Adana Hacı Sabancı OSB: Genişledi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, (AOSB) artan yatırım taleplerini karşılayacağı yeni bir alanı bünyesine kattı. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Mevcut OSB'nin kuzeyinde, 1/100 bin ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planlarında, 'Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı' olarak belirlenen kısımdan, bölgeye bitişik 927 hektarlık ek alanın onaylanmasıyla, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındıran Adana OSB, yeni yatırımlar ve yeni fabrikalarla gücüne güç katacak."