Ankara 1. OSB (Sincan)
Sincan OSB denize bağlandı
Ankara 1. OSB ve TCDD işbirliği ile Ankara ihracatı denize bağlandı. Özellikle liman bağlantılı konteynır taşımacılığı için büyük bir adım olan proje ile artık Sincan OSB'den yapılan taşımalar demiryolu ile de yapılacak. Böylece hem demiryolları taşımacılığa dahil edilmiş olacak hem de 40 tır ile taşınan yük tek sefer de 40 vagondan oluşan tren ile taşınabilecek.
Sincan 1. OSB'de bulunan Sanayi İstasyonu'ndan kalkan tren sayesinde hem karayolları rahatlayacak hem de taşımacılık maliyetleri düşecek. Sincan OSB içine inşa edilen Sanayi İstasyonu'na 3 adet tren yolu ile yükleme, boşaltma ve elleçleme sahası da oluşturuldu. Tren, ilk seferi için Sanayi İstasyonu'ndan Mersin'e hareket etti. Cezayir'e ihraç edilecek olan elektrikli ev aletleri ile yüklü olan treni; Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Veysi Kurt ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir hazırlanan törenle uğurladı.