Bedelsiz OSB arsaları

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yatırımcılara Organize Sanayi Bölgeleri’nde bedelsiz arsa tahsisi uygulamasını önümüzdeki dönemde etkinleştireceklerini söyledi.





Ergün, yaptığı açıklamada, bu yıl içinde kabul edilen ikinci Torba Kanun’da da iş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemeler bulunduğuna dikkati çekerek, öncelikle Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği şehirlerde, yatırımcılara OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin önünü açtıklarına işaret etti.

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının yayımlanarak uygulamaya başlandığını belirten Bakan Ergün şöyle dedi: “Böylece mevcut OSB’lerde bulunan tahsisi yapılmamış yaklaşık 11 bin 500 parseli, yatırım ve istihdamı artırmak amacıyla kullanabileceğiz. Uygulama sonucunda 10 bin civarında yatırımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Bir yatırımın ortalama 3 milyon lira olduğunu ve 40 kişilik istihdam oluşturduğunu düşünürsek, uygulama sonucunda 400 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yatırımların toplam değeri 30 milyar liraya ulaşacaktır. Bu da milli gelire 100 milyar lira ilave anlamına gelecektir.”