Başkent OSB: Su ücretsiz

Başkent OSB'de planlanan yatırımların..





Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, yeni yatırıma başlayacak ya da mevcut yatırımını genişletecek yatırımcıya, “Su teşviki” verileceğini açıkladı. Bu kapsamda 1 Haziran 2013 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapı ruhsatı alanlar yapılacak inşaatın metrekaresine göre her 10 metrekare inşaat alanı için 1.1 metreküp bedelsiz su verilecek. Başkent OSB'de planlanan yatırımların hayata geçirilmesinin bölgenin gücüne güç katacağını belirten Türk, “Su teşviki” uygulamasının bu yönde bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.