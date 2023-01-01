Bafra Medical OSB

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Medical Kümelenme sağlayacak bir OSB kurulmasını isteyen medikal tıbbi alet üreten firmaların, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci etabında imarı tamamlanan 700 dönüme yakın alana yatırım yapmaları için çalışma başlatıldığını söyledi.

Başar, medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların kurduğu Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) ile temas halinde olduklarını belirterek, "Karşılıklı ziyaretler yaptık. Geçtiğimiz günlerde sayın Valimizle de biraraya geldik. Bürokratik ve yasal işlemler incelenecek. İnşallah bu gerçekleşir ise Bafra OSB, ülkemizin ilk Medikal İhtisas OSB'si olacak” dedi.