Balıkesir OSB: Büyük Çin yatırımı

Çinli bir tekstil firması, Balıkesir OSB’de 70 milyon dolarlık projeyle büyük bir yatırım gerçekleştiriyor. Balıkesir'de kurulan ve önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenen Lojistik Köy Çin’li firmanın tercihinde önemli rol oynadı.





Firma yetkilileri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Vali Ahmet Turhan’la yaptıkları görüşmede anlaştılar. Çin’li firmaya OSB'de 5 parselden oluşan 185 dönümlük bir arazi tahsisi yapılacak. Tesiste 500 kişi istihdam edilecek.