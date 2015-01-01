Anadolu’nun kalbinde örnek bir sanayi merkezi; Eskişehir OSB

Eskişehir’in ekonomik hayatının dinamizminde önemli payın sanayi sektörüne ait olduğunu söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biriyiz. Havacılıktan raylı sistemlere, beyaz eşya sanayisinden gıda sanayisine, makine imalattan seramik sanayisine kadar birçok alanda yatırımlara evsahipliği yapıyoruz” diyor.

Eskişehir Sanayi Odası’nın kurulması ile kentte düzenli ve planlı sanayileşmenin büyük hız kazandığını ifade eden Özaydemir, “Daha önceki yıllarda genel olarak un ve unlu ürünler ile kiremit, tuğla ve soba imalatı konusunda faaliyet gösteren firmalar ağırlıkta iken Sanayi Odamız’ın kurulması ve Eskişehir OSB’nin devreye girmesiyle sanayileşme konusunda şehirde önemli bir dönüşüm başladı” diye konuşuyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasının ardından birbirinden farklı sektörlerde firmaların bölgeye yatırım yapmaya başladığını aktaran Özaydemir, bugün Eskişehir OSB’nin 32 milyon metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük OSB’lerinden biri haline getirildiğini vurguluyor.



Bölge gelişimi için projeler hazır:

Eskişehir OSB’nin kurulduğu günden bugüne bölgenin gelişimi ve çevreye duyarlı sanayinin oluşması adına adımlar attıklarını kaydeden Özaydemir, doğalgaz santralinden arıtma tesisine, lojistikten yüksek hızda internete kadar birçok unsurun sanayicilerle hizmet verdiğini belirtiyor.

Bölgenin gelişimi ve desteklenmesi için bundan önce olduğu gibi 2015 yılında çeşitli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Özaydemir, OSB’de bulunan arıtma tesisine yeni ünitelerin yapılacağını açıklıyor: “Bölgemizde bulunan atık su arıtma tesisinde çıkan çamuru kurutmak için güneş enerjisinden yararlanarak termal kurutma sistemini kuracağız. BEBKA’dan alınan proje desteği ile 2015 yılında projenin ihalesi gerçekleştirilip yine sistem aynı yıl içerisinde çalışacak.”

Eskişehir’deki kalifiye insan gücünü artırmak ve sanayinin isteklerini karşılamak adına 2015 yılında meslek lisesi kurma konusunda da çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Özaydemir, bu konuda hazırlanan projesinin yönetim kurullarına sunulduğunu ve 2015 yılında projeyi hayata geçirmek istediklerini dile getiriyor. Özaydemir, proje sayesinde, kent sanayinin inovasyona dayalı gelişimine destek sağlanacağını ve insan gücü kaynaklarının verimliliğinin artmasına destek vereceklerini de açıklıyor.



Raylı sistemler ve lojistik için özel bölge:

Eskişehir’in daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve daha hızlı gelişimi için il sanayisinde önemli bir paya sahip olan, raylı sistemler başta olmak üzere taşıt araçları ve lojistik konusunda 2015 yılında önemli çalışmaları gerçekleştireceklerini anlatan Özaydemir, sözkonusu alanlarda 50 milyon TL’lik kaynağın aktarıldığını ve bu alanlarda hizmet verecek OSB’ler kurulacağını bildiriyor. Savaş Özaydemir, yine raylı sistemler alanında Hasanbey Lojistik Köyü ile Eskişehir OSB arasında yapılacak demiryolu çalışmalarının sürdüğü, 2015 yılında demiryolu iltisak hattının çalışmalarının süreceği bilgisini paylaşıyor.



Tüm kaynaklar yatırımcılar için:

Eskişehir OSB’nin mükemmel altyapısı ve sahip olduğu potansiyeller sayesinde bugün yapılaşmaya açılan alanlarda yüzde 100 doluluğa ulaştığına işaret eden Özaydemir, bölgenin genişletme çalışmalarının 2015 yılında da süreceğini dile getiriyor: “Bölgemizin genişletilmesi için istimlak çalışmalarımız sürmekte. ‹stimlak sonrası altyapı için 80 milyon TL’lik bir kaynak ayırdık. Yine bölgemizde bakım onarım işlerinin takibi SCADA sistemi kurulum çalışmaları 2015 yılında devam edecek. Tüm çabamız ve kaynaklarımız bölgemizin gelişmesine katkı sağlamak üzere yatırımcılarımızın hizmetinde.”