Teyzid-i bedel sorunu çözüldü

Türkiye'nin en büyük sanayi yerleşkesi olan İkitelli OSB, üretim, ticaret... derken şimdi de teknolojinin merkezine doğru hızla yol alıyor. Bünyesinde teknik meslek lisesinin ardından teknoparkını da açmaya hazırlanan İkitelli OSB, 30 yıldan sonra sorunsuz bir üretim ve yaşam bölgesine dönüşüyor.





İkitelli OSB, ‘sorunsuz işleyen bölge’ olma yolunda önemli bir soruna daha çözüm buldu. 700 hektarlık alan üzerine kurulan ve 2 üst birlik 37 kooperatif, 27 bin 301 işyerinin bulunduğu İkitelli OSB’de uzun zamandır süren “teyzid-i bedel” sorunu TBMM’de kabul edilen yasa ile çözüldü. 28764 nolu kanunun ilgili maddesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kooperatifleri haksız yere mağdur eden sorunun çözümü için uzun zamandır mücadele verdiklerini söyleyen İkitelli OSB Başkan Vekili Nihat Tunalı, “16 ayda 150 milletvekiline resmi yazı ve cd gönderdik. Sorunun çözümü için yoğun çalışmalar sonucunu verdi ve bölgemizin sıkıntısı giderilmiş oldu” dedi.



Resmi Gazete’de yayınlanan yasaya göre: Madde 22-2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi. “Geçici Madde 7-Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 17’inci maddeleri ile 2942 sayılı Kanun mülga 16 ve 17’inci maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.”



Teyzid-i Bedel sorunun tarihçesi

Tunalı olayı şöyle özetledi: “Avrupa Birliği Uyum Yasaları’nın yeniden oluşturulması neticesinde, daha önce TOKİ (Eski Adı: Arsa Ofisi, yeni adı; Toplu Konut İdaresi) tarafından kooperatifler adına kamulaştırma yapılmış ve bedelleri Kooperatiflerden tahsil edilmiştir. Ancak; İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan birçok Kooperatife bu uyum yasası nedeniyle, kamulaştırma bedel arttırımı davaları açılmış, bu davaları eski mal sahipleri veya mirasçılarının kazanması nedeniyle, günün rayiç bedelleri ile çok yüksek miktarlarda Kooperatifler aleyhine bedeller talep edilmektedir. Bu durum ise; Kooperatifleri büyük sıkıntılara sokmaktadır. Toplu Konut İdaresi tarafından kamulaştırma aşamasında tapuya ‘herhangi bir dava açılması durumunda Kooperatiflerin sorumlu tutulacağı’ şerhi konduğu için TOKİ herhangi bir sorumluluk kabul etmeyerek, tüm sorumluluğu Kooperatiflere yüklemektedir.”



İkitelli teknoloji ile büyüyecek

İkitelli’nin vizonunu değiştirecek projeler arasında teknoparkın önemli bir yeri bulunuyor. Zira Demirciler Sanayi Sitesi’ne inşaa edilen Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı hem bölgedeki sanayicilerin Ar-Ge ihtiyacına çözüm olacak, hem İkitelli’nin potansiyeline katma değer sağlayarak ülke ekonomisini büyütecek. Teknoparkın bölgeye katkısı ve gelinen aşama bölgedeki sanayicilere sık sık anlatılıyor. En son 8 Temmuz’da YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in katılımı ile gerçekleşen toplantıya kooperatif başkanları ve sanayiciler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan İkitelli OSB Başkan Vekili Nihat Tunalı şu nlara dikkat çekti: “Burada sanayi üniversite işbirliğinin en iyi örnekleri oluşturulacaktır. Şu anda meslek yüksek okulunu açma çalışmalarımız devam ediyor. Okulumuzu, en kısa zaman içerisinde eğitim hayatına kazandıracağız. Ülkemizin gelişmesi teknoparklarımızla, araştırma ve geliştirmeyle, ileri teknoloji ürünü üretmeyle doğru orantılıdır. Bütün bunlarla birlikte ikitelli daha da büyüyecek.”



Demirciler Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise 23 Ocak 2012 yılında YTÜ ile protokol yaptıklarını hatırlatarak, “Bu protokol doğrultusunda bir yıl bürokrasiyle boğuştuk. Yaşam savaşı verdik. Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak İkitelli OSB Teknoparkı’nı faaliyete geçirmiş olduk” dedi. YTÜ Rektörü İsmail Yüksek ise şöyle konuştu: “Biz sanayinin içerisine girmek istiyoruz. Bu da Teknoparkla kısmet oldu. Bizim hedefimiz en geç 2014 yılının Mart ayında bu binayı bitirmektir. Siz değerli sanayicilerin de burada yer almasını istiyoruz. Teknoparkımızda 150 firma ve 2500 Ar-Ge mühendisi var. 2 ay sonra 200 firma 3000 Ar-Ge mühendisi olacak. Sanayide kısıtlı sayıda Ar-Ge mühendisi olan firmaları bu işin içerisine çekelim ve hocalarımızı bu işin içerisine getirelim düşüncesiyle bunu yaptık.”



İkitelli’de eğitim atağı

İkitelli OSB Başkanlığı olarak 6500 metrekarelik bir alanda yapımı tamamlanmaya çalışılan Özel İOSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bölgedeki eğitim açığını kapatmaya hazırlanıyor. 3 bodrum, 2 zemin, 1 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşan lise 51 derslik ve 23 atölyesiyle öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almasını hedefliyor. 1 kütüphane, 2 seminer odası, 1 toplantı salonu, 7 laboratuvarı ve idari odalardan oluşan özel İOSB Endüstri Meslek ve Teknik lisesi 2013-2014 eğitim öğretim yılında hazır olacak. Metal, motor, elektrik elektronik CNC bölümlerinin yer alacağı lise, bölge sanayicisinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özel İOSB Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmeden özel okul statüsü ile kolej mantığında yüzde 100 burs imkanıyla eğitim veren bir okul olma özelliği taşıyor. Nihat Tunalı, sanayici ile okulu irtibat halinde tutarak; staj, işbaşı eğitimlerini artırmayı ve okuldan mezun olan öğrencilerin bölgede istihdam edilmesini sağlamayı hedeflediklerini açıklıyor. Tunalı, “Lisemizin önemli özelliklerinden biri, öğrencilerimizin aydınlatmada kullanılacak elektriği güneş enerjisi panelleri sayesinde kendilerinin üretmesidir. Ayrıca; İşletmeler Üssü Eğitim Merkezi’nin de yapımına devam edilmektedir” diye konuştu.



İkitelli’nin metrosu tamam

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda ulaşım sorununa çözüm sağlamak amacıyla 2006 yılından bu yana inşa edilen Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Hattı 14 Haziran günü yolcu taşımaya başladı. 21.7 km’lik metro hattı Metrokent, Başak Konutları, Siteler, Turgut Özal, İkitelli Sanayi, Olimpiyat, Ziya Gökalp Mahallesi, İstoç, Mahmutbey, Yeni Mahalle, Kirazlı, Bağcılar, Üçyüzlü, Menderes, Esenler Otogar istasyonlarından oluşuyor. İkitelli Sanayi Sitesi çalışanlarının yüzde 50 indirimli olarak faydalandığı metronun çalışma saatleri sabah 6’dan gece 00:00’a kadar sürüyor. Metroda kirazlı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak havalimanı hattına, Bağcılar Meydan İstasyonu’ndan aktarma yapılarak da Kabataş hattına geçilebiliyor. Metro hattının 4 istasyonu sanayiye hitap ediyor. Bu istasyonlar: İSTOÇ, OSB, Siteler, Turgut Özal Bulvarı, Ziya Gökalp (İkitelli Köyiçi) ve Başakşehir 1. Etap istasyonları da sanayinin bir bölümüne hitap edecek.



İkitelli OSB, firmaların büyüme durağı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, atölye bloklarının yapısı ve kuruluş amacı ile paralel olarak küçük ve orta boy işletmelerden oluşuyor. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu 100 ile 500 metrekare büyüklüğünde değişen ebatlardaki atölyelerde 10-12 çalışanıyla üretimlerini sürdürüyor. Bölgede sayıları çok olmamakla birlikte 1000 metrekarenin üstünde alanlarda 150 üstü çalışanla üretim faaliyeti yürüten sanayiciler de bulunuyor. Nihat Tunalı, İkitelli OSB sanayicisinin genel itibari ile zaman içinde gelişmekte olduğunu zaman içerisinde mevcut atölyelerin kendisine yetmeyip şehir dışına fabrika alanlarına yöneldiğini aktarıyor. Bu açıdan bakıldığında İkitelli küçük ölçekli işletmeler için bir büyüme durağı fonksiyonu üstleniyor.



İkitelli OSB’nin yatırım stratejisi belirlendi

İkitelli OSB Yönetimi, sanayicisi için 2013 yılında birçok yatırım yapmayı planlıyor. Nihat Tunalı bir kaç örnek veriyor:

Dağıtım Merkezi binasının bitirilmesi, Okulun eğitime başlatılması, Hizmet alanı için büyük çaplı bir projenin altyapısının hazırlanması, Bölgedeki yüksek gerilim havai hatlarının tamamının yeraltına alınması, Uzaktan sayaç okuma, SCADA sistemi kurulması, Tehlikeli atık ara depolama sisteminin hayata geçirilmesi.



Bunların dışında idari olarak 2013 hedefleri bulunduğunu aktaran Tunalı, ilk aşamada 5 bin adet işyerini denetlemeyi ve bunlardan en az 3 bin 500’ünü ruhsatlandırmayı hedeflediklerini söylüyor. Ayrıca 500 adet ruhsatın yenilenmek istendiğini kaydeden Tunalı, hedeflerini şöyle anlatıyor: “İmar ile ilgili iskân almamış Cila ve Nikelajcılar kooperatifimize ve kısmi iskân alan 5 kooperatifimize iskân vermeyi, kısmi yapı ruhsatı verilen 5 kooperatifimize ruhsatlarını vermeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte 21 müstakil sanayi parselimizden 9’una yapı ruhsatı 3’üne iskân verilmiş olup geriye kalanların ise en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar yapılmaktadır.”

Tunalı, bu yıl ayrıca elektrikte kayıp kaçak oranını yüzde 2 seviyesine çekmeyi, bir yıllık tahsilât oranını yüzde 97 seviyesinin üstüne çıkarmayı, arıza oranını yüzde 30 azaltmayı, mali işlerde bütçe gerçekleşmesini yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de ekliyor.Tehlikeli atık ara depolama transfer istasyonu Nihat Tunalı bölgenin altyapı sorununa çözüm için bir dizi çalışma yapacaklarını duyurdu. Tunalı, aşırı yağışlarda yağmur suyu alt yapısının yetersizliği sebebiyle MASKO ve Giyim Sanatkarları Kooperatiflerinin düşük kotlarında su baskınları yaşandığını hatırlatarak bilgi verdi: “Sözkonusu kooperatiflerin yağmur suyu şebekesi ve su alma yapılarının tesisi gerekmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yağmur suyu şebekesi projesi yaptırılmış olup projenin hayata geçirilmesi için OSB, Başakşehir Belediyesi ve İSKİ arasında bir protokol yapılması suretiyle çözüme yaklaşılmıştır.”

İkitelli OSB’deki atıkların hassasiyetle takip edildiğini dile getiren Tunalı, ancak bazı sanayicilerin bilinçsiz olması, tehlikeli atık toplayan firmaların az sayıda olması, fiyatlarının yüksek olmasından dolayı atıklarının bir bölümünün gelişigüzel çöplere atıldığını ve ciddi çevre kirliliği oluştuğunu gördüklerini söyledi: “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığımız mevcut tehlikeli atıkların kontrol altına alınması maksadıyla sınırlarımız içerisinde ‘Tehlikeli Atık Ara Depolama Transfer İstasyonu’nu en kısa zamanda hizmete alarak, tehlikeli atıkların buralarda depolanması ve lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi sağlanacaktır.”



Konutların avantajı ve dezavantajı

1985’li yıllarda başlanan İkitelli projesi günümüzde konutlarla çevrili konumda. OSB’nin hiçbir noktasında büyüme alanı bulunmuyor. Konutların yakınlığı birçok avantaj ve dezavantajı beraberinde getiriyor. Avantaj olarak, sanayici ve çalışanlar için uygun ikamet alanları, müteşebbis için işgücü bulunması ve bölgenin ticari değerinin artması görülüyor. Ayrıca sanayi için ayrılan atölyelerde üretimden daha çok ticarete yönelinmesinin temel nedeni olarak yine konutlar göze çarpıyor. Dönüşümün hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Nihat Tunalı, dezavantajları ise şöyle anlatıyor: “Meskenlerle sanayinin iç içe olması başta trafiği olumsuz etkilemekte, bununla birlikte meskenlerden sanayi için normal olan gürültü ve çevre ile ilgili birçok konuda şikâyetler gelmektedir.”

