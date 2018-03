Plastikte katmadeğerli ürünün adresi; GEPOSB

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) Ar-Ge çalışmalarına dayalı katmadeğeri yüksek ürünler üretiliyor. Kalite belgeleriyle kalitesini, çevre ödülüyle çevreciliğini tescilleyen GEPOSB'da yer alan PAGEV Anadolu Meslek Lisesi'nde sektöre vasıflı eleman yetiştiriliyor.





İstanbul ve Kocaeli gibi iki sanayi yoğunluğunun ortasında yer alan GEPOSB (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi), sanayinin cazibe merkezi ve köprüsü konumunda. D100 Karayolu, TEM Otoyolu, yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, Hızlı Tren, Marmaray ulaşım ağları üzerinde bulunan, Dilovası, Derince ve Tuzla Limanları’na ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığıyla önemli ulaşım avantajları sağlayan GEPOSB’da sanayicilerin ihtiyaç duydukları yan sanayi ve hammadde firmaları da bölge içinde ve/veya fiziki yakınlıkta bulunuyor. GEPOSB’da ağırlıklı olarak plastik sektörü olmak üzere gıda sanayi, dokuma ve giyim sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi, madeni eşya sanayileri faaliyet gösteriyor.



İhracatı ithalattan fazla

GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, Bölge’de yüksek katmadeğere odaklı üretim faaliyeti bulunduğunu söylüyor. Üretilen bu ürünlerin yüzde 30’a yakın kısmının ihraç edildiğini belirten Erkan, “Bölgemizden 2012 yılında ihracat 430.000.000 dolar, ithalat ise 410.000.000 dolar civarında gerçekleşti. Görülüyor ki, bölgemizde ithalattan çok ihracat yapılmaktadır; bu da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır” diyor.

Osman Erkan şu bilgiyi aktarıyor: “Bölgemizde katmadeğeri yüksek ürünler üretildiği için ciddi bir pazar sıkıntısı yaşanmamaktadır. Ayrıca bölgenin dış pazarlardaki payının daha da arttırılması için ekonomiyle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli çalışılmaktadır. Yakın bir zamanda dış ticaretle ilgili olarak sanayicimize hizmet vermek üzere dış ticaret birimi kurulması planlanmaktadır.”



OSB’nin kuruluşu

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nin (GEPOSB) temelleri 22 Aralık 1990 tarihinde plastik sektöründe faaliyet gösteren 115 sanayicinin S.S. Plastik Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ni kurmalarıyla atıldı. Kooperatif GEPOSB’un bugün faaliyette bulunduğu araziyi satınaldı; imar planları hazırladı; altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlanıldı. 1996 yılından itibaren fabrikaların kuruluşu başladı. 1998 yılında yapılan Kooperatif Genel Kurulu’nda OSB olma kararı alındı ve 2001 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından verilen 44 sicil numarasıyla OSB Tüzel Kişiliği kazanıldı. GEPOSB, 2006 yılı Genel Kurulu’nda alınan kararla Karma OSB statüsü kazandı.

GEPOSB’un toplam büyüklüğü 1 milyon 374 bin metrekare (137.4 hektar-1.374 dönüm). Toplam 147 sanayi parseli bulunan GEPOSB’da 107 firma üretim yapıyor, 15 fabrikanın da inşaatı devam ediyor. Bölgeye yabancı sermayeli firmaların talebinin her geçen gün arttığından sözeden Erkan, ancak talepleri karşılayacak rezerv alanı bulunmadığını aktarıyor: “Talep gelmesine rağmen bölgemizin konumu itibarıyla genişleme imkanı bulunmamaktadır.” GEPOSB’da yüzde 100 yabancı sermayeli 8 firma faaliyet gösteriyor.



GEPOSB’da yatırımın avantajları

Osman Erkan, yatırımcıların öncelikli olarak GEPOSB’u tercih etmelerinin sebeplerini şöyle sıralıyor:

- Kanalizasyon, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, arıtma hizmetlerinin verilmesi,

- Planlı ve düzenli sanayileşmelerine olanak sağlanması,

- Hammadde alımlarından mamul sevkiyatlarına kadar geçen evrelerin yakın ulaşım imkanları sayesinde önemli zaman ve maddi avantajlara sahip olmaları,

- Sağlıklı, ucuz ve kaliteli altyapı hizmeti almaları,

- Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurumlarıyla irtibatlarının sağlanması gibi nedenler tercih edilmemizi sağlamaktadır.”



İstihdam 15 bin kişiye ulaşacak

Osman Erkan, GEPOSB’da bugün itibarıyla toplam 9 bin 175 kişi istihdam edildiğini, halihazırda devam eden fabrika inşaatları ve imar durumu alan ve yakın zamanda inşaatına başlayacak firmaların faaliyete geçmeleriyle bu sayının 15 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini anlatıyor.



YENİ PROJELER



Yeni İdari Bina: GEPOSB’un yeni projesi de inşaatı devam eden yeni idari bina. Erkan, binanın tamamlanmasından sonra içinde bulunan seminer salonu, sanayicilerin ürünlerinin sergileneceği fuar alanları ve misafirlerinin ağırlanacağı restorantın devreye girmesiyle önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarını aktarıyor.

Yeni Mesire Alanı: Osman Erkan, “Bölgemiz çalışanlarının spor yapabileceği, aileleriyle vakit geçirebileceği, haftasonları gelip piknik yapabileceği, bölgenin güney sınırında bulunan 25 bin metrekarelik mesire alanının yapımına başlanıldı. Tesis 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu’nun kenarında yapılacak tesis içerisinde spor sahaları, yürüyüş yolları, piknik alanları gibi bölümler yer alacak. Ayrıca bu alan içerisinde yaklaşık 2 bin adet çam ve orada yetişebilecek ağaçların dikimi gerçekleştirilecek. Bunun yanısıra 2 bin kişilik camimiz 2013 yılı başında ibadete açıldı ve bu konudaki büyük bir ihtiyacı karşıladı. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 7x24 saat hizmet veriyor. Tır/Kamyon Kantarı ve Tır Parkımız da 24 saat şoförlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi ve hizmete açıldı” diye konuşuyor.

Çok Amaçlı Ticaret Merkezi: Osman Erkan, GEPOSB’un 17 bin metrekare alana sahip ticari ve sosyal alanı üzerinde çok amaçlı ticaret merkezi planları hazırlandığını, önümüzdeki yıllarda inşaat çalışmalarına başlanacağını da açıklıyor.



PAGEV Anadolu Meslek Lisesi

Teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını bölge sanayicilerinin ihtiyaçları doğrultusunda KOSGEB, TÜBİTAK, TÜSSİDE ve kalkınma ajanslarıyla birlikte yürüttüklerini belirten Erkan, bölge sanayicilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla değişik dönemlerde yeni Türk Ticaret Kanunu, enerji verimliliği gibi güncel konularda panel ve seminerler düzenlediklerini anlatıyor. GEPOSB’un eğitime verdiği önemin göstergesi ise PAGEV Anadolu Meslek Lisesi. Erkan, GEPOSB ve PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) işbirliğiyle bölgede 6.5 dönüm arazi üzerine kurulmuş 16 derslik ve 500 öğrenci kapasiteli PAGEV Anadolu Meslek Lisesi’nin Türkiye’de ilk olarak plastik konusunda eğitim veren Anadolu meslek lisesi olduğunu vurguluyor: “2002-2003 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlayan okulda plastik teknolojisi bölümünde öğrenciler, plastik enjeksiyon, exrüder, şişirme ve kalıp tasarım konularında eğitim alıyor ve vasıflı eleman olarak yetişiyor. Burada yetişen öğrencilerimize GEPOSB fabrikalarında staj imkanı sağlıyoruz. Yılda 500 öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Okulumuz, yalnızca GEPOSB’un değil, çevremizdeki bölgelerde yetişmiş vasıflı eleman ihtiyacına hizmet ediyor.”



KSS

GEPOSB’da 250 metrekarelik 60 dükkandan oluşan bir Küçük Sanayi Sitesi’de mevcut. Küçük plastik atölyeleri bulunan KSS’de plastik, makine, yedek parça imalatçıları, ikinci el plastik hammaddesi üretimi, elektrik ve yapı malzemeleri satışı gerçekleştiriliyor.



Ödüllü çevreci OSB

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de faaliyette olan 257 OSB arasında düzenlenen “En Çevreci OSB” yarışmasında finale kalan 5 OSB’den biri olan GEPOSB, Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye İkinciliği Ödülü’nü Haziran 2009 tarihinde kazandı.



Kaliteye verilen önem

GEPOSB, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, EN 16001:2009 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikaları ile faaliyet gösteriyor.



Altyapısı hazır

Osman Erkan, GEPOSB’da tüm altyapı hizmetlerinin parsel sınırlarına kadar taşınarak hazır hale getirildiği bilgisini veriyor. GEPOSB’da elektrik, su, doğalgaz, telefon, fiber optik ses ve data, yağmur suyu, atık su hatları, biyolojik atık su arıtma tesisi, güvenlik kamera sistemi mobese, cadde ve sokak aydınlatmaları, İtfaiye ve Güvenlik teşkilatları 24 saat esaslı olarak hizmet veriyor.



Doğalgaz var

GEPOSB’da doğalgaz şebekesi 2006 yılında tamamlanmış ve o tarihten beri kesintisiz olarak kullanılıyor. 2012 yılında 9.540.000 DSm3/h doğalgaz tüketimi gerçekleşmiş. Doğalgaz alımları ‘Serbest tüketici’ oldukları için Botaş ve/veya diğer doğalgaz ithalatı yapan firmalar kanalıyla sağlanıyor. Mevcut 92 üyede doğalgaz proses, ısıtma ve mutfakta pişirme amacıyla kullanılıyor. Doğalgaz alış fiyatı üzerinden satılıyor.



EPDK’dan elektrik dağıtım lisansı

GEPOSB, elektrik enerjisi teminini TEİAŞ’a ait 154/34.5 kV’luk indirici TM’den fiderlerden sağlıyor. Bölgenin kurulu gücü 121.50 MVA. Bölgede 38 adet trafo merkezi bulunuyor. Enerji, sanayicinin ihtiyacına göre O.G. ve A.G.’den karşılanıyor.

Altyapı şebekesinin kapasitesi ihtiyaçlara cevap verebilecek konumda olduğu için sanayicilerin güç taleplerine sınırlama getirilmiyor. Bölge elektrik şebekesinin tamamı yeraltında. Yıllık ortalama 200.000.000 kWh elektrik tüketimi gerçekleşiyor. Osman Erkan, GEPOSB’un, Türkiye genelinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan elektrik dağıtım lisansı alan ilk 9 OSB içinde yer aldığını, Kocaeli’de ise ilk OSB olduğunu vurguluyor. Bölgede kullanılan elektrik enerjisi toptan enerji satışı yapan firmalardan satın alınarak dağıtımı yapılıyor. Alınan indirim sanayicilere aynen yansıtılıyor.



Su için iki ayrı kaynak

GEPOSB’un su ihtiyacı İSU’dan karşılanıyor. Bölge, Yuvacık Barajı ve Denizli Göleti olmak üzere iki kaynaktan besleniyor. Kaynakların birinde oluşabilecek arızada diğer kaynak devreye alındığında herhangi bir su kesintisi yaşanmıyor. Bölgede su tüketimi 2012 yılında 465.710 m3/yıl olarak gerçekleşti. Bölgede su satış fiyatı, elektrik ve doğalgaz da olduğu gibi alış fiyatından yapılıyor.



Atıksu Arıtma Tesisi

GEPOSB’da evsel nitelikli biyolojik arıtma tesisi mevcut. Kirlilik yüküne göre tesis, 3 bin m3/günlük arıtma kapasitesine sahip. Gerekli görülen hallerde, Atıksu Arıtma Tesisi’nin çalışmasında sorun yaratabilecek türde atıksuyu ve özellikle kimyasal atıksuyu olan firmaların mutlak surette önarıtma tesisi kurması zorunlu. Bölgedeki sanayiciler katı atıkların kimyasal olanlarını kendi tesislerindeki depolama alanlarında toplayıp belli periyodlarda İZAYDAŞ’a teslim ediyor; bu teslimata ilişkin belgelerini de düzenli olarak GEPOSB’a bildiriyor. Bölgenin ve bölge sanayicilerinin evsel ve endüstriyel atıkları, Kocaeli Valiliği İmar Koruma Birliği tarafından ücreti karşılığında alınıyor.



Her sanayiciye eşit teşvik uygulanmalı

Bölgede ana arterlere ulaşımı sağlayan kamu yollarının ihtiyaca yeterince cevap verememesi, OSB’lerin yoğun olduğu bu bölgede olası iş kazalarıyla ilgili ihtisas iş kazaları hastanesinin bulunmaması, OSB’nin genişleme alanının olmaması mevcut sanayicinin ve gelen yeni taleplerin karşılanması noktasında sıkıntı yarattığını ifade eden Erkan, bu durumun bölgenin genişlemesini ve gelişmesini engellediğini bildiriyor. Erkan, bölge firmalarının yaşadığı temel sıkıntıları şöyle özetliyor: “Emlak vergilerinin yüksek olması, çalışanlar üzerindeki vergi yükünün yüksek olması, bölgelerarası teşvik uygulamalarının farklı olması...”

Yeni Teşvik Sistemi’ni eksik bulan Erkan, bir yerde fabrika kurmak, işyeri açmak için oranın yetişmiş insan durumuna, ulaşımına, hammadde tedariğinin yakınlığına, etrafında faydalanabileceği teknoloji imkanlarına bakılarak hareket edildiğini anımsatıyor. Erkan, “Anadolu’nun ücra köşelerine sanayiyi yayma” fikrinin kulağa hoş gelmesine karşın uygulamada ciddi sıkıntı yaratacağına dikkat çekiyor: “O yerlerde kaliteli, yetişmiş eleman istihdam etme imkanı var mı yok mu, bu elemanlar yaşamak ve çalışmak için orayı tercih edecek mi, bunu da düşünmek lazım. Sanayide çalışanı, malzemeyi bir yerlere taşımak çok zor. Ayrıca satış için tekrar limanlara, büyükşehirlere ulaşmak gerek, bunların da hepsi birer maliyet unsuru. Bölgelerarası teşvik uygulamaları aynı olmalı, her sanayici, hangi bölgede olursa olsun eşit teşvik almalı.”



OSB’leri sanayiciler yönetmeli

Bütün sanayicilerin sıkıntılarının aynı olduğuna değinen Erkan, organize sanayi bölgesi yönetimlerinin yeni yeni oturduğunu, onların tecrübe kazanmalarıyla artık sanayicilerin daha da rahat edeceği bir döneme girileceğini düşünüyor. OSB’lere yarı tüzel kişilik verme çalışmalarından sözeden Erkan, bu yasal düzenlemeyle OSB’lerde bölge müdürü ve yönetim kurulununun belli bir kısmının kamu kuruluşlarından atanacağını ifade ediyor. Erkan, bu düzenlemenin hayata geçmesiyle OSB’lerin kamu kuruluşu olması yönünde adım atılacağını kaydediyor: “Oysa OSB yönetimleri özellikle emekli olmuş sanayiciler arasından seçilmeli. Emekli olmuş sanayici, işverenin bütün sıkıntılarını bilen insandır, emekli olduğu için OSB’nin yönetimine tüm zamanlı emek harcayabilir. Böylece OSB’nin yönetimi sorunsuz bir şekilde yapılır. Oysa kamu kuruluşlarından OSB yönetimlerine memur tayin edilerek oluşan yönetimle OSB’ler çok zarar görür. Bunun örnekleri başka OSB’lerde daha önce yaşanmıştı. Bölgenin yönetiminde kamudan bir yöneticinin olması kimi zaman sorunları çözmeye olanak sağlasa da aynı zamanda kilitleyebiliyor da.. Ve sonuçları çok da acı oluyor.”



Yol sorunu

Osman Erkan, bir başka sorunlarının ise Gebze Güzeller OSB ile yaşadıkları yol sorunu olduğunu açıklıyor: “Yol bizim sınırlarımız içerisinde, Gebze Güzeller OSB parsellerine yol inşa edip bizim yolumuza bağlanıyorlar. Bu firmaların da bizim yolumuzu kullanmaları nedeniyle trafiğimiz kilitleniyor. Yolun mülkiyeti bize ait. Kendi arsaları üzerinden yol yapmaları daha maliyetli olduğu için bu yöntemi tercih ediyorlar.Bizim yolumuzun bu iki OSB’nin birden ihtiyacına cevap vermesi mümkün değil. Gebze Güzeller OSB’nin firmalarının bizim yolumuza bağlanan bazı yollarının girişini mahkeme kararıyla kapattırdık. Gelecekte hepsi tamamen kapatılacak. Bu firmalar bizden izin almadan kanalizasyonlarını da GEPOSB şebekesine bağlıyor. Yol sorunu nedeniyle yolların bakımını yapamıyoruz, çevresini ağaçlandıramıyoruz. Bugün yüzde 85 üretimdeyiz, bu rakam yüzde 100’e ulaştığında yol sorunumuzun çözülmüş olması çok önemli. Bizim trafiğimizin düzgün çalışması, altyapı ve çevresel faaliyetlerimiz açısından bu sorunun çözümüne büyük önem veriyoruz.”