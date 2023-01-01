AOSB: SGK mağdur ediyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütçü, "Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları" konulu konferansta, OSB’de yıllık üretim miktarlarının yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu, 1 milyar dolarlık da ihracat yaptıklarını dile getirdi ve AOSB'nin gerek altyapı, gerek imkan ve şartları açısından ilk 10 arasına girdiğini ifade etti.





İstanbul Sanayi Odası verilerinde ilk binde, 14 sanayicilerinin bulunduğunu anlatan Sütçü, “son 4 yıllık zaman diliminde gelişimimiz, Türkiye ortalamasının üzerindedir” dedi. Sütçü ayrıca; sanayicilerin SGK ile yaşadıkları mahsup problemine değindi ve 'Borcu yok' yazısı alması gereken sanayicilerin mahsup işlemlerinin zamanında yapılmamasından ya da geç yapılmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekti. Sütçü iş kazaları bağlamında “Makineler iş güvenliği önlemlerine daha uygun hale getirildiği halde tehlike derecelerinin arttırılmasının bir tezat oluşturduğunu” da belirtti.

