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Ara teknik elemanları iyi yetiştirebiliriz...

Trabzon Arsin OSB’ye Mesleki Teknik Eğitim Merkezi



Trabzon Organize Sanayi Bölgesi’nde Mesleki  Teknik Eğitim Merkezi’nin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da katılımıyla atıldı.Bakan Bayraktar yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “Arsin Organize Sanayi son derece önemli. Sanayinin bir tarafından tutmamız gerekiyor. Burada mutlaka sanayiye dayalı bir okul olması lazım. Bu okulun projesini almak için epeyce uğraştık. Katmadeğeri yüksek ürünler üretmemiz zorunlu. Küçük bir cep telefonu üretiyorlar ondan sonra ne yapıyorlar. Bizim 1 kamyon kirazımızı, domatesimizi alıp gidiyorlar. Onun için teknoloji son derece önemli. Bizim genç nüfusumuz var. İcat, buluş yapma noktasında daha dünya ile yarışır seviyede değiliz ancak ara teknik elemanları iyi yetiştirebiliriz.”

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