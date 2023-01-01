Başkent OSB’de kümelenme

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan “Başkent OSB Malzeme & Makine Sanayi Kümesi” projesinde istenilen başarıya çok kısa süre içinde ulaşıldı.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, Başkent OSB Denetim Kurulu Üyeleri Ahmet Zeki Topdemir ve Sırrı Yetkin, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yetkilileri, Başkent OSB Bölge Müdürlüğü yöneticilerinin katılımı, ilgili paydaş temsilcileri ve bu alanda hizmet veren firma temsilcilerinin de katılımı ile Başkent OSB Malzeme&Makine Sanayi Kümesi Kuruluş Çalıştayı ve Rekabetçi Makine ve Malzeme Sektörleri İçin Strateji Geliştirme Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

“Geleceğin Sanayi Kenti” sloganı ile faaliyet gösterecek olan Başkent OSB Malzeme & Makine Sanayi Kümesi, firmalara olan desteğini “Geleceğin sanayi kentinde, geleceğin öncü ve rekabetçi sanayi kuruluşlarının oluşumuna destek olmak” vizyonu ile yürütecek.