Balıkesir OSB’ye yabancı sermaye geliyor
Balıkesir OSB’de Çinli Texhon firmasının ardından Belçikalı ve Danimarkalı 2 yabancı şirket daha yatırıma hazırlanıyor.
OSB yönetiminin görüştüğü yabancı firmalardan birinin 200 milyon avro civarında yatırım yapacağı bildirildi.
İstanbul, İzmir, Bursa gibi metropollere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle yoğun yatırımcı ilgisiyle karşı karşıya olan Balıkesir OSB, yeni sanayi parselleri yaratmak için bakanlığa başvurmaya hazırlanıyor. Halen 70 firmada 5 bin 500 kişinin istihdam edildiği Balıkesir OSB’de inşaat çalışmaları süren 25 firmanın da üretime katılması ile çalışan sayısının 7 bine çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, tekstil sektöründe hizmet verecek olan Çinli Texhong firmasına yer tahsisi yapan Balıkesir OSB’de bu yıl da Belçika ve Danimarka’dan 2 yabancı firma ile de yatırım görüşmeleri yapılıyor.
Balıkesir OSB’de 60 TL ila 70 TL olmak üzere 2 farklı metrekare parsel fiyatı uygulanıyor. Balıkesir OSB’deki arazi bedeli toplam yatırımın yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.