2015 sanayi yılı olmalı

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, “2015 yılında tüm işletmelerin, gelişmeleri gözönünde bulundurarak her olasılığa hazırlıklı bir şekilde, tedbiri elden bırakmadan yatırıma ve büyümeye devam etmeleri doğru bir hareket tarzı olacaktır.

Ülkemiz artık devler ligindedir ve 2015 bizim için daha çok çalışma ve üretme yılı olmalıdır” diyor.

Kemal Akar, 2014 yılı küresel ekonomiler normalleşme süreçlerine girerken Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı iyileşme göstermesinin sadece ülkedeki yatırımcılar için değil, dünyanın dört bir tarafındaki çok uluslu yatırımcılar için de güvenli bir liman olma özelliği taşıdığını söylüyor. Kemal Akar, “Bölgemizde yaşanan hem ekonomik hem de siyasi krizlere rağmen, Hükümetimiz’in ve Merkez Bankamız’ın izlediği ekonomi politikası ile ülkemizde 2014 yılının hasarsız olarak atlatılmasını sağlamıştır. Bu açıdan ekonomi yöneticilerimizin koyduğu Orta Vadeli Program günümüze uygun ve rahatlıkla ulaşılabilir bir büyüme oranı göstermektedir” diye konuşuyor.

Kemal Akar, İMES olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına her zaman olduğu gibi 2015 yılında da ticaretlerini geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıklıyor: “Bu amaçla pazar çeşitliliğimizi artırmak ve sadece Türkiye’de değil, dünya da ilk akla gelen tedarik merkezi olmak için katıldığımız fuarlara yenilerini ekleyecek, pazar çeşitliliğinin artırılması için projeler yürüteceğiz. Çünkü gümrük duvarlarının yıkıldığı, ekonomik ve siyasi sınırların anlam değiştirdiği yeni düzende, uluslararası rekabet yarışında öne geçmek öncelikli hedefimiz olmalıdır.”

Stratejilerinin ve pazar araştırmalarının İMES’te faaliyet gösteren ihracatçılara yol haritası olacağını ifade eden Akar, 2015 yılına ilişkin hedeflerini şöyle özetliyor: “Böylece 2015 yılında üretim ve ticaret düzeyini önemli ölçüde artıracağız. Ayrıca İMES’e ve İMES’in vizyonuna değer katacak projeler üzerinde yoğunlaşmakta ve 2015 yılında hayata geçirmek istemekteyiz. Bu noktada ifade etmek isterim ki İMES olarak ülkemizi daha büyük hedeflere taşımak, ürettiklerimizle ülkemize katmadeğer sağlamak ve yeni istihdam alanları yaratmak için, ülkemize karşı sorumluluk bilincimizle hareket etmekte, bu inançla çaba sarfetmekte ve yolumuza devam etmekteyiz.”



İMES Park Projesi bitmek üzere

İMES Sanayi Sitesi Genel Müdürü Mücahit Sönmez, Türkiye’deki orta ve büyük ölçekli sanayinin makine ve yedek parça ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan İMES’te, 2014 yılında, sanayi üretiminden, kapasite kullanımına, istihdamdan, ticarete kadar birçok alanda gelişme yaşandığını söylüyor. İMES’in bir marka haline gelmesi için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sönmez, “Bölgemize büyük değer katacak olan İMES Park Projesi’nde önemli mesafeler katettik ve artık sona geldik. İlk kazmayı vurduğumuz günden bugüne hızla devam eden projemizde işyerlerimizin yapımını da tamamlayarak, 6 banka şubemizin projemiz içerisinde açılışını gerçekleştirdik. Otel inşaatını tamamlayarak iç mimarisinin tamamlanması aşamasına ulaştık” diyor.

Türk sanayisinin her zaman ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne kavuşması, aynı zamanda gençlerin meslek sahibi bireyler haline gelmesi için çıraklık eğitimine önem verdiklerini aktaran Sönmez, Ümraniye İﬁKUR ile ortak yürüttükleri