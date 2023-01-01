Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Havacılık, uzay ve alt sektörlerin bir alanda yeralacağı, ağırlıklı olarak yüksek katmadeğerli, ileri teknolojilere dayalı ürünlerin üretileceği, nitelikli işgücüne sahip dünyanın sayılı havacılık merkezlerinden biri olmaya aday sözkonusu OSB, başkentin Kazan ilçesinde 7 milyon 230 bin metrekarelik alanda kuruluyor. İhracat, ciro ve Ar-Ge harcamaları gibi çeşitli büyüklükler açısından en yüksek değerlere sahip 40 savunma sanayi firmasının 23'ünün başkentte bulunması dolayısıyla Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Ankara'da kurulması ihtiyacı doğmuştur."

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'nin kurucu ortakları arasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği yeralıyor. OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.