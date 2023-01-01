ASO 1. OSB

ASO 1. OSB uluslararası yatırım gruplarının ilgi odağı oldu.





Başkent Ankara’nın sanayi merkezlerinden ASO 1. OSB uluslararası yatırım gruplarının ilgi odağı oldu. Bugüne kadar kurduğu uluslar arası ilişkilerin semerisini alan ASO 1. OSB kısa süre içinde önce Çin AVIC Yatırım Grubu yetkililerini, ardından Kenya Ulusal Savunma Koleji yetkililerini ağırladı.

Çin AVIC Yatırım Grubu yetkilileri bölgeyi ziyaretlerinde Konuklara bölge ve firmalar hakkında bilgiler veren Başkan Özdebir, özellikle enerji sektörü olmak üzere, diğer sektörlerle ilgili yatırımlarla da ilgilendiklerini belirten konuk heyeti bilgilendirdi.

Kenya Ulusal Savunma Koleji ise gelişmiş ülkelerdeki farklı sanayi modellerini inceleyip ülkelerine uyarlamaya çalışıyor.