlayışını her anlamda yaşattıklarını belirten Aydın, bölgenin gelecekte teknoloji üreten “dumansız fabrika” olması için çalıştıklarını söylüyor: “Biz üretimde her şeyin yerli ve milli olması yönünde faaliyetler yapıyoruz. Sanayicimizin, işçi ve mühendisimizin başaramayacağı hiçbir konu yok. Dışarıyla aynı eğitimi alıyoruz ama bizde biraz cesaret eksikliği var. Buradaki etkinliklerimizle bunu aşmaya çalışıyoruz.”Orhan Aydın, yerli ve milli katkıyı artırabildikleri oranda Türkiye’nin cari açığının kapanmasına o oranda katkı sağlayabileceklerini ifade ediyor. Devletin kamu alımlarında yerli üretime öncelik tanıması ve teşvik edilmesi amacıyla hazırladığı genelge ve tebliğlerle Kamu İhale Kanunu’nun Türk sanayisinin gelişimi ve cari açığın kapatılması için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Aydın, ancak işin uygulama kısmında eksikliklerin göze çarptığını, sanayicilerden de bu yönde eleştiriler geldiğini kaydediyor. Kamu alımlarında ithal ürünlerin tercih edildiğini, Başbakanlık Genelgesi’nin unutulduğunu söyleyen Aydın, kamu kurumlarının genelgeyi uygulayarak Türkiye’de yerli üretimi desteklemesi gerektiğinin altını çiziyor.

OSTİM kümeleri, yerli ve milli üretimde öncü

Yenilenebilir Enerji: Yerli ve milli üretim konusunda OSTİM’de kümelenme çalışmalarının öncülüğünü aktaran Aydın, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi’nin yerli 500 kW’lik rüzgar türbini üretme projesini örnek gösteriyor. Yaptıkları girişimler sonucunda geçen yıl raylı taşımacılık alanında yapılacak ihalelerde metro araçlarının yüzde 51’inin yerli yapılmasına ilişkin ihale şartnamesinin değiştirildiğini anımsatan Aydın, bu şartnamedeki oranın yüzde 100’e çıkarılmasını hedeflediklerini açıklıyor.

Raylı Ulaşım Sistemleri: Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi’nin Türkiye’deki değişik illerde üreticileri bünyesinde topladığını anlatıyor: “Raylı sistem milli davadır, diyerek yola çıkan, ülkenin raylı ulaşım sistemlerindeki her türlü ihtiyacının yerli sanayici tarafından üretilebileceğini savunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, ‘işbirliği-güçbirliği’ inancıyla biraraya gelerek Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan, tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesini hayata geçirdi.” Orhan Aydın, bu milli projeyi Türkiye’nin politikalarıyla buluşturmak gerektiğinin altını çiziyor: “Raylı ulaşımda Türkiye’deki politikalar yabancı ürün alımına dayalı. Buna biz ‘dur’ diyoruz. Raylı ulaşım sistemlerinin ihtiyaçlarını yerli üretmenin mücadelesini yapacağız. Belediyeler ve kamu kuruluşlarından yerli ve milli üretimi destekleyen bir duruşa ihtiyacımız var. Bütün karar vericilere sesleniyorum.”

Orhan Aydın, Türkiye’nin ve gelecek nesillerin korunması adına belediyelerden ve kamu kuruluşlarından yabancı yerine yerli üretimi tercih etmelerini, devletin savunma sanayisindeki uygulamalarının raylı ulaşım sistemlerinde de hayata geçirilmesini istiyor: “Raylı sistemde de offset uygulaması olsun. Yerli 200 civarında üretici firmadan, Almanya ve ABD gibi ülkelere metro araçları yapmış firmalardan sözediyoruz. Savunma sanayi sektörünü sahiplenmiş bir müsteşarlık var, aynı sahiplenmeyi ulaştırma, sağlık, enerji alanlarına da uyarlamamız gerekiyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na teşekkür ediyoruz.

Savunma ve Havacılık: OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi OSSA’nın organize ettiği ‘Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ etkinliğiyle OSTİM’deki işletmeler, savunma sanayinin dünya devleriyle buluştu. Etkinliğe 200 firma katıldı. Bu etkinlik dünya devi firmaların Türkiye’ye bakış tarzını değiştirdi; devlet de bunu yapabilir, bütün sektörler için bu tür etkinlikler yapmalıyız.”

Orhan Aydın, yerli ve milli üretim konusunda ısrarlı: “Bütün gelişmiş ülkeler yerli ve milli üretimle oldukları seviyeye çıktılar. Günü kazanıyoruz, geleceği kaybediyoruz, oysa geleceğe yatırım yapmamız gerek. Offset uygulamalarıyla dünya markası olabiliriz.”

OSTİM VAKFI

Entellektüel Sermaye, Sosyal Girişimcilik ve İşbirliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri Geliştirmek:

Varlık sebeplerimiz olduklarına göre doğal olarak biz OSTİM’li KOBİ’lerimizin, KOBİ’lerimiz ise insanlığın ihtiyacını karşılıyor. Bildiğiniz gibi OSTİM dediğimiz zaman kurulduğu günden bu yana OSTİM’li KOBİ’lerin ihtiyaçlarını gözönüne alarak oluşturulmuş bir çok kurum, yapı, arayüz ve projenin toplamını ifade ediyoruz. Aslında tüm bu yapıların oluşturulma felsefesi çok gerçekçi ve basit bir sorudan çıkıyor: Bir KOBİ’nin neye ihtiyacı var? Kendi başına karşılayamadığı, dışarıdan ya da toplu bir çözüm getirildiğinde daha kaliteli/hızlı/düşük maliyetli vb. karşılayabileceği hangi ihtiyaçları var ve biz bu ihtiyaçların rekabetçi bir biçimde karşılanması yolunda nasıl çözümler oluşturabiliriz? İşte OSTİM Modeli/Sistemi dediğimiz yapının içinde altyapıdan tanıtıma, eğitimden danışmanlığa, Ar-Ge’den tasarıma, insan kaynaklarından kümelenmelere ve ortak milli proje üretimine kadar uzanan tüm bu oluşumlar bu ihtiyaçların ve “birlikte rekabet” anlayışının sonuçlarıdır.Aslında tüm OSTİM sisteminin bilgi ve deneyim birikiminin ifadesi, bir anlamda sosyal girişimcilik ve entellektüel sermayesinin temsilcisi olan OSTİM Vakfımız’ın temel görevi OSTİM’in ve dünyanın nabzını tutarak sürekli olarak bu soruyu sormak ve çözümlerini aramak. Bir yüzümüz “yarınımız bu günden yaptıklarımızın sonucudur” anlayışıyla geleceğe hazırlık yaparken; diğer yüzümüz ise oluşturduğumuz değerleri yarına taşımak adına “sürdürülebilirlik” adına çalışıyor. Yani işimiz gücümüz dünden kalan neyi yaşatacağımızı, bugün için neyi geliştireceğimizi, yarın için nasıl sürdürebileceğimizi düşünmek. Bir anlamda OSTİM Vakfımız; OSTİM’in sistem içinde yer alan tüm yapılarla birlikte entellektüel sermaye, sosyal girişimcilik gücü ve sürdürülebilir yapılar kurma yeteneğini biraraya getirerek işbirliği içinde çalışan bir çeşit “Bölgesel Kalkınma Ajansı” anlayışıyla görev yapmakta. OSTİM Modeli içinde yer alan kurum/arayüz vb. yapılarla birlikte özellikte son 3 yılda gelişimlerine tanık olduğunuz kümelenme projelerinin bu coğrafyada hızla serpilip büyüyebilmesinin altyapısı bu birleşimden oluşuyor. Geçtiğimiz 5 yıl bu projelerin oluşturulması ve tutundurulması yolunda geçen girişimcilik safhalarıydı. Bu yılla birlikte önümüzdeki 3 yılımız kurduğumuz yapıların sağlığı ve sürdürülebilirliği için sistemler oluşturmakla geçecek. Sanırım bu çalışmalar sırasında çok yazı yazarak bir çok deneyim, ilke, standart, dersler içeren uzun bir mektup bırakacağız geleceğe…

Sağlık: Kümelenme çalışmalarında üniversiteleri ve kamu kuruluşlarını da işin içine çekmek için çalıştıklarını belirten Aydın, Türkiye’nin yararına gelecekte kamu alımlarında yerli katkı oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedeflediklerini anlatıyor. Sağlık alanında da güzel gelişmeler yakaladıklarını belirten Aydın, Ankara Sanayi Odası ile yaptıkları işbirliğiyle İnova Ankara projesi kapsamında konuyla ilgili tüm tarafları biraraya getirdiklerini kaydediyor. Sağlık alanındaki 16 milyar dolarlık harcamanın yurtdışından alınan ürünlere yapıldığına dikkat çeken Aydın, yaptıkları çalışmalar neticesinde offset birimi kurulduğunu ifade ediyor. Orhan Aydın, enerji konusunda da bütün alımların yerlileştirilmesine ilişkin kamu kurumlarından çalışma beklediklerini vurgulayarak, özelleştirmelerin de stratejik yapılmasından yana olduğunu söylüyor. Sektörle ilgili gelecek tasarımı yapılması gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Örneğin, Türkiye’de takım tezgahları üreten bir fabrika vardı Kayseri’de. CNC tezgahı stratejik bir alettir. Bu fabrika kapandı, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir sektörü kaybettik” diyor.

Kauçuk Teknolojileri: Kümelenme çalışmalarından bereketli sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Aydın, kauçuk firmalarının da biraraya gelerek. Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’ni hayata geçirdiklerini açıklıyor: “Böylece OSTİM’in 6. kümesi kuruldu. Gazi Üniversitesi OSTİM Meslek Yüksekokulu’nda da Kauçuk ve Plastik Bölümü açıldı. Bu kümemiz de ortak üretim, ortak markalar ve dünya markası çıkartmayı hedefliyor.”

İş ve İnşaat Makinaları: Aydın, OSTİM İş ve İnşaat Makinaları Kümesi (İŞİM) kısmında da yürütülen UR-GE Projeleri kapsamında ihracatın sözkonusu olduğunu da belirtiyor.

Ekopark: Yürüttükleri Ekopark projesinde de son noktaya geldiklerini açıklayan Aydın, Ekopark ve teknoparkın 100 dönüm alanda kurulacağı bilgisini veriyor: “Bölgede yer alacak olan TSE’nin bina inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Teknokent kurulum iznini alma aşamasındayız, izni aldıktan sonra kısa zamanda teknoparkımızı hayata geçireceğiz. Ankara, Atılım, Çankaya, Hacettepe, ODTÜ, Gazi üniversitelerinin yer alacağı teknoparkımız Türkiye’de bir ilk olacak.”

OSTİM Temiz Üretim Merkezi olacak

Uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları diğer bir konunun ise işletmelerin fiziki şartlarının yenilenmesi olduğunu aktaran Aydın, Bölge vizyonunu özetliyor: “Bu çalışmamız da sonuçlanırsa amacımız OSTİM’i yüksek katmadeğerli ürünlerin üretildiği, teknoloji üreten ‘dumansız fabrika’ haline dönüştürmek. OSTİM’i belki de dünyanın en büyük kampüsüne sahip teknokent yapmak amacındayız. İşyerlerinin tüm çatılarında güneş panelleri yapma mecburiyeti getirmek suretiyle firmaların kendi enerjilerini temiz enerji olarak kendilerine ürettirmek, OSTİM’i ‘temiz üretim merkezi’ haline getirmek istiyoruz. Bölgemizi, teknoloji üreten, Ar-Ge yapan, ürün geliştirmek isteyen firmalar için cazibe merkezine dönüştürme projemizi hayata geçireceğiz.” OSTİM’li tüm firmaların çatılarının güneş panelleriyle kaplanmasıyla OSTİM büyük bir güneş santraline dönüşecek. OSTİM Yönetim binasının da kendi enerjisini kendi üreten, bacasından sıfır karbondioksit çıkaran, temiz enerjili akıllı bina olduğunu hatırlatan Aydın, şunları anlatıyor: “OSTİM Temiz Üretim Merkezi olacak. Bununla ilgili bütün planları hazırladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı destekleri ve uluslararası fonlardan yararlanacağız.” Konuyla ilgili ilk deneme çalışması ise OSTİM’in otoparkında gerçekleştirilecek. 350 metrekarelik 2 ayrı güneş paneli uygulaması toplam 700 metrekare alanda 2 ayrı firma tarafından 1-2 ay içerisinde hayata geçiriliyor. Buradan elde edilen sonuçlar 6 ay boyunca izlenecek, yerli üretimi desteklediklerini vurgulayan Aydın’ın deyimiyle 2 firma yarıştırılacak. Temiz Üretim Merkezi Projesi için bu uygulamada en verimli sonucu üreten firmayla çalışma kararı alınması planlanıyor.

Sanal fabrika projesi

Geçen yıldan bu yana elektrik tüketiminde yüzde 5-10 artış yaşandığı bilgisini veren Aydın, yerli ve yabancı çok fazla firmanın bilinçli bir tercihle OSTİM OSB’de yer almak için başvurduğunu ifade ediyor: “OSTİM’de ticaret ve sanayi anlamında önemli bir eko-sistem var. Sistemi entegre edebiliyorsanız hiçbir yeni yatırım yapmadan, tedarik zincirini yöneterek istediğiniz üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Stok, yatırım, işçi maliyetleriniz yok. Sanal fabrika projemize ilişkin çalışmalarımız devam ediyor, kurguluyoruz. İlk başlangıçta 10 firmayla bir prototip uygulayacağız.”

OSTİM 2 kuruluyor

Yaklaşık bir yıldır bölgedeki firmaların işletmelerini büyütme imkanlarına çözüm bulacak bir proje üzerinde çalıştıklarına değinen Aydın şu bilgiyi veriyor: “Çok yakın bir zamanda firmalarımıza güzel haberlerimiz olacak. Mekan konusunda şehir planlamacılarla çalışmalar yaptık, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Sanayi Odası çalışmalarımızı uygun karşıladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imar planlarında sanayi bölgesi diye ayrılan OSTİM’e 5 kilometre mesafede yer alacak 7 milyon metrekare alanda OSTİM 2 kurulacak. OSTİM sanayicileri yeni yatırımlarını oraya taşıyacak, buradaki temiz üretimle orayı da buluşturacağız.” OSTİM, know-how’unu da ülke sınırları dışına taşıyor. Kazakistan Çimkent’te Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne 90 kilometre mesafede OSTİM danışmanlığında bir sanayi bölgesi şekillendiriliyor. Gana ve Tunus’ta da benzer çalışmalar sürdürülüyor, Yemen’den de benzer bir talep gelmiş.

KOBİ’lerin temsilcisi artık borsada

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in bir başka yeniliğinden de sözediyor: “Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinden çok ortaklı bir şirkete dönüşen OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. İMKB Serbest İşlem Platformu’nda (SİP) işlem gören ilk firma oldu. OSTİM Yatırım’ın SİP’de işlem görmeye başlamasıyla OSTİM KOBİ’leri de Borsa’da temsil edilmeye başladı. 2000 civarında ortağımızla beraber bir kooperatiften bir şirkete dönüşüyoruz. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgede beş bin işletmenin bulunduğu bir OSB’yi temsil ediyoruz. Beş bin KOBİ’nin bulunduğu ve bütün dünyaya ürün satılan bir bölgedeyiz. OSTİM sadece küçük işletmelerin bulunduğu bir yer değil, bu küçük işletmelerin biraraya gelerek sinerji oluşturabildikleri, sistem entegrasyonunu yapabildikleri bir bölgeden bahsediyoruz. Bölgemiz savunma, havacılık, medikal, iş ve inşaat makineleri ve yenilenebilir enerji konularında bir odak noktasıdır. Yeniliklerin takip edildiği, kümelenme çalışmalarının yapıldığı bir bölgedir. Şirketimizin böyle avantajlı bir bölgede faaliyet göstermesinin yatırımcıların ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Uzun zamandır bu çok ortaklı şirketin borsaya açılmasını hayal ettik. Bizim daha ileri noktalara ulaşmak, daha büyük projelere imza atmak üzere hayallerimiz var. Bölgemizdeki firmaların katkılarıyla şirketimizi çok iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz.” Aydın, kısa sürede 2. piyasaya geçmeyi de planladıklarını, Ortadoğu’da model alınabilecek bir çalışmaya imza attıklarını kaydediyor.

OSTİM Yatırım A.Ş.

Başlangıçta kendi mal varlığını kiralayarak ve arsaları üzerine işyerleri inşaatları yaparak ticari faaliyetine başlayan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., zamanla OSTİM içinde ve dışında altyapı, üst yapı, ticaret merkezi, inşası ve anahtar teslimi endüstriyel tesis kurulumu konusunda birçok projeye imza atmış. Kendi mülkiyetinde bulunan iş merkezi, ticaret merkezi ve farklı konulardaki hizmet merkezlerinden kira geliri elde ediyor ve kendi gayrimenkullerini yönetiyor. Şirket ayrıca OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 bin KOBİ arasında dinamik bir işbirliği meydana getirmek, bu firmaların ürettiği mal ve hizmetleri iç ve dış pazarlara satarak firmaların iş hacmini arttırmak çabası içinde proje tabanlı yönetim anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Projeleri sistem entegrasyonu yaklaşımıyla yöneten şirket birden fazla KOBİ’yi biraraya getirerek sinerji oluşturuyor. Şirketin enerji, imalat, turizm, dış ticaret gibi farklı sektörlerde beş iştirak, iki bağlı ortaklık ve iki dolaylı iştiraki bulunuyor. Bünyesinde oluşturduğu dış ticaret ekipleriyle önceden belirlenen ürün gruplarında birçok ülkeye ihracat yapıyor. 2011 yılında 20 ülkeye 13 milyon doların üzerinde ihracat yapılmış. Irak’ta şubesi bulunan Şirket, Irak pazarında anahtar teslim tesis kurarak, bazı resmi kuruluşların tek tedarikçisi olarak, ihalelere katılarak yoğun bir çalışma yürütüyor.

OSTİM’de kurumsal hizmetler

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, “Biz öncelikle bir organize sanayi bölgesiyiz. Türkiye’de ki 265 tane organize sanayi bölgesinin sahip olduğu yetkilere sahibiz. Fakat burası şahsına münhasır bir bölge” diyor ve Türkiye’de ki OSB’ler içinde en iddialı oldukları yönlerden birinin elektrik işletmeleri olduğunu ifade ediyor: “Sıfır kesinti, kaliteli enerji, isteyene istediği kadar enerji kullandırabilme yönümüz kuvvetli; bunlar önemli kriterler. Doğalgazda da aynı şekilde. Bizim iyi bir işletmemiz var. Buradaki firmalara üst düzey kaliteli hizmet sunan bir ekibe sahibiz. Saydığım hizmetler OSB’lerin yapması gereken standart başlıklar.”

Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi kurulacak

Adem Arıcı, bunların dışında da bölgede küçük ve mikro ölçekli işletmelerin olması nedeniyle onların tek başına yapamayacakları bir takım danışmanlık, eğitim, Ortak Fuar katılımları ve İSG anlamında ortak sağlık ve güvenlik merkezleri noktasında toplu pazarlıklar yaparak, bu hizmetleri minimize eden ve işletmelerin kolaylıkla yararlanabileceği ortamlar oluşturduklarını kaydediyor: “Bilindiği üzere İSG Kanunu ve yönetmeliği değişti. Bu yönetmelik çerçevesinde OSB Bölge Müdürlüklerine de Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi kurma ve işletme yetkileri verildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği çok yakından ilgilendiğimiz ve üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Bölgemizdeki firmalarda çalışan herkesi kendi personelimiz olarak görüyoruz. Bu amaçla her alanda İSG bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi kurulması için hazırlıklarımız devam ediyor. Merkezin kurulmasıyla birlikte firmalarımıza uygun şartlarda, sürekli hizmet vermek düşüncesindeyiz. Kanun ve yönetmelikte OSB’lere bu yetki tanındı ancak bunu kendimiz kurmak yerine konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli isimleri bünyesinde bulunduran bir ekiple gerçekleştirmek istiyoruz. Araştırma içerisindeyiz. OSTİM içerisinde bu merkezin bir irtibat ofisi teşkil edilecek. Firmalarımız sadece telefonla değil gerekirse gelip ofislerinde konuşacak ve sorunlarını anlatacaklar. Merkez kanalıyla; işletmelerimize zorunlu eğitimler, danışmanlık hizmetleri verilecek, periyodik sağlık kontrolleri, risk analizleri, kullanılan ekipmanların kontrolleri yani İSG adına aklınıza ne geliyorsa o hizmetler sağlanacak.”

ÖZCAN ÜLGENER- ORSİAD Başkanı: “Dünya’yı bankalar, bankaları ise tüketici kredileri krize soktu”

Tekelleşme çabaları sebebiyle BDDK’nın cezai yaptırımıyla karşı karşıya kalan bankaların son dönemdeki uygulamalarını eleştiren ORSİAD (Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve Yönetici İş Adamları Derneği) Başkanı Özcan Ülgener, kredi faizleri, seçenekleri, yapılandırmadaki isteksizlikleri ve hepsinden önemlisi kredi sunumunda tüketici kredilerini ticari kredilere tercih etmeleri sebebiyle bu yılın hem bankacılık hem de reel sektör açısından tartışması bol bir şekilde geçeceğe benzediğini söylüyor ve ekliyor: “Çalışana binlerce lira kredi, çalıştırana ise kredi yok… Yani yok derken var ama mevcut kredi faizleriyle denize düşen misali gidilir oldu bankalara… Ev alacaksan kredi var ama yatırım için kredi yok. Var diyen babayiğidin altından kalkacağı faizlerle göz boyamak için sunulan kredi seçeneklerini kastetmiyorum tabi.” Bankaların bu süreçte asıl konsantre olmaları gerekenin reel ekonomiyi destekleyecek kredi seçenekleri oluşturmak ve güncel faiz indirimlerini müşterilerine yansıtmak olması gerektiğini vurgulayan Ülgener, şunları dile getiriyor: “Bankaların web sitelerine girdiğimizde neredeyse eksiksiz bir hizmet listesiyle karşılaşıyoruz ancak bu hizmetlerden faydalanmak istediğimizde şunu, bunu, olmadı daha fazlasını getirin diyen bankalarımız tüketicilere ise sadece TC numarasıyla kredi vermeye çalışır halde. OSB’lerdeki işletmeler büyümek için gerekli yatırımları doğru zamanda yapamıyor. İşbankası yönetiminin özellikle kredi kartlarının dağıtımında neden çok dikkatli davrandıkları konusunda ki hassasiyetlerinin sebebini açıklamaları gerçekten önemli. Trajik öyküler sahneye çıkmak için yanıbaşımızda bekliyor ve buna bir an önce önlem alınmalı.” Yapılandırma ve yatırım destekleri hususunda gerekli özveriyi göstermenin zamanı geldiğini düşündüklerini aktaran Ülgener, ORSİAD olarak öneriyor: “Nasıl ki bankaların mevduat ve kredi oranları karşılığında bir miktarı Merkez Bankası’nda bulundurma zorunlulukları varsa tüketici kredilerinin oranına karşılık gelecek bir miktarı da Yatırım Kredisi olarak başta sanayi sektörü olmak üzere yatırımcıya dağıtma şartı getirilmelidir.”

OSTİM’de ‘Toplam Kalite’ anlayışı

OSTİM’de toplam kalite anlayışı her anlamda yaşanıyor ve yaşatılıyor. “Toplam Kalite” anlayışına önem veren nadir kuruluşlardan biri olduklarını vurgulayan Arıcı, şu bilgileri aktarıyor: “OSB’ler içerisinde entegre yönetimine sahip; 14001, 18001 ve 9001 yani Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemlerini birlikte yürüten ve başarıyla da uygulayan, 4 yıldır da belgesi olan bir kuruluşuz. Biz bu belgeleri gerçek anlamda hayata geçiriyoruz. TSE tarafından her yıl denetime giriyoruz. OSB Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız iş ve işlemlerde firmalarımıza örnek olacak kalitede olmamız gerekir. Yani tüm faaliyetlerinizde örnek olmalısınız. Bu anlamda bizler kalite anlayışını tüm süreçlerimizde titizlikle takip ediyoruz.”

QOSTİM Projesi

Adem Arıcı, yaklaşık 4 yıl önce OSTİM’in QOSTİM adıyla markalaşması için bir çalışma başlattıklarını da açıklıyor: “Bu bizim tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. OSTİM’deki üretimin tüm aşamalarının incelenerek onlara yeterlilik verelim ve ürünlere ‘bu ürün OSTİM’de üretilmiştir’ diye bir damga vurulsun istedik. Bunun altyapısı çok önemli. Buna başladık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da kabul gören ‘Ostim Sanal Fabrika’ Projesi’ne Bölge olarak çok ciddi destek veriyoruz. Bu projenin OSTİM’deki firmaların mevcut üretim kapasitesini en az yüzde 20-30 oranında artırmasını hedefliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla QOSTİM Projesi de başlamış olacak. Bunun devamında gerekli olan kontrol mekanizmaları ve laboratuvarları harekete geçirmeyi planlıyoruz.”

OSTİM’de yaşam 7/24

Sanayinin sadece makineden, üretimden ve çalışma hayatından ibaret olmadığının altını çizen Arıcı, OSTİM’in sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülecek projeler için de çok uygun bir bölge olduğunu aktarıyor: “Burada diğer OSB’lerde olmayan bir takım özellikler var. Bunlar; üniversiteler, okullar, bankalar, ticaret merkezleri, spor tesisleri ve en önemlisi konutlar. Kısacası ‘yaşam’ var. Bölgemizde yaşam 7/24 devam ediyor. Bütün bu unsurlar olduğu zaman bizim sosyal projelere biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda öncelikle OSTİM Vakfı’nın bir takım çalışmaları, yayınları var. Bölgedeki eğitim merkezlerinin ihtiyaçları ile ilgileniyoruz. OSTİMSPOR Kulübü vasıtasıyla burada çalışan gençlerin ve çalışanların çocuklarına yönelik yaz spor okulları açıyoruz ve bir takım etkinlikler gerçekleştiriyoruz.”

OSTİM Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi

Genel Koordinatörü Berna Dalaman, endüstriyel tasarımı sanayinin ayağına getirmek ve bu kültürü aşılayabilmek amacıyla yola çıktıklarını anlatıyor. Üretimde farklılık yaratmanın yolunun endüstriyel tasarımdan geçtiğini vurgulayan Dalaman, endüstriyel tasarımla sanayicinin marka yaratabileceğini ve rekabet gücünü arttırabileceğini belirtiyor.

Berna Dalaman, OSTİM OSB’nin çözüm ortaklarıyla yürüttüğü Ankara Kalkınma Ajansı destekli ‘Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım ve Koordinasyon Merkezi Projesi’nin çıktısı olarak kurulan OSTİM Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi’nin tüm sektörlere hizmet vereceğini anlatıyor: “Bu projede birlikte çalıştığımız tasarım firmaları merkezimizde yer alma konusunda öncelik kazandı. İlk etapta 4 tasarım ve 4 mühendis firmasının yer aldığı merkezimizin açılışını Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğiz.” Ankara sanayisinin lokomotif sektörlerinin savunma sanayisi ve sağlık sektörü olduğunu vurgulayan Dalaman, bu nedenle merkezdeki tasarım ve mühendislik firmalarının bu iki sektöre hizmet vermiş firmalardan oluşturulduğunu kaydediyor: “Bağımsız mühendislik ve tasarım firmalarının bağımsız çalıştığı ve büyük projelerde çözüm ortaklığı yapacağı bir merkez kurduk. Endüstriyel tasarımda mühendisler ve tasarımcıların birbirine çok ihtiyacı var, burada birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklar.”

“OSTİM kümeleri bizim için çok önemli” diyen Dalaman, OSTİM kümelerinin tasarım işlerini merkezde yapmayı hedeflediklerini ve OSTİM OSB’nin ilk endüstriyel tasarım merkezine sahip sanayi bölgesi olacağının altını çiziyor: “Bu yıl her kümeden en az 25 firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. En büyük hedefimizse OSB’lerde öncülük yapmak. Türkiye’de tasarım her zaman Batı’dan alınıyor, burada güçlü bir tasarım merkezi kurulduğunda Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin tümüne hizmet vermek istiyoruz. Merkezimiz güçlü referansları olan bir yer olacak. Büyük projelere güçlü referanslarla girmiş olacağız.” Merkeze katılmak için 8 firmadan daha talep geldiğini de belirten Dalaman, yeni firmalarla büyümeyi planladıklarını da sözlerine ekliyor.

URGE projeleri firmalara cesaret aşılıyor

Kısaca URGE olarak adlandırılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projeleri Türkiye’de 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’le hayata geçmeye başladı. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı’nın “Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak” vizyonuyla sürdürülen URGE çalışmaları Proje Bazlı Destek Mekanizması olarak da adlandırılıyor. URGE projelerinin biraraya getirdiği firmalar yabancı pazarlara daha kolay ulaşma, ürün geliştirme ve Ar-Ge perspektifinde yeni yatırımları gerçekleştirebiliyor. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirketin katıldığı projeler değerlendirmeye alınıyor. URGE projeleri, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama programları, alım heyetleri ve istihdam desteğini kapsıyor.

Kümelenme faaliyetlerinde örnek adımlar atan ve öncü bir rol üstlenen OSTİM’in; Savunma Sanayi’nde 1, İş ve İnşaat Makineleri’nde 2, Medikal’de de 1 URGE projesi bulunuyor. OSSA, İŞİM ve Medikal Sanayi Kümelenmelerinin çatısı altında devam eden projelerde önemli mesafeler katedildi. Küme koordinasyonunda yurtiçi ve yurtdışındaki organizasyonlara katılan firmalar yeni işbirliklerine ve satış ağına katılırken mevcut potansiyellerini de güçlendirme imkanı kazanıyor.

ADNAN KESKİN - OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı: Sanayicilerin yükleri acilen azaltılmalı

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keskin, sanayiciler için 2013 yılının iş ve ciro açısından umduklarının çok altında bir yıl olduğunu söylüyor: “Ocak ve Şubat ayındaki rakamlar, tam bir hayalkırıklığı oldu. Piyasalarda bir daralma bekliyorduk ama bu kadarını değil, iç piyasada ciddi bir daralma var. Genelde firmalarda yüzde 25 civarında ciro düşüklüğü onların ödeme dengelerini ciddi şekilde etkilemektedir. Faiz oranları düşmesine rağmen bankaların karlılıklarında herhangi bir azalma sözkonusu olmamıştır aksine enflasyonun yüzde 7 olduğu bir ülkede bankaların yüzde 20 civarında kar açıklaması bizim kazançlarımızın büyük bir kısmının bankalara gittiği anlamına gelmektedir.” KOBİ’lerin kazandıklarını işyerine harcayan bir kesim olduğunu vurgulayan Keskin, “Bu nedenle piyasalardaki daralmaları ve finans sıkıntılarının büyük kısmını hazır varlıkları kullanarak telafi etmekteyiz. İlk üç çeyrekte ciddi sıkıntı var, ikinci üç çeyrekte piyasaların biraz daha rahatlayarak firmaların önündeki sıkıntılarının aşılması gerektiğini düşünüyoruz” diyor. Keskin, OSİAD olarak sanayi üzerindeki enerji yükünün, işgücü vergi ve SSK yükünün makul seviyelere çekilmesini talep ettiklerini söylüyor: “Şu an dünyada en pahalı enerjiyi kullanan Türkiye sanayisi. Sanayi üretimindeki ürünlerde KDV oranı, elektrik, doğalgaz yükünün acilen azaltılması gerekmektedir.” AB projeleri üzerinde çalıştıklarını ve onay sürecinde olduklarını anlatan Keskin, OSİAD olarak endüstri meslek liseleriyle işbirliği yaptıklarını, Çiğdemtepe Endüstri Meslek Lisesi’nden 6 öğrenci ile başladıkları projeyle öğrencileri haftasonları işyerlerine getirip iş öğrettiklerini, stajlarını da bu işyerlerinde yapmalarını sağlayacaklarını, daha iyi eğitim almaları, okul giderlerinin karşılanması konusunda da bir çalışma başlattıklarını açıklıyor. Önümüzdeki yıl öğrenci sayısını arttıracak OSİAD’ın bir başka projesiyse endüstri meslek lisesi mezunu sanayicilerin bilgi ve donanımlarını meslek lisesi öğrencilerine aktarma projesi. Keskin, bu kapsamda Abidin Paşa Endüstri Meslek Lisesi’nde Nisan ayında bir toplantı daha yapacaklarını anlatıyor.

İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM):

Kümenin başvurduğu 2 proje, 8 Mart 2011 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanarak çalışmalara başlandı. Bakanlığın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Programı kapsamında yürütülen 2 projede İŞİM Kümesi üyesi toplam 38 firma bulunuyor. Hafif İnşaat Makinaları ve Yedek Parçaları URGE Projesi’nde 17 firma var ve 912 bin dolar bütçeye sahip. 918 bin dolar bütçeye sahip İş Makinaları ve Yedek Parçaları URGE Projesi’nde ise 21 firma var. 3 yıl sürecek olan projeleri Dış Ticaret Uzmanı Esma Akyüz Proje Yöneticisi olarak yürütüyor. Şimdiye kadar 38 firmaya SWOT ve İhtiyaç Analizleri yapıldı, 2 kez toplam 60 saatlik Dış Ticaret Eğitimleri verildi, Moskova’da CTT Fuarına 22 Firma/33 kişi ile katılımda bulunuldu. Yakın gelecekte İhracat Artırma planları arasında ise 15-19 Nisan 2013’te Almanya Bauma Fuarı’na 17 Firma/25 kişi ile gidilmesi ve yine Nisan ayında biri uluslararası sektörün devlerinin aralarında bulunduğu 9 ülkeden, diğerinin de İran’dan olmak üzere 2 adet Alım Heyeti getirilmesi bulunuyor.

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA):

Stratejik bir sektör olan savunma sanayi üreticilerinin dış pazarlarda daha etkin bir rol oynamasına yönelik OSSA tarafından hazırlanan proje 26.09.2011 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alındı. 24 firmanın yer aldığı projeyle birlikte İhtiyaç Analizi çalışması yapıldı. İhtiyaç Analizi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) raporlarına göre, ihracatta hedef pazarlar belirlendi, eğitim ve danışmanlık programları oluşturuldu. OSSA’nın URGE Projesi’ni Dış Ticaret Uzmanı Ece Haykır yürütüyor. URGE projesi kapsamında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı himayesinde, Küme KOBİ’leri için 6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri Programı için, AIRBUS MILITARY, EADS, OTOMELARA, BOEING, SIKORSKY gibi savunma ve havacılıkta dünyaca ünlü 30 adet Alım Heyeti ile ayrıca yurtdışından 3 kümelenme Ankara’ya getirildi. Organizasyon çerçevesinde orijinal ekipman üreticileri ve 1. seviye tedarik zinciri yöneticileriyle alım heyetine katılacak yerli firmalar, uzman ve yetkin profesyonel ziyaretçilerle biraraya geldi. Alım heyetine katılan tüm firmalar 3 gün boyunca; yeni ve nitelikli iş bağlantıları oluşturma, yeni projeler kazanma, yeni işbirliği ortakları bulma, pazar bilgilerini arttırma ve deneyim alışverişinde bulundu.

Medikal Sanayi Kümelenmesi:

OSTİM’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslararası rekabetçilik düzeyinin araştırılması başlığıyla 2007 yılında tamamlanan “OSTİM Rekabetçilik Analizi”nin çıktıları doğrultusunda 2009 yılında kurulan küme, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve medikal sanayi KOBİ’lerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmeyi amaçlıyor. 2001 yılında Bakanlıkça kabul edilen İhracat Kapasitesini Geliştirme Projesi kümeye üye 28 tıbbi cihaz ve teknolojileri üreten KOBİ’leri kapsıyor. Medikal Sanayi Kümelenmesi URGE Projesi’ni Dış Ticaret Uzmanı Bora Yaşa yürütüyor. Proje OSTİM OSB ve civarı esas olmak üzere Ankara’nın 26 ilçesindeki ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’ne üye üreticilerle yürütülüyor. Projenin genel amacı; “Ankara sınırları içerisinde ki tıbbi cihaz üretimi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin, dış ticaret birincil olmak üzere ticaret ve imalatla bağlantılı hususlarda kapasitelerini iyileştirmek ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak.” Projenin hedeflerinde projenin tamamlanmasını takip eden 18 ay içinde ihracat yapamayan KOBİ’lerin en az bir ülkeye ihracat yapıyor olmasını sağlamak. Medikal Sanayi Kümelenmesi’nde yer alan üreticilerin sayısında en az yüzde 10 artış sağlamak yer alıyor.

OSTİM TEKNOLOJİ A.Ş.

OSTİM Teknoloji, yerli üretim için çalışıyor

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Sedat Çelikdoğan aynı zamanda MİLRES (Milli Rüzgar Türbini Projesi) Üretim ve Montajdan Sorumlu Yetkilisi olduğunu belirterek, kümelerin hedefinin milli markalar olması gerektiğini söylüyor. MİLRES’te rüzgar türbininin kanatlarının mekanik tasarımlarının bittiğini, üretime başlandığını anlatan Çelikdoğan, tasarımın yüzde 100, üretiminse yüzde 90 yerli olacağını dile getiriyor. Üretiminde tamamının yerli yapılması için yeni yatırımlar gerektiğine değinen Çelikdoğan, rüzgar türbininin çeşitli parçalarının tasarımının bittiğini ve üretim için siparişlerin verildiğini kaydediyor. Çok ortaklı projede OSTİM üretim ve montajdan sorumlu. İlk prototipin bu yıl sonunda faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini aktaran Çelikdoğan, 500 KW üretim gücündeki rüzgar türbininin üretimi için projede çalışan 40-50 üretici olduğunu anlatıyor: “İlk üretimin başarılı olması halinde daha büyük güçteki rüzgar türbinlerinin üretimine geçeceğiz. Örneğin 2000 veya 2500 KW gücünde rüzgar türbini üretilmesi için proje yapacağız. Gelecekte bu rüzgar türbinlerinin özel sektöre de satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Enerji Bakanlığı 5 tane alım garantisi verdi. İlk ürünün başarılı olması halinde 4 tane daha 500 KW’lık rüzgar türbini üreteceğiz.” Motor üreticilerinin Motor Transmisyon Kümelenmesi adıyla yeni bir oluşum başlattıklarını aktaran Çelikdoğan, Türkiye’de bu anlamda güzel örnekler olduğunu, bunun da artması gerektiğini kaydediyor. Bir ürünün milli kimliğe sahip olmasında en belirgin ölçütün tasarım olduğunu vurgulayan Çelikdoğan, “Raylı taşıtlarda 2 tane markamız çıktı. Bunlardan biri Bursa’da İpekböceği adı altında bir araç geliştirdi. Sertifikasyonlarını da tamamladı. Bu aracımız yurtdışındaki fuarlarda da ilgi gördü. Ankara metrosuna yönelik olarak tasarım ve yan sanayi çalışmalarına başlanıyor. Orada da bir milli marka doğacak. Bir diğer milli markamız da tanker vagonlarında var Kayseri’de. Türkiye’de itibar edilmediği için Almanya’ya ihraç ediliyor. Raylı taşıtlar kümesinde kullanıcı ile sanayici birarada olunca ihtiyaçlara dönük çalışılabiliyor” diye konuşuyor. OSTİM Teknoloji’nin karbondioksit üretme makinası projesini de 7-8 ay içinde hayata geçireceğini anlatan Çelikdoğan, “TÜBİTAK destekli projemiz tasarım aşamasında. Duvarları, elbiseleri, yağlı herhangi bir şey temizlenmek istendiğinde kurubuzla lekeleri temizleyip zarar vermeden söküp atıyor. Eksi 70 derecedeki kuru buz, kiri çıkardıktan sonra buharlaşıyor. Bu ürünün yerlisini üreteceğiz” diyor.

OMEDYA

Bilişim sektöründe hızlı ilerliyor

OSTİM’de 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bölge firmalarına yönelik pazarlama iletişimi çözümleri sunan Ostim Vakfı kuruluşu Omedya A.Ş. son dönemde bilişim sektöründe de önemli işlere imza attı. KOBİ’lere yönelik yürütülen pazarlama iletişimi faaliyetlerini profesyonel ekibiyle sürdüren şirket 2005 yılında kurduğu Ar-Ge ve yazılım departmanlarıyla yenilikçi çalışmalar yürütüyor. 3 Boyutlu similasyon, hareketli platform, hareket kontrol yazılımları ve similatör geliştirme projeleri yürüten Omedya A.Ş., sürücü eğitim similatörü, paraşüt similatörü ve hareketli platform üzerinde çeşitli araç similatörleri alanında Ar-Ge projeleri gerçekleştiriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web portalı ve otomasyonu, organize sanayi bölgeleri bilgi portalı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi resmi web portalı, web temelli küme ve proje yönetim sistemi gibi projeleri başarıyla tamamlayan Omedya A.Ş., kurumsal e-ticaret, müşteri ilişkileri yönetimi ve içerik yönetim sistemi alanlarında özgün yazılımlarıyla müşterilerine çözümler sunuyor. Omedya A.Ş. Genel Müdürü Ümit Güçlü, bilişim alanında yürüttükleri faaliyetlerle yenilikçi projelere imza atmayı hedeflediklerini belirterek, web temelli yazılımlar, 3D similasyon, similatör ve çeşitli sanal gerçeklik uygulamalarıyla yeni medya uygulamalarına ağırlık verdiklerini söylüyor. Güçlü, bölgesel tanıtım ve markalaşma noktasında kuruldukları günden bu yana önemli bir misyonu üstlendiklerini, tek başlarına pazarlama iletişimi faaliyetlerinde zorlanan KOBİ’leri ortaya koydukları bölgesel tanıtım projeleriyle biraraya getirerek rekabet gücü yüksek tanıtım araçları oluşturduklarını kaydediyor. Değişen ve yenileşen teknolojiyle birlikte basılı tanıtım araçlarının tek başına yeterli olmadığını ve internet ve dijital platformun artık pazarlama iletişiminin vazgeçilmez unsuru haline geldiğini belirten Güçlü, “Müşterilerimizin tanıtım ve pazarlama alanında yürüttükleri faaliyetlere her zaman yenilikçi tanıtım imkanları sunarak destek vermeye çalışıyoruz” diyor.

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA): Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin ikincisi 14-16 Ekim 2014’te Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, OSSA’nın organize ettiği uluslararası nitelikteki “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri” etkinliğinin ikincisini 14-16 Ekim 2014’te ikinci organizasyonu gerçekleştireceklerini açıklıyor. İlk etkinliğe gelen firmaların hepsinin yeniden isimlerini yazdırdığını belirten Ertuğ, küme içerisindeki firmaların ihracatını ve rekabet güçlerini arttırmayı amaçladıklarını söylüyor. OSSA bünyesinde 107 firma bulunduğunu ifade eden Ertuğ, kümeye katılmak için bekleyen 7 firmadan söz ediyor. OSTİM’li firmaların kurduğu OSSA’nın hedef büyüterek tüm Türkiye’deki savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümeye üye olmaya başladığını kaydeden Ertuğ, firmalara çağrıda bulunuyor: “Gelin işbirliği-güçbirliği yapalım.”

OSSA Küme Koordinatörü Hilal Ünal Türkan, Türkiye’de ilk defa bir kümelenmenin uluslararası organizasyon gerçekleştirdiğini ve bu organizasyonun da ülkede ilk kez bu formatta gerçekleştiğini anlatıyor: “Yurtiçi ve yurtdışından sadece ana sanayi ve altyüklenici alıcı ve satıcıların bir araya geldiği etkinlikte her firmanın etkinlik tarihinden önce onaylanmış bir toplantı takvimi vardı, bir firma etkinliğe katılacağı zaman hangi saatte, kiminle nerede görüşeceğini biliyordu. Dolayısıyla kime ne satacağına, hangi stratejiyle neler söyleyebileceğine hazırlandı. Bu nedenle bilinen organizasyonlardan farklı oldu. Toplam 270 firma ve yaklaşık 1700 kişi etkinliğe katıldı. Hepsi etkin toplam 4 bin toplantı gerçekleşti. Toplantılara, dışarıdan ziyaretçi kabul edilmedi, bir sonraki etkinlikte de edilmeyecek.” Türkan’ın etkinliğe ilişkin dikkat çektiği bir başka ilkse şu: “Devletle KOBİ’nin elele tutuşup çalıştığı güzel bir organizasyon oldu. Yurtdışındaki sivil havacılık ve savunma sanayi projelerine güçlü ana sanayi yanında güçlü yan sanayimiz olduğunu gösterir ve bunu ispatlarsak dünya çapında oluşturulan savunma sanayi ve sivil havacılık projelerinin alımlarının Türkiye’ye çekilmesini sağlayabiliriz. Yurtdışında katıldığımız fuarlarda Türkiye’nin kabiliyetinin yüksek olduğu görülüyor, başka ülkelere gidecek bazı projeler Türkiye’ye geliyor.” Hilal Ünal Türkan, diğer kümelerle ciddi bir bilgi akışları bulunduğunu da vurgulayarak, Türkiye’deki diğer savunma ve havacılık kümelerine, organizasyonda onlara ücretsiz workshop olanağı, logolarını her alanda sergileme, web sitelerinde yer verme gibi olanaklar kimseye tanımadıkları imtiyazlar sunduklarını kaydediyor.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi:

Medikal sanayi, tasarımla fark yaratıyor

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, OSTİM’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslararası rekabetçilik düzeyinin araştırılması başlığıyla 2007 yılında tamamlanan “OSTİM Rekabetçilik Analizi”nin çıktıları doğrultusunda 2009 yılında kuruldu. Kuruluş amacı “Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve medikal sanayi KOBİ’lerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmektir.” OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman, Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin 20’den fazla sektör temsilcisi işletme, üniversiteler ve kurum/kuruluşlardan oluşan paydaşlarının desteğiyle başladığı yolda, 63 üye firma ve 23 paydaşla kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatıyor. Ataman, başlangıçtan bugüne gerçekleştirdikleri faaliyetler arasından öne çıkanları şöyle sıralıyor: “Sağlık değer zincirinde yer alan ilgili tarafların en geniş katılımla bir arada olduğu İNOVANKARA platformu oluşturuldu. Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen ve üye firmaların ihracat konumlarını güçlendirmeye yönelik ‘İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi’ destek programı kapsamında üye firmalara önemli imkanlar sunuldu. Ankara Kalkınma Ajansı ‘2011 Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi’ projesi kapsamında 10 üye firmaya ait 10 ürün yeniden tasarlandı ve sektörde endüstriyel tasarımın önemi hakkında önemli bir aşama kaydedildi. Ayrıca aynı destek programı kapsamında Türk Kızılayı’nın ithal ettiği ve yerli üreticiler tarafından daha önce üretilmeyen ‘Akıllı Kan Saklama Dolabı’ ve ‘Yerli Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı ve Hortum Kapatma’ ürünlerinin geliştirilmesini öngören projelerde Kızılay ile üye firmaların işbirliği yapmaları sağlandı.”

Şu anda ABD’de Silikon Vadisi’nde medikal sanayiyle ilgili eğitim ve araştırma amacıyla bulunan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Oğuz Ünal, OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nde 1 Koordinatör 2 Koordinatör Yardımcısı ve 1 Dış Ticaret Uzmanı aracılığıyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade ediyor.

Yeni bir küme daha

ARUS ve İŞİM’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Güvenç, OSTİM ve İvedik OSB çözüm ortaklığıyla Ankara’da geri dönüşüm atık kontrolü kümesi ve motor kümesi kurmak istediklerini açıklıyor. Bu kümelerin OSTİM’le sınırlı kalmayarak bölgeselleşeceğinin altını çizen Güvenç, İŞİM’e ve ARUS’a Ankara’daki diğer OSB’lerdeki firmalardan ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki firmalardan üyelik talepleri geldiğini söylüyor. Çankaya Üniversitesi olarak kauçuk alanındaki kümelenmeye de katkıda bulunduklarını belirten Güvenç, “OSTİM OSB, yeniliğe açık olması nedeniyle oradan yeşeren kümeye, önce Ankara sonra da diğer illerdeki firmalar gelip üye olmak istiyor. Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu Başkanı (AKİB) da olduğunu belirten Güvenç, 2010 yılı Haziran ayında kurulan AKİB’e Türikye’deki 15 kümenin kurucu üye olduğunu, şu anda toplam 24 üyeye ulaştıklarını anlatıyor. OSTİM’le çok uzun soluklu bir kalkınma ve var olma mücadelesini birlikte vermeye devam edeceklerini söyleyen Güvenç, Çankaya Üniversitesi’nin sanayicilere her zaman kapısının açık olduğunu vurguluyor. Küme çalışmaları nedeniyle her sektörden KOBİ’yi çok iyi tanıma fırsatı bulduklarını aktaran Güvenç, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünü mevcut okulların eğitim programlarının sağlamaktan uzak olduğuna dikkat çekiyor. Çankaya Üniversitesi olarak bu nedenle teknik çizim yapabilecek endüstriyel tasarımcı, sekreter, makine ve elektrik teknikeri olmak üzere 4 meslek belirleyip, ihtiyaca uygun müfredat hazırladıklarını anlatıyor.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS):

Raylı ulaşım sistemlerinde yerli markalar doğdu

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, ARUS’un bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, son zamanlarda raylı ulaşım sistemlerinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini anlatıyor. Raylı sistemlerde Cumhuriyet’in ilk yıllarında hızlı bir gelişme olduğunu, 2023’e kadar 60 milyar dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü ifade eden Pektaş, kümenin amacını tasarımından üretimine kadar herşeyiyle yerli üretim yapmak, işbirliği, güçbirliği ve milli marka oluşturmak diye özetliyor. Pektaş, 2023 yılına kadar Türkiye’de 5 bin 500 raylı sistem ulaşım aracı ihtiyacı bulunduğunu, yapılması planlanan yeni ulaşım ağlarıyla ve yenilenmesi gereken araçlarla birlikte bu rakamın 10 bine çıkabileceğini ifade ediyor. İstanbul-Ankara, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Bursa-Ankara hızlı tren projelerinin en kısa zamanda hayata geçeceği bilgisini veren Pektaş, ARUS olarak hedeflerinin bu ulaşım ağlarına, (tramvay, hızlı tren, metro ve tüm raylı sistemlerde çalışan araçlar dahil) yerli üretim raylı sistem ulaşım aracı üretmek olduğunu söylüyor. Bütün bu projelere yüzde 51 yerli üretim şartı koydurmak ve dış alımların hepsine yerli katkı konulması şartı getirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Pektaş, “Yerli üretim milli marka platformu oluşturduk, bu konuda tüm markalarımızı yerli üretime odaklandırdık. Yaklaşık 105 üyemiz var. İlk yerli araç; milli markamız Durmazlar Makine’nın ürettiği İpekböceği markalı tramvay. İlk tramvay tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi, ilk yerli araç üretildi. Araç testlerden geçti, yakında ihaleye girecek, Bursa Belediyesi’nin ihalesini bekliyor” diyor. Ankara’da Bozankaya firmasının milli marka üretebilecek kapasitede ve yetenekte bir firma olduğunu kaydeden Pektaş, İstanbul Ulaşım’ın RTE markalı tramvay prototip üretimini, Kayseri’de de tamamen yurtdışı ihracat odaklı Rail Tur firmasının bogie ve vagon üretimi yaptığını anlatıyor. Adapazarı’nda Tüvesaş’ın hızlı tren üretimine hazırlandığını, Sivas’ta Tüdemsaş’ın yük vagonu ürettiğini, Eskişehir’de Tülomsaş’ın GE ile üretim için hazırlandığını aktaran Pektaş, bir başka projelerinin de tehlikeli yük taşımacılığını raylı ulaşım sistemlerine almak olduğunu açıklıyor: “Bu şekilde şehiriçi trafikler daha güvenli olacak, tehlikeli yük taşıyan tankerlerin, tırların şehiriçi yolculukları azalacak. Yükler daha ucuz, daha ekonomik taşınacak.” Ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve verimli olduğu için Türkiye’yi demir ağlarla örmek istediklerini söyleyen Pektaş, küme üyelerini dünyadaki yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgilendirdiklerini dile getiriyor. Kümenin yeni projesi bir metro aracı çıkarmak. Küme içerisindeki üreticiler yeteeneklerine göre vagon, kapı, klima, iç donanım aydınlatma, cam gibi parçaları üretecek, böylece bir yerli marka metro aracı 2 yıl içinde hayat bulacak. Küme üyelerinin işbirliği ve güçbirliği yaparak sektördeki milli markaların sayısını arttırmak istediklerini vurgulayan Pektaş, “Üretimlerimizi yerli yapmak ve kendi milli markalarımızı oluşturmak istiyoruz” diye konuşuyor.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM):

İŞİM’de ortak satınalma cazibesi

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Koordinatörü Bülent Çil, Çankaya Üniversitesi ve OSTİM OSB’den oluşturulmuş Küme Geliştirme Ekibi (KGE) ile ilk pilot sektör olarak iş ve inşaat makineleri kümesi seçildiğini söylüyor. Bülent Çil, 2007 yılında çalışmalarına başlayan İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) üyesi bulunan 91 iş ve inşaat makineleri üretici firmalarının ortak rekabet ve inovasyonları için lobi, eğitim, danışmanlık, tedarik, tanıtım, pazarlama, Ar-Ge, laboratuvar, proje, iş modelleri, personel ve servis faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirtiyor. Çil, İŞİM Kümesi’nin kümelenme tecrübelerini Anadolu’ya da aktardığını kaydediyor. İş ve inşaat makineleri sektöründeki cari açığın yerli üretim ve kümelerle kapanacağını vurgulayan Çil, İŞİM’de ortak satınalma sistemi oluşturduklarını anlatıyor. İş ve inşaat makineleri sektöründe ortak satınalma yoluyla talaşlı imalat yapıldığını kaydediyor. Çil, üretim yapılırken kullanılan sac, profil demir, rulman gibi hammaddelerin toplu alınma fiyatından satın alındığını anlatıyor: “Ürünlerin fiyat pazarlığı toplu olarak yapılıyor, her firma o toplu fiyattan kendisi istediği kadarını satın alıyor. OSSA üyesi olup, İŞİM’e gelip bu avantajdan yararlanmak isteyen firmalar oldu. Piyasadan daha indirimli fiyata alınıyor, KOBİ’lerde büyük firmaların aldığı indirimli fiyattan malzemeyi alabiliyor, ortak satınalma işi bir tek İŞİM’de var. Bunu her kümede yapmak lazım. Her bir kümede ortak satınalma yapabilirsek maliyetler düşürülebilir. Çin’le rekabet etmek için girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi lazım.”

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi:

Ortak Kauçuk İşleme Merkezi kurmak hedefleniyor

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Korkmaz, küme kuruluşunda iyiniyet protokolünü imzalayan 64 firma bulunduğunu anlatıyor: “10 Ocak 2013’te kümemiz iyiniyet protokolüyle kurulmuştur. Kümemize ek olarak OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Derneğimiz’i 20 Mart 2013 itibarıyla 7 üyeyle kurduk. Derneğimize kümemizin 64 üyesini de üye almak için çalışmalarımıza başladık.” Mustafa Korkmaz, kümenin yönetim kurulunun ortak sektörel hedeflerinden de sözediyor: “Atıklarımızı geri kazandırma çabasındayız, kauçuk atıklarını işleme merkezi ve ortak test laboratuvarları kurmak istiyoruz. Daha kaliteli işlere ulaşmak için çalışıyoruz. Ortak bir kauçuk işleme merkezi kurmak istiyoruz. Kauçuğu işleyen makinalar çok pahalı ve yurtdışından geliyor, dolayısıyla kauçuk işleme merkezlerinde hammadde hazırlanması daha ekonomik olur.” Dünyada markalaşmış bazı firmaların fabrikalarını satın alıp, teknolojisini ve tesisini Türkiye’ye getirebilmek istediklerini açıklayan Korkmaz, Örneğin, Kümemiz Yönetim Kurulu olarak, yurtdışında ‘Deprem Sönümleme Kauçukları’ yapan bir firmayı satın alıp Türkiye’de kurmayı düşünüyoruz. Bu tesisi Türkiye’de akredite edip, binaları depreme daha dayanıklı, sağlam hale getirmek istiyoruz, fizibilite çalışmalarının sonuçları olumlu olursa Ekonomi Bakanlığı da bize destek verecek. Milli kauçuk üretiminin Türkiye’ye faydasına inanmış sanayici arkadaşlarımızla beraber bu projeleri hayata geçireceğiz” diye konuşuyor. Savunma ve havacılık sanayisinde kullanılan önemli kauçukları Türkiye’de üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Korkmaz, “Bir hedefimiz de bu. Bu sektörlere yönelik kauçuğu henüz Türkiye’de işleyemiyoruz. Ankara metrosunun kauçuk yedek parçalarını şu anda kümemizde üretmeye başladık. Kauçuk hammaddesi temini konusunda sektördeki firmalar çok zorluk çekiyor, kümemiz ve derneğimizle toplu alımlar yaparak hammaddeyi ucuza getirip, maliyetleri düşürmeyi planlıyoruz. Gazi OSTİM Meslek Yüksekokulu’nda açılan Kauçuk ve Plastik Bölümü ilk mezunlarını bu yıl verecek” diyor. Korkmaz, OSTİM OSB’de önceden kurulmuş kümelerde çok başarılı örnekler olduğunu, bu kümelerin izlerini takip ettikleri için Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin hedeflerine çok daha çabuk ulaştığını açıklıyor.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi:

Tematik Teknopark Entegreli OSTİM Ekopark Hareketlilik Merkezi kuruluyor

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar Yalman, küme içerisinde 53 firmanın yer aldığını belirtiyor. Tematik Teknopark Entegreli OSTİM Ekopark Hareketlilik Merkezi Projesi’nden sözeden Yalman, amacı ve işlevleri gözönüne alınarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknoloji örnekleriyle tasarlanmış sürdürülebilir yeşil binalar ve çevrenin planlandığını anlatıyor. Proje dahilinde; “Tematik Teknopark. Test ve analiz/laboratuvarlar. Enformasyon ve Eşleştirme Merkezi-Enerji Kütüphanesi. Ticarileştirme Öncesi Araştırma ve Raporlama Merkezi. Yenilikçi Ürün Sergi ve Simülasyon Açık Alanı. Konferans ve Toplantı Kompleksi. Sosyal alanlar, restaurant, kafe, spor salonu v.b. Farkındalık ve Bilgilendirme Öğrenim Alanı Sergi/Müzesi. ‘Atık Çöp Değildir’ Sergi/Müzesi. Küme Yönetim Merkezi. Enerji Kamu/Özel Kurum Temsilcilikleri” yer alacak. Proje içindeki Tematik Teknopark’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca teknokent ilanı aşamasında olduğunu aktaran Yalman, tematik teknoparkın Ankara, Atılım, Başkent, Çankaya, Hacettepe, Gazi, TOBB Etü ve Turgut Özal üniversiteleri, Temsan, OSTİM Yatırım A.Ş., Enverder ve OSTİM Vakfı olmak üzere toplam 8 üniversite ve 4 kurumun işbirliğiyle 90 bin dönüm alan üzerine kurulacağını ifade ediyor. ‘Enerjiyle ilgili fikrim var’ diyerek gelen girişimcilerin bu projede yer alabileceğini kaydeden Yalman, 2014 yılında tasarımı tamamlanacak merkezin, 2015’te faaliyete geçirilmesinin planlandığını açıklıyor.Pınar Yalman, kümenin OSTİM’i enerji teknolojilerinin merkezi haline getirmeyi amaçladığını dile getiriyor. Enerji ekipmanlarının test ve sertifikasyon işlemlerinin TSE tarafından yapılacağını ve TSE’nin bina inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Yalman, tesisin bu yıl faaliyete geçebileceğini kaydediyor. Kopenhag Temiz Teknoloji Kümesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını da sözlerine ekliyor.

BAGİAD üyeleri de kümelenecek

Batı Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (BAGİAD) yöneticileri, OSTİM OSB yönetimini ziyaret etti. BAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli, Başkan Vekili Mahir Çelebioğlu, Başkan Yardımcıları Ahmet Cengiz Baysal ve Başar Okçuoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aydın, Genel Muhasip Murat Yetimoğlu, Denetim Kurulu Başkanı Halil Coşkun Beyoğlu ve Denetim Kurulu Üyesi, İnşaat ve Yapı Denetimcileri Komisyonu Başkanı Ufuk Yurtoğlu, BAGİAD Genel Sekreteri Ali Ünaldı’dan oluşan Heyet, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan ve OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ile görüştü. Ziyarette BAGİAD ve OSTİM olarak iş dünyası ve toplumsal yaşama yönelik yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi. “OSTİM yönetimi ile bilgi ve deneyimlerimizi üyelerimiz ve toplum yararına paylaşıyoruz” diyen BAGİAD Başkanı Küpeli, dernek olarak Türkiye’nin makro düzeydeki sosyal ve ekonomik sorunlarına yönelik çözüm önerilerini her kesimle paylaştıklarını söyledi. BAGİAD üyelerinin çoğunluğunun OSTİM’li sanayici ve işadamlarından oluştuğunu belirten Küpeli, OSTİM yönetiminin çalışmalarını yakından izlediklerini, projeleri desteklemek ve katkı sağlamak istediklerini kaydetti: “Özellikle OSTİM’in sektörel kümelenme çalışmalarını yakından izliyoruz, bizim de kümelenme konusunda yoğunlaştığımız sektörler var. Yakın zaman içinde kümelenme girişimlerimiz olacak, bu süreçte OSTİM’in bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz.” BAGİAD’ın 2013 yılı iş ve eylem planı hakkında da bilgi veren Küpeli, yapmak istedikleri projelerde OSTİM’le paydaş olmak ve OSTİM’in tüm iştirakleriyle daha verimli çalışmak istediklerini ifade etti. Orhan Aydın, “OSTİM OSB yönetimi olarak bölgenin sivil toplum örgütleri ve paydaşlarıyla birlikte hareket etmeyi, fikirlerini ve katkılarını almayı önemsiyoruz. BAGİAD’da bizim bölgemizde faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum örgütüdür. BAGİAD’ın bölgemize, KOBİ’lere ve üretime ilişkin görüşlerini, önerilerini almak, yaptığımız projelerde yanımızda görmek isteriz. Bilgilerimizi karşılıklı etkinliklerle paylaşmalıyız” dedi. Konuşmaların sonunda BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli ve BAGİAD Heyeti, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın’a OSTİM’in ‘Güçlü KOBİ’lerinin sesi olmaları nedeniyle bir onur plaketi takdim etti.