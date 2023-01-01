Adana Hacı Sabancı OSB: Genişledi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, (AOSB) artan yatırım taleplerini karşılayacağı yeni bir alanı bünyesine kattı. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: