TOSB bölgeyi üniversiteleştiriyor

Bölge'deki faaliyeti teori ile pratiği bütünleştiren Alman ekolü üzerine temellendiriyor.





TOSB Organize Sanayi Bölgesi adım adım ‘yeni nesil’ bir OSB’ye doğru ilerliyor; Bölge’deki faaliyeti teori ile pratiği bütünleştiren Alman ekolü üzerine temellendiriyor, Bölge’yi üniversiteleştiriyor.TOSB Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Endüstriyel gelişme modelini Türkiye’nin kendine özgü imkanları içinde yeniden üretiyor. Türkiye’nin tek Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan TOSB, OSB’lere örnek model oluşturacak projeleriyle gelişimini sürdürüyor. KalDer’in 2008 yılında ‘Mükemmellikte Kararlılık’ ödülünü, 2011’de ‘Mükemmellikte Yenilik’ belgelerini alan TOSB, şimdi ise yine Türkiye’de bir ilk olarak bünyesine ‘Üniversite’sini katmaya çalışıyor. TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nin kurumsal vizyonu zaten şöyle: “Kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak katılımcılar için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve becerileri küresel pazarda satabilecek, evrensel çevre kurallarına ve insana duyarlı, örnek ve de önder bir Organize Sanayi Bölgesi olmak...”

Mevcut gelişmesini ve hedeflerini TOSB’un 4 kurucusu arasında yer alan ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Yunus Çiftçi ile konuştuk.

Çiftçi, 17’si yabancı toplam 80 üyeli TOSB’un Türkiye’nin en önemli OSB’leri arasında yer aldığını, yürüttükleri projelerle örnekleyerek açıklıyor. TOSB’un en önemli projeleri arasında yer alan üniversite için ise son aşamaya gelinmiş durumda. Üye firma çalışanlarının yüksek okul ihtiyacını karşılamak için mayıs 2011 de TOSB Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TOGEV) kurulmuş. 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime başlamak isteyen TOSB Yönetimi, 2012 yılında TOSB Teknoloji Üniversitesi kurulması için 60 bin metrekare alanı tahsis etmişti. Etrafı ormanla kaplı olan alanda aynı zamanda Anadolu Endüstri Meslek Lisesi de bulunuyor. Yunus Çiftçi, ilk etapta hemen eğitim yapabilecek 2 bin 500 metrekarelik bir alanın hazır olduğunu söylüyor. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onay beklediklerini açıklayan Çiftçi, tasarladıkları eğitimin kalitesini de özetliyor: “Onaydan sonra kampus alanının inşaatına başlayacağız. TOSB Üniversitesi teori ve pratiğin buluştuğu özel bir eğitim kurumu olacaktır. Eğitimin içeriğini Alman Üniversiteler Birliği ile görüşüyoruz. Mayıs ayında rektörlerden oluşan bir heyet gelecek.”

Almanya hem otomotiv sektöründe hem de eğitim sektöründe önemli bir tecrübeye sahip. OSB’nin gereksinmesi olan yüksek düzeyde kalifiye elemanı yetiştirecek bir sistemin merkezine Alman ekolünü yerleştirmekten amacın ne olduğunu Çiftçi şöyle özetliyor: “Almanya’da eğitimde pratiğe önem veriyorlar. Türkiye’nin eksikliği de pratiktir. İşveren yeni mezunların pratiği olmadığını, öğrenci ise işe tecrübesiz oldukları için iş bulamadıklarından yakınıyor. İki tarafın da sıkıntısı var. Amacımız öğrencilerimizin burada işletmeler ile birlikte proje yapması, belli dönemlerde fabrikalarda staj görmesidir. Teori ile pratik sahada buluşsun istiyoruz.”

Yunus Çiftçi ayrıca Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısının arttırılması ve iş hayatının içinde olan genç nüfusun kariyer gelişimlerinin yanı sıra iş yaşamına da katkı sağlanması hedefleriyle, TOSB’da MBA Yüksek Lisans Programları açtıklarını duyuruyor.



TOSB’da fiziki durum

TOSB’un toplam sanayi alanı 1.820 dönüm. Ortak kullanım alanları 414 dönüm. Yeşil alanlar ve yollara ayrılan bölüm 369 dönüm. Orman alanı ise 172 dönüm. Toplam 80 üyeli TOSB’da faaliyete geçen fabrika sayısı ise 69. Proje ve inşaat halindeki katılımcı sayısı ise 17. TOSB’da mevcut istihdam 12 bin kişi. Tüm firmaların faaliyete geçmesiyle hedeflenen istihdam ise 16 bin kişi olarak öngörülüyor.



Kiralanabilir fabrika TOSB’da

OSB’lerin sürdürülebilir kurumsal yaşam açısından finansal kaynaklarını yine kendilerinin yaratması büyük önem taşıyor. TOSB, bu temel sorunu farklı bir yöntemle çözüyor. Bölgede 40 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilen fabrika alanları bina yatırımı yapmak istemeyen yatırımcılara kiralanarak gelir sağlanıyor. Özellikle global sermayeli şirketlerin bu yöntemi tercih ettiğini söyleyen Çiftçi, ihtiyacı karşılamak adına bu yıl da bir fabrika alanı inşa edeceklerini aktarıyor. Çiftçi, ilginç arz ve talebe ilişkin şu bilgileri veriyor: “Sektörümüzde ağırlıklı global sermayeli şirketler var. Proje bazlı gelip Türkiye’de çalışabiliyorlar. Gelirken de toprağa ve binaya parayı yatırmak istemiyorlar. Müşterinin istediği ölçüde fabrikalar yapıp kiralıyoruz. Şu anda toplam 40 bin metrekareyi bulan alanı bu amaçla oluşturduk ve tamamını kiraya verdik. Başbakanlık Yatırım Destekleme Ajansı’ndan gelen girişimcilerimiz var. Yine böyle bir fabrika istiyorlar. Arsa olarak da 20-25 bin metrekarelik bir boş alanımız kaldı.”



TOSB’dan yeni yatırımlar

TOSB, içinde kreşin de olacağı yeni bir sosyal donatı alanı inşa edecek. 9 bin 250 metrekare kapalı inşaat alanı olacak binada, kreşin yanı sıra mescit de yer alacak. 5 milyon TL’yi bulacak olan yatırımın içinde ayrıca butik alışveriş merkezi ve yeme içme ihtiyacını karşılayacak alanlar inşa edilecek. Ayrıca bankalar için kiralanabilir alanlar da yapılacak. Yunus Çiftçi, kreş yatırımının önemli olduğunu ve bölgenin ciddi bir ihtiyacını karşılayacağını düşünüyor: “Nüfusun yüzde 50’sini oluşturan kadınların istihdamdaki yerini artırmak lazım. Üyelerimizle geçen yılın ortalarında anket çalışması yaparak kreş ihtiyacını tespit etmiş olduk. Sosyal tesis projemize de dahil ettik. Zaten TOSB Yönetimi olarak hedefimiz üyelerimizin bölgedeki personelinin çalışmasını kolaylaştırmaktır.”

İhtiyacı tam karşılayacak bir yapı oluşturduklarını söyleyen Çiftçi, fiyat politikasında ise sadece işletme giderlerini karşılayacak, gelir sağlamayacak bir yapı oluşturacaklarını anlatıyor. Benzer bir yapıyı vakti zamanında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ni kurarken de oluşturduklarını anlatan Çiftçi, şu noktalara değiniyor: “OSB’lerin hayatını devam ettirmesi için devletin bir katkısı olmuyor. Her türlü gideri OSB olarak finanse etmek gerekiyor. Örneğin TOSB’un itfaiye teşkilat dahil 43 personeli bulunuyor. Ve üyelerimizden de cüzi aidatlar alıyoruz. Kiralık olarak yaptığımız alanların geliriyle bölgenin sabit giderlerini karşılamayı planlıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyelim; gelir gideri karşılayacak duruma gelirse aidat almayabiliriz.”



TOSB’da otel yatırımı

Kocaeli ve İstanbul gibi sanayi merkezlerinin odağında bulunan TOSB’un 80 üyesinden 17’sini yabancı kuruluşlar oluşturuyor. Özellikle orta ölçekli işletmelerin ağırlıkta faaliyet yürüttüğü OSB’de temel ihtiyaçlardan birini de otel oluşturuyor. TOSB Yönetimi talebin yoğunluğundan kaynaklı olarak başlattığı otel yatırımında sona yaklaşmış durumda. Yap, işlet, kirala veya devret stratejisinde hayata geçirilen otel, 1,5-2 ay içerisinde konuklarını ağırlamaya başlayacak. Maliyeti 8,5-9 milyon TL’yi bulan otelde 150 oda bulunuyor. Yunus Çiftçi, “Yabancı kuruluşlarımızın yoğunluğu nedeniyle çok sayıda misafirimiz bulunuyor. Dünyanın her yerinden bölgemize gelip konaklamak zorunda olanların sorununa çözüm olacağız” diyor.



Programa uygun yatırımlar

Planlamada devamlılık OSB Yönetimi’nin olmazsa olmazı. 2 yıllık planlama yaparak yatırım stratejisini buna göre ayarlayan TOSB, geçen yıl yatırım bütçesinin yüzde 98’ini harcadı. 2013 bütçesinin 2011 yılında planlandığını söyleyen Yunus Çiftçi, bu yıl muhtelif altyapı çalışmalarına devam edeceklerini söylüyor. Çiftçi, yürüttükleri çalışmaları kalem kalem şöyle anlatıyor: “Yol tamiratları yaptık. Doğalgaz hattımızı 2 noktadan beslenir hale getirdik. Elektrik yatırımımızı 2 noktadan beslenir hale getirdik. Ayrıca ring hatlarını tamamladık. Haberleşmeyle ilgili altyapıları iyileştirdik. Şunu söyleyelim; 2012’de en önemli yatırımı çevreye gerçekleştirdik. Arıtma tesisimizin kapasitesini de 2 katına çıkardık. 30 bin ağacımız vardı, OSB içinde 20 bin fidan ve süs bitkisi dikerek önemli bir çevresel birikim sağladık.”



İŞKUR ile ortak proje

İŞKUR ile sosyal sorumluluk projelerine de imza atan TOSB, ‘Toplum Yararına Çalışma Projesi’ni hayata geçirdi. 30 kişilik istihdam sağlamak için yola çıkan TOSB, proje için ilk aşamada yeterli sayıda kursiyere ulaşamayınca 12 ve 15’er kişilik kadrolarla projeyi tamamladıklarını söyleyen Çiftçi, 2013’te bu projenin yeniden hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıklıyor. Geçen yıl aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitimler yaptıklarını duyuran Çiftçi, ayrıca 2012’de İş Sağlığı alanında faaliyet yürüten Ortak Sağlık Birimi’ni ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ olarak yeniden yapılandırdıklarını ve 7 gün 24 saat hizmet verir bir hale getirdiklerini paylaşıyor. Yüzyıl Ortak Sağlık Güvenlik Birimi sadece TOSB’a hizmet veriyor.



OTAM, TOSB’da üyelerin hizmetinde

TOSB’un bünyesinde otomotiv ve yedek parça tesisleri için Otomotiv Test Merkezi (OTAM) diye bir yapı bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, TAYSAD, OSD ve Uludağ İhracatçıları Birliği ortaklığı ile oluşturulan OTAM, Türkiye’de üretilen araç ve yan sanayinin testlerini gerçekleştiriyor. Parça ve araç geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü OTAM için OSB 750 metrekarelik alanı sektörel sorumluluk bilinciyle tahsis etti.



Demiryolu bölgeyi geliştirecek

TOSB’un önemli bir gelişim gösterip kısa sürede Türkiye’nin örnek ihtisas OSB’lerinden biri olmasında elbette bir parametre bulunuyor. Bu parametreler arasında İstanbul ve Kocaeli illerinin merkezinde bir OSB olması önemli bir yer tutuyor. Zira Bölge ulaşımın ve sanayinin merkezinde bir konumda. TOSB kara yolu bakımından TEM Otoyolu’na direkt bağlantılı ve D-100 (E-5) Otoyolu’na 7 km uzaklıkta. Bu iki yol Avrupa ve Ortadoğu ile bağlantı sağlıyor. Havaalanına yakınlık bakımından Sabiha Gökçen Havaalanı 15 km, limanlara yakınlık bakımından ise İstanbul Haydarpaşa Limanı 55 km, İzmit Derince Limanı 35 km olup Gebze - Fatih İstasyonuna 10 km mesafede yer alıyor. TOSB’un giriş ve çıkışında yol sorunu bulunmasa da çevrenin altyapısının yetersizliğinden kaynaklı sorunlar dönem dönem oluyor. Örneğin şu anda Şekerpınar ile OSB arasındaki kavşak tıkanıyor. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği’nin bir takım çalışmaları olduğunu hatırlatan Yunus Çiftçi, şöyle konuşuyor: “Çalışmalar henüz sonuçlanmadı ama bu bölgede yeni bir yol altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Örneğin Kuzey Marmara Otoyolu ile bir bağlantı düşünülüyor. Ayrıca buradan demiryolunun geçişi projesi var. Sözkonusu proje tamamlanırsa TOSB’un ulaşımda bir eksikliği olmayacaktır. Altyapılar Genel Müdürlüğü, demiryolu çalışmasını projelerine dahil etti.”



Belediyelerle vergiye esas asgari birim fiyat sorunu

Yunus Çiftçi’ye göre bölgenin en önemli sorununu yerel belediyelerin koyduğu emlak vergisine esas arsa değeri oluşturuyor. Çiftçi, belediyenin OSB’nin içindeki arsaların vergiye esas asgari birim fiyat değerini, OSB’nin dışındaki arsaların metrekaresine kıyasla 6 ile 10 kat fazla göstermesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Belediyenin OSB dışındaki arsanın tüm ihtiyacını karşılayıp, OSB’deki arsaya hiçbir şekilde karışmadığını hatırlatan Çiftçi, “Yılda iki taksitte bu ödemeyi yapıyoruz. Ayrıca sorun sadece emlak vergisi değildir. Bankaya arsayı ipotek ettiğimizde belediyenin belirlediği bedel üzerinden harç ödüyoruz. Ortada haksız bir uygulama var” diye konuşuyor. Bu haksız durumu yok etmek için bir takım girişimlerde bulunduklarını anlatan Çiftçi, şu bilgileri veriyor: “Özellikle yerel belediyeler, OSB’ler sanki bir tür gelir kaynağıdır gibi bir kanaat taşıyor. Şu ana kadar görüştüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kocaeli Valimiz haklı olduğumuzu düşünüyor. Yerel yönetimlerin şunu net görmesi gerekiyor: OSB’ler sağladıkları istihdam, ödedikleri vergiler ile bölgeye gerekli desteği zaten sağlıyor.”



TOSB’UN TARİHÇESİ

TOSB, başta İstanbul, Kocaeli ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren otomotiv sektöründe parça üreten TAYSAD üyesi sanayicilerden 40’nın girişimiyle kuruldu. TOSB İlgili resmi kuruluşların inceleme ve olumlu raporlarından sonra T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının arazi tahsisini uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 7 Nisan 1992 tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı yatırım programına dahil edilmiş ve Kocaeli Valisi başkanlığında TOSB Müteşebbis Heyeti oluşturulmuş. Dünyadaki uygulamalar da dikkate alınarak coğrafi yönden Ana Sanayi ile Yan Sanayi kuruluşlarının birbirlerine çok yakın olmaları hususu doğrultusunda OSB yeri olarak “Kocaeli - Çayırova” ilçesi seçilmiş. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tamamen katılımcı sanayici üyeleri tarafından finanse edilmekte olup, devlet kredisi kullanılmadan hayata geçirilmiştir.



TOSB’DA ALTYAPI

Doğalgaz: Aralık 2004 yılında doğal gaz altyapıları tamamlanmış olup, serbest tüketici konumu ve fiyat uygunluğundan dolayı BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi imzalanmış, PALGAZ firması ile de Doğal Gaz Taşıma Sözleşmesi yapılmış ve 22 Nisan 2005 tarihi itibarıyla OSB’ye doğal gaz arzı sağlanmış. TOSB Gebze’ de ‘İlk Doğal Gaz kullanan OSB’ kimliğiyle 07.05.2005 tarihinde ilk abonesine doğal gaz vermiş olup, bölgede doğalgaz kullanan ilk OSB olmuştur.

Elektrik: OSB, 2007 yılında dağıtım lisansını almış. OSB, Tepeören Trafo Merkezi ve GOSB Trafo Merkezleri’ne yer altı hattı ile bağlı olup 13 dağıtım ve trafo merkezleri ile toplam kurulu gücü yaklaşık 200 MW olan bölgede elektrik dağıtım faaliyetini gerçekleştiriyor. Belli dönemlerde özel tedarikçilerden fiyat toplamakta ve uygun fiyat veren tedarikçi kuruluşlarla anlaşarak üyelerine enerji temin eden OSB’nin anlık fiili gücü 55 MW olup yıllık tüketim 270 milyon kWh’in üzerindedir.

Su: Bölgenin su ihtiyacı İzmit Su Genel Müdürlüğü’nden (ISU) karşılanmakta. Bölgede yıllık tüketilen su miktarı 590 bin metreküptür.