ASO 1. OSB: Üretime destek olunsun

ASO 1. OSB Başkanı Ahmet Kaya, faiz tartışmasına sanayi açısından bakarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faizdeki indirimi olumlu buluyoruz ancak yatırımın ve üretimin devam etmesi için faizlerin daha aşağıda olması gerekiyor. Sanayicilerin ödediği faiz, yapılacak üretimin, ihracatın, sağlanacak istihdamın önünde en büyük engeldir. Avrupalı sanayicilere bugün Avro bazında yüzde1.5, yüzde 2 ile kredi kullandırılırken biz burada yüzde 8-9 ile kullandırılmaya zorlanıyoruz. Ülke sanayicileri olarak sadece ellerimizi değil bedenlerimizi de taşın altına koyduk. Ekonomi sadece faiz, kur, enflasyon gibi para politika araçları ile yönetilmesin. Reel sektöre yani sanayiye, üretime, istihdama destek olunsun."