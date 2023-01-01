Aydın OSB’ye büyük yatırım

Süte talep artınca fiyatları yükselecek...





Yıldız Holding bünyesinde süt ve süt ürünleri üretimi yapan Ak Gıda, Pamukova, Karaman, Lüleburgaz ve Kahramanmaraş’ın ardından beşinci fabrika yatırımını Aydın’da tamamladı. Tesisler 30 bin m2’si kapalı, 60 bin m2’de inşa edildi. 25 milyon Avro’ya mal olan fabrikada 250 kişiye istihdam sağlanacak.Ülker grubunun Ortaklar OSB’deki fabrikasının faaliyete geçmesiyle Aydın’da süte talebin sıçrama yapacağını belirttiler. Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu ise, “Bu yatırımın Aydın ekonomisine büyük katkısı olacak. Üretici de tüketicide de kazanacak. Fabrikanın tamamen üretime geçmesiyle birlikte binlerce ton süte ihtiyacı olacak. Süte talep artınca fiyatları yükselecek; bu hem Aydın ekonomisine katkı sağlayacak, hem de köyde hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yarayacak.” dedi.