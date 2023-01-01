Balıkesir OSB'ye yabancı sermaye

Balıkesir OSB Bölge Müdürü Gökmen Zeytun: Büyüme trendine girdik.





Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Gökmen Zeytun, ulaşım kolaylığı, limanlara olan yakınlığı, sanayi tesisi kurulabilecek alanların fiyatının cazibesi nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcının dikkatini çekmeye başladıklarını söyledi Zeytun şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyüme trendine girdik. Büyüme inşaatı süren fabrikaların işler hale gelmesi ile alakalı. Doluluk oranında yüzde 60 civarındayız. İnşaatı devam eden fabrikaların üretime geçmesi ile yüzde 90 oranına ulaşacağız. OSB’miz yerli ve yabancı yatırımcı tarafından keşfediliyor. Yakında ‘Lojistik Köy’ümüz faaliyete geçtiğinde Balıkesir’in kaderi değişecek.”