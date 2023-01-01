ALOSBİ yükselişte

Son yıllarda sıkıntılı günler yaşayan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin (ALOSBİ) yıldızı parlamaya başladı.





Mayıs ve Haziran aylarında 64 firmanın tapu aldığı, dört firmanın ise sıra beklediği bölgede 930 bin metrekarelik arsa satıldı. Yaklaşık 30 firmanın yakın zamanda yatırımlarına başlaması bekleniyor. Yatırımların ilk başta 3 bine yakın kişiye iş imkanı sağlaması hedefleniyor. 25 firmanın faaliyet gösterdiği ALOSBİ’de şu anda bin 500’ü aşkın kişi çalışıyor. Bölgenin tamamen dolması halinde çalışan sayısı 60 bin, ticaret hacmi ise 15 milyar dolar olacak.

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Akkan, PETKİM ve TÜPRAŞ gibi tesisler nedeniyle hammaddeye yakınlık, lojistik avantajlar, yatırımcıya sundukları ideal koşullar nedeniyle bölgeye yerli ve yabancı firmaların ilgisinin arttığına dikkat çekti: ALOSBİ’nin büyüklüğü 9.5 milyon metrekare. Bunun 4 milyon 3 bin metrekaresi parsellerden oluşuyor. Burada hem yeni, hem de eski katılımcılar var. Ama genel olarak bizi tercih edenler büyük metrekarelerde yer alıyor. Bunların başında Dayan Kimya, Bağ Yağları, Akdeniz Kimya, Terbay, Güngör Plastik ve Eltaş Trafo geliyor. Bölgenin dışında başka kentlerden de yatırımcılar bizi tercih ediyor. Kayserili Çinkom A.Ş. de yatırım için ALOSBİ’yi seçti. Çinkom, demir çelik tesislerinin bacasından çıkan küllerden çinko üretecek. Bunların yanında önümüzdeki günlerde ses getirecek birkaç yabancı yatırımcıyla sözleşmemiz de olacak.”